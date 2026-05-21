El liceo IAVA será declarado sitio de memoria la última semana de mayo

La declaración busca impulsar líneas de investigación y recuperación de archivos para reconstruir historias aún no conocidas sobre víctimas del terrorismo de Estado entre 1968 y 1985.

El 17 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) resolvió declarar al liceo 35 Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) como sitio de memoria.

“Los sitios de memoria son eso, ¿no? Son lugares donde se construye memoria. Y la memoria es algo que se hace colectivamente”. Compartió Graciela García al reflexionar sobre lo que representa para ella un espacio de memoria.

García es exdocente de literatura del liceo IAVA —dejó de trabajar allí en 2023— y habló con la diaria sobre el proceso que comenzaron a mediados del año pasado junto con otros exdocentes, docentes y estudiantes del liceo, para solicitar ante la CNHSM que el liceo sea declarado sitio de memoria. “Hay una diferencia entre tener memoria y hacer memoria”, dijo García, ya que “tener memoria tenemos todos”, señaló, pero “hacer memoria es un acto colectivo”, con la intención de que “algo permanezca”.

La solicitud surgió gracias a la idea de una docente del liceo, Mary Corales, y luego comenzó a ganar fuerza entre más personas allegadas a la institución, quienes decidieron encaminar una investigación junto con profesores de Historia y Literatura para presentar un pedido formal ante la comisión. García contó que durante el proceso de indagación se encontraron con un material “muy interesante” y “muy rico”, que, a su vez, dialogaba en algunas formas con el presente.

Son muchas las razones por las cuales considerar al IAVA como sitio de memoria. La resolución que finalmente lo nombra afirma que “la vasta información recabada, de testimonios y de publicaciones sobre investigaciones históricas sobre los hechos ocurridos en el liceo IAVA hasta la fecha” ha sido material suficiente para fundamentar la decisión.

García explicó que durante la investigación descubrieron mucho material sobre los movimientos estudiantiles en 1968. Además, recordó que el liceo fue un lugar “fermental” durante los años de dictadura, como así también en los años previos, y que incluso “lo sigue siendo” hasta hoy. La exdocente ejemplificó algunas luchas como la militancia por el boleto estudiantil gratuito o la solidaridad con huelgas de fábricas a raíz de las que surgían consignas como “obreros y estudiantes unidos y adelante”.

“Había muchas organizaciones sindicales dentro del gremio del IAVA”, señaló García, quien también recordó que en 1971 Julio César Spósito, un estudiante del IAVA, fue asesinado por las Fuerzas Armadas durante una manifestación y, posteriormente, su velatorio se realizó en el propio liceo. Sobre este hecho, contó que existen fotos en las que se muestra la escalinata del edificio con el féretro que llevaba al estudiante.

Pero no solo durante los años de privación de la democracia el IAVA significó un espacio de militancia y resistencia. García contó que durante la década del 90 del siglo pasado, mientras corría la presidencia de Julio María Sanguinetti, hubo un momento en que el techo del liceo se llovía. Así fue que un consejero de Secundaria de aquel entonces, Jorge Carbonell, sugirió “abrir los paraguas” dentro de los salones, lo que desencadenó la “marcha de los paraguas” que se dio sobre la Avenida 18 de Julio.

Al estudiar para el proyecto, García contó que pudieron acceder a documentos y archivos, incluyendo interrogatorios de la policía a los estudiantes del liceo. También detalló que entre las fotos antiguas que encontraron había una en la que aparecía, en el salón de actos, una imagen de Ernesto Che Guevara, así como también consignas en las paredes de la institución que mostraban el nivel de “convicción, fuerza y politización” de la gente de esa época.

Reconocer al IAVA como sitio de memoria es algo “fundamental”, compartió García. A su vez, señaló que en Uruguay las políticas de memoria son relativamente recientes y advirtió que, aun cuando existen avances en materia de memoria, eso no garantiza que una sociedad quede “inmunizada” frente a discursos autoritarios o negacionistas. Respecto a la importancia de los sitios de memoria, la docente dijo que es clave que “sean un lugar activo, intergeneracional, donde construyamos memoria, donde recordemos, y que sea dialogando con el presente”.

Por otra parte, mencionó que uno de los objetivos del sitio de memoria será abrir una línea de investigación y trabajar junto a personas vinculadas a la documentación y la investigación histórica, con el fin de acceder a archivos y reconstruir historias aún no conocidas de quienes pasaron por el IAVA entre 1968 y 1985 y fueron víctimas de desaparición forzada o asesinados durante ese período.

Para finalizar, García contó que la invitación al evento en el que se declarará formalmente al liceo como sitio de memoria ya tiene fecha: será el miércoles 27 de mayo a las 13.00 y, a su vez, agregó que durante la instancia se hará el “descubrimiento” de la placa que así lo nombrará.

El espacio de encuentro será en la puerta del liceo sobre la escalinata que da a la calle José Enrique Rodó, un lugar “de resistencia”, según expresó García. Durante la jornada habrá una oratoria por parte de autoridades y estudiantes y más tarde se realizará un evento musical con Papina de Palma y Milongas Extremas.