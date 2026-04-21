En Canelones, autoridades, academia y actores del ecosistema coincidieron este martes en la necesidad de traducir la innovación en políticas públicas con impacto real en la economía y la vida cotidiana, en un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial.

Durante el Simposio de Innovación, Creatividad y Territorio, organizado por la Intendencia de Canelones, el foco estuvo puesto en cómo “aterrizar” el concepto de innovación y transformarlo en una herramienta efectiva para generar desarrollo, inclusión y mejoras en la gestión pública.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó que “ya es innovación que el departamento de Canelones hable de este tema y se tome el tiempo y espacio para ello”. Asimismo, subrayó la necesidad de aterrizar el concepto: “Buscamos tratar de comunicar de manera lisa y llana la importancia de determinadas políticas públicas. A veces hablamos de innovación y queda como un concepto teórico”.

En ese sentido, puso énfasis en una idea central: “Una de las cuestiones que siempre hablamos es el tema de la innovación con propósito”, que “tiene que ver con transformar la vida de la gente”, articulando academia, sector privado y gestión pública para generar “empleo de calidad, más negocios y oportunidades”. Además, remarcó que en el caso de Canelones esto se da “en clave de descentralización”.

Cardona planteó la necesidad de “sinergia entre la política pública nacional, departamental, para ser más eficientes”. A su vez, sostuvo que “Uruguay tiene la responsabilidad no solo de mantener su brillante infraestructura que ha desarrollado en estos tiempos”, sino que es clave “darle valor a las decisiones políticas que se tomaron en otro momento”.

Desde el gobierno departamental de Canelones, el intendente Francisco Legnani subrayó que “la innovación ha sido un eje central de la política desde hace 20 años”, recordando hitos como la implementación del expediente electrónico en 2007. Sin embargo, advirtió que “la innovación se asocia a la tecnología pero no necesariamente debe ser así”, destacando políticas sociales como “Canelones Crece Contigo” que se adoptó a nivel nacional y busca atender a la primera infancia.

Por su parte, el responsable del programa Uruguay Innova, Bruno Gili, explicó que la apuesta del Ejecutivo por la innovación “es posible gracias a un conjunto de decisiones que Uruguay tomó hace 20 años” y remarcó que el gobierno busca “articular al sector público, privado, la academia, coordinar a las agencias […] para que se puedan concentrar los instrumentos y tener un impacto potente”.

El programa, que funciona en Presidencia, apunta a “coordinar, ayudar a conseguir fondos, a destrabar transversalmente situaciones […] para impactar en el desarrollo económico del país”. En esa línea, [adelantó que se crearán “tres plataformas […] en inteligencia artificial, ciencias de la vida, financiamiento de innovación e investigación vinculado a seguridad”.

El Gobierno de Canelones realizó este martes el encuentro en Ruta Interbalnearia Km 45 - Municipio de Atlántida con el objetivo de reflexionar sobre el papel de la tecnología, la cultura, la gobernanza, el conocimiento y su impacto en el desarrollo local.

El simposio reunió a referentes del ecosistema de innovación, la academia, gobierno, sector creativo y sociedad civil.

Canelones

Entre las iniciativas recientes que impulsa la Intendencia de Canelones en materia de innovación, Legnani mencionó convenios con la Facultad de Economía y empresas tecnológicas, la apertura de TUMO para formación gratuita en robótica, IA entre otras propuestas para adolescentes de entre 12 y 18 años, y el lanzamiento de un programa de innovación en Pando para pequeñas empresas.

“Tenemos Google, el Parque de la Ciencia, el corredor de la innovación y el distrito de innovación aunando esfuerzos con Montevideo”, destacó y resaltó que la Universidad Tecnológica (UTEC) estará desembarcando en Las Piedras a principios de junio.

También destacó la instalación de “mesas locales de innovación” para articular actores públicos y privados: “Los privados son socios del gobierno de Canelones, entre todos generamos empleo y promovemos que el departamento siga creciendo”.

En clave de inclusión, advirtió que la transformación no es homogénea: “Cuando vamos a apuntar a la automatización para que la gente concurra lo menos posible a todas las oficinas, no es la misma realidad en todo el departamento […] la idea es que ninguno se queda atrás”.

Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial

Durante una de las mesas del encuentro, llamada “Inteligencia artificial degenerativa: oportunidades y dilemas”, varias autoridades y referentes de la academia y sociedad civil hablaron sobre los retos y posibilidades que tiene Uruguay frente a dicha tecnología.

Desde la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), la gerente de Gobierno Abierto, Ninoschka Dante, señaló que Uruguay ya cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial con horizonte 2030, orientada a un desarrollo inclusivo. “Tenemos que generar las capacidades nacionales [...] en infraestructura, datos, talento, innovación”, afirmó, junto con la necesidad de “fortalecer a los ciudadanos” y garantizar que el uso de estas tecnologías “no vayan en contra de la democracia, que protejan los datos y fomenten la equidad”.

También destacó el desafío institucional: “Desde las instituciones públicas tenemos el desafío de gestionar un cambio cultural en las personas, promover su espíritu crítico”, así como la creación de “entornos regulados de prueba” para impulsar la innovación.

El presidente de la ANII, Álvaro Brunini, advirtió que “nuestro modelo de servicios globales de exportación está desafiado” por los cambios tecnológicos, lo que abre interrogantes sobre el futuro del empleo y la competitividad.

“Ahora lleva menos tiempo hacer lo mismo y se pueden hacer más cosas por la misma cantidad de cosas. Esos son los efectos que tenemos que terminar de entender”, agregó.

Desde Antel, el vicepresidente Pablo Álvarez, planteó que “hablar de IA es hablar desde la foto que se corrige para que quedemos todos lindos hasta los misiles que están cayendo”, y subrayó que “la centralidad del dato es fundamental”. “El dato es la cristalización de una relación social, que se materializa en la mercantilización de las experiencias de la vida cotidiana”.

En ese marco, sostuvo que “una revolución tecnológica no es solo nueva tecnología, sino que un nuevo proceso productivo que genera nuevas jerarquías sociales, nuevos procesos de acumulación” y remarcó que la IA se trata de “una innovación que está cambiando el sistema que organiza la vida”.

En el plano educativo, la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, destacó la importancia de que el país promueva el pensamiento crítico de los niños, niñas y adolescentes frente a la tecnología: “Tienen que saber cómo funciona la IA. Deben de poder meterse dentro de la caja negra para poder cuestionar y discernir”.

No obstante, alertó sobre la brecha de género: “si los desarrollos que se hacen en IA los hace solo la mitad de la población (los varones) [...] nos falta perspectiva [...] Estamos hablando que la mitad de la población está quedando fuera. Eso es preocupante”.

Desde la academia, Javier Baliosian, el director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, señaló la necesidad de “espacios para intercambiar lo que estamos haciendo” y acercar la academia a la sociedad para conocer los problemas que enfrentan los ciudadanos en torno a la tecnología.

Por su parte, la presidenta del LATU, Lucila Arboleya, remarcó que “para el crecimiento a largo plazo necesitamos mejorar la productividad y la innovación está en el corazón de eso”, aunque advirtió sobre la falta de coordinación en el uso institucional de tecnologías.

“Las personas están utilizando la tecnología pero la institución no la está usando de forma coordinada. ¿Los trabajadores tienen claro que algunos documentos no se pueden meter en la IA?”, se preguntó.

Finalmente, Victoria Gadea, directora ejecutiva de la Red de Innovación Local, puso el foco en el impacto que puede llegar a tener la IA en la gestión pública: “Puede liberar tiempo de funcionarios y funcionarias [...] para dedicarse a conocer realmente los problemas que tienen las personas”.

“Anhelo y espero que la tecnología ayude a agregar valor para que la administración burocrática sea capaz de acompañar a los ciudadanos en su distintas etapas de la vida”, agregó.

Por último, dijo que “la innovación no es un chispazo de un ser iluminado”, sino un proceso colectivo que muchas veces no es reconocido por la sociedad uruguaya.