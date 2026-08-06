Maestros de Montevideo paran 24 horas este jueves tras agresión a una maestra y un funcionario en una oficina de la DGEIP

Este miércoles, la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) convocó a una asamblea “con carácter grave y urgente” tras una nueva agresión a funcionarios de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). Esta vez el hecho no fue protagonizado en una escuela, sino en las oficinas de la Inspección Oeste de la DGEIP en la capital.

Tampoco se trató de una agresión de personas externas a la institución, sino que el agresor fue un maestro que desempeñaba tareas administrativas en la inspección, que agredió a una funcionaria y un funcionario. Según dijo el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, la DGEIP dispuso mejorar la seguridad en el edificio en estos días. “Eso no puede pasar”, dijo en rueda de prensa, y agregó que hay que acompañar a quienes fueron agredidos.

Finalmente, Ademu Montevideo definió realizar una paralización de 24 horas en todo el departamento este jueves. Previamente había definido la misma medida el núcleo de la Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim) en la Inspección Oeste de la DGEIP, en el entendido de que la situación fue “muy grave”.

Según plantea Ademu Montevideo en una declaración emitida luego de la asamblea, la DGEIP “no actuó en tiempo y forma” para prevenir la situación de violencia por parte de una persona que tenía “múltiples antecedentes violentos”. “Manifestamos nuestra más profunda solidaridad con la compañera agredida y con el resto de las trabajadoras y trabajadores que recibieron amenazas”, plantea el sindicato, que puso a disposición “todo el acompañamiento y respaldo” durante el proceso, que derivó en la intervención policial y de Fiscalía.

Por su parte, Ademu Montevideo exige que la DGEIP actúe con “celeridad” en el caso y en particular en la protección de la maestra agredida. “Debe ser clara la aplicación de legislación referida a situaciones de violencia de género amparada en marcos normativos nacionales”, plantea el comunicado.

Además, el sindicato reafirma su compromiso “con la defensa de espacios de trabajo libres de violencia, discriminación, acoso y cualquier otra forma de vulneración de derechos”. “Es necesario avanzar en la reglamentación de protocolos de salud laboral y violencia en los espacios educativos. La protección de la integridad física, psicológica y emocional de las trabajadoras y los trabajadores constituye una responsabilidad indelegable y un compromiso colectivo”, concluye la declaración.

En el marco del paro, Ademu Montevideo realizará una concentración a mediodía en el edificio principal de la DGEIP.

En una comunicación difundida por el núcleo de Afuprim en la inspección se había señalado que desde hace tiempo se venían dando situaciones de “acoso, agresiones y conductas preocupantes” y que existe falta de resolución sobre episodios graves que se estiran hasta cinco meses sin novedades. Por su parte, los funcionarios consideran que “no existen protocolos” para atender situaciones de gravedad y reclaman “protección y acompañamiento” para proteger la salud física y mental de los funcionarios.