El intendente de Canelones, Francisco Legnani, anunció este martes que la Universidad Tecnológica (UTEC) se instalará en la ciudad de Las Piedras. El anuncio se dio en el marco del simposio “Innovación, creatividad y territorio”, realizado en el Espacio Dínamo de Atlántida.

El jerarca explicó que será un primer paso de la institución universitaria en el departamento, pero, de todas formas, consideró que la instalación de la UTEC es un paso estratégico. Más allá de que, a partir del compromiso de la universidad de comenzar a desarrollar su presencia en el departamento, se estuvieron evaluando diferentes ubicaciones, dijo que finalmente la institución se instalará en Las Piedras, ya que ello permitiría comenzar a trabajar más rápidamente. Concretamente, señaló que se aspira a que la instalación pueda concretarse el 2 de junio.

Fuentes de la UTEC consultadas por la diaria confirmaron que la universidad tiene el compromiso de instalar en Canelones un nodo educativo, que consiste en la forma de organización más pequeña de la institución, que también prevé instalar nodos en otros departamentos. Según dijeron desde el organismo, se trata de un espacio pensado para establecer vínculos a nivel local, que parte de distintos tipos de alianzas con actores que estén en territorio. “El trabajo consiste en articular con actores locales, alianzas con instituciones internacionales, y utilizar infraestructura provista por socios institucionales y también establecer prioridades de trabajo”, dijeron desde la UTEC.

Desde la institución señalaron que el nodo que se instalará en Canelones apuntará a ampliar la cobertura territorial de la UTEC y ofrecerá actividades de educación continua, con propuestas cortas que no son las licenciaturas e ingenierías que ofrece la universidad. Además, se buscará colaborar con los ecosistemas locales de innovación y generación de emprendimientos, al mismo tiempo que reducir barreras de acceso a la educación superior tecnológica y brindar orientación académica a partir de las propuestas educativas de la UTEC.

La iniciativa había sido planteada durante la discusión presupuestal por el senador del MPP Sebastián Sabini, quien durante años se desempeñó como diputado electo por Canelones. Según argumentó el senador en su momento, en dicho departamento 43% de las personas de entre 17 y 25 años que estudian viajan todos los días, por lo que “no hay que ser del interior profundo para tener problemas de acceso a la educación universitaria”, según consideró. Por ello, entendió que la presencia de la UTEC en el departamento sería clave para acercar la educación a las personas jóvenes.