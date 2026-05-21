Udelar solicitó reunión a la Inddhh ante la creación de grupo de trabajo para tratar el antisemitismo

La Universidad de la República (Udelar) solicitó este jueves una reunión a las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) a partir de la resolución que crea un grupo de trabajo para tratar el antisimisimo. La Udelar está entre las instituciones que integran el grupo de trabajo, pero consideró pertinente solicitar una reunión con anterioridad a ser convocada, de forma de trasladar la postura del organismo, que incluso fue definida en su Consejo Directivo Central (CDC).

En diciembre, el CDC aprobó una declaración que es crítica con la definición formulada por la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) por entender que criminaliza la protesta. La definición pone ejemplos concretos de antisemitismo, en los que entran “pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”; “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”; y “denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista ”, entre otros.

Según dio cuenta en ese momento la Asociación de Docentes de la Udelar, Uruguay ingresó a la IHRA como miembro observador en 2013 y en enero de 2020 adoptó su definición de antisemitismo. En ese sentido, la resolución del CDC, aprobada por unanimidad, solicita al gobierno que evalúe su retiro de ese espacio.

Además de reafirmar el compromiso de la universidad con “una solución de paz definitiva en la región de Medio Oriente y el rechazo a la violencia como forma de resolución de conflictos”, el CDC consideró que la definición de la IHRA y “especialmente los ejemplos” que la acompañan, “llevan a la criminalización de la protesta” y pueden generar efectos nocivos en el ejercicio de la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, la resolución de la Udelar da cuenta de la Declaración de Jerusalem, en la que más de 370 académicos de todo el mundo respondieron a la definición de la IHRA y pide al gobierno uruguayo que la utilice. Según se agrega, la Declaración de Israel “permite distinguir con claridad las críticas legítimas al accionar del Estado de Israel de las formas de discriminación racial, étnica y religiosa de las que históricamente el antisemitismo ha sido una expresión más”.

En ese sentido, al Udelar adhiere a la declaración, que señala que el antisemitismo clásico está dado por aquellas expresiones que identifican a los judíos con “las fuerzas del mal” y los acusan de controlar distintos ámbitos de la sociedad a través de una “mano oculta”. Entre los ejemplos de antisemitismo que coloca, está la responsabilización colectiva a los judíos por la conducta del Estado de Israel “o tratarlos, simplemente por ser judíos, como agentes de Israel”.

Del otro lado, la Declaración de Jerusalem afirma que no es antisemita “apoyar la demanda palestina de justicia y el pleno reconocimiento de sus derechos políticos, nacionales, civiles y humanos”, ni tampoco “criticar u oponerse al sionismo como una forma de nacionalismo”, entre otros ejemplos.

En diálogo con la diaria, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, señaló que la idea de la reunión con la Inddhh es tener un primer intercambio sobre el tema y trasladar la resolución del CDC de diciembre y sus principios. Según dijo Cancela, la Udelar realizó “un esfuerzo importante” para discutir sobre antisemitismo y, en ese sentido, se identificó a la Declaración de Jerusalem “como una herramienta idónea para dar una definición exacta, clara académicamente, bien fundada y también de uso práctico”.

El rector aseguró que la institución está preocupada por el aumento del antisemitismo en el mundo, de la misma manera que está ocurriendo con otros tipos de discriminación, en un contexto en el que los discursos de odio se propagan con facilidad.