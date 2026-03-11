Uruguay contará con el primer “Laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) para el Bien” de Microsoft en América del Sur, una iniciativa que se instalará en el Parque de Innovación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y que buscará desarrollar soluciones tecnológicas para abordar problemas sociales, ambientales y de gestión pública, dijo a la diaria la presidenta del LATU, Lucila Arboleya.

“El laboratorio pretende resolver los grandes problemas sociales del país. La idea es utilizar IA para responder a las grandes preguntas que mejorarían la vida a todo el mundo, así como la productividad en todos lados”, dijo este miércoles Arboleya tras la firma del acuerdo con Microsoft.

El proyecto surgió de un acuerdo entre el LATU y Microsoft y contó con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el programa Uruguay Innova.

El anuncio se inscribe en una estrategia más amplia del Poder Ejecutivo en materia de IA. En ese marco, el presidente de Uruguay Innova, Bruno Gili, dijo el martes a la diaria que el gobierno promoverá un centro de IA con el objetivo de posicionar a Uruguay como un hub regional.

Usos

Según Arboleya, el laboratorio desarrollará herramientas de análisis y predicción basadas en datos e imágenes que pueden aplicarse en distintos ámbitos. “Por ejemplo, temas de predicción de lluvias, incendios, polución de aire, para que con antelación se pueda saber cómo van a estar esos indicadores”, explicó.

Este tipo de herramientas permitiría anticiparse a distintos problemas y mejorar la toma de decisiones en múltiples áreas. “Implica utilizar datos e imágenes para hacer predicciones con mejor eficiencia y de forma automatizada”, indicó.

Las aplicaciones también podrían extenderse a sectores como logística, mantenimiento de infraestructura o planificación de servicios públicos. Otro campo potencial es el de la salud. Arboleya mencionó que una de las aplicaciones posibles es “tener respuestas anticipadas a temas sanitarios y poder predecir enfermedades”, lo que permitiría mejorar los diagnósticos y los tratamientos. “A veces es precisamente esa anticipación de tiempo lo que hace que al final un diagnóstico sea letal o no”, agregó.

La firma del acuerdo, que se realizó en la Torre Ejecutiva, contó con la participación del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el vicepresidente corporativo y chief data scientist de Microsoft, Juan Lavista Ferres, el country manager de Microsoft Uruguay, Alejandro Pazos, Gili y Arboleya.

Gobernanza

El laboratorio también trabajará en coordinación con organismos públicos y otras instituciones para desarrollar soluciones concretas basadas en IA.

“Es un laboratorio que va a trabajar de forma muy coordinada con instituciones públicas, con agencias, con empresas públicas, con intendencias, para precisamente, con ellas, responder a una cantidad de problemas o incluso a temas de procesamiento de datos, de optimización, planificación, todo lo que pueda permitir que el Estado sea más eficiente y que responda mejor a la sociedad”, sostuvo Arboleya.

La gobernanza del laboratorio estará integrada por varias instituciones vinculadas al ecosistema de innovación y tecnología del país, entre ellas el LATU, Uruguay Innova, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), ANDE y Antel.

Las áreas de aplicación dependerán de los proyectos que se presenten y de lo que elija la gobernanza del laboratorio, explicó.

El primero en América del Sur

La instalación del laboratorio en Uruguay se vincula también con la trayectoria del país en materia de innovación y desarrollo tecnológico, indicó la presidenta del LATU.

Arboleya señaló que la iniciativa se construye sobre experiencias previas de colaboración con Microsoft y sobre las capacidades que ha desarrollado el país en los últimos años. “Este es un acuerdo que Microsoft hace también en Uruguay por la trayectoria del país, de sus capacidades”, afirmó.

Microsoft cuenta con una red internacional de laboratorios vinculados a su programa global de “IA para el Bien”. “Microsoft tiene un laboratorio mucho más grande de IA y esta sería su pata en América del Sur”, indicó.

Para Arboleya, el nuevo laboratorio puede convertirse en una pieza relevante de la estrategia de posicionamiento tecnológico del país. “La idea es que esto sea un eslabón importantísimo de Uruguay como un hub de IA”, afirmó.

El laboratorio se instalará en el Parque de Innovación del LATU y buscará atraer proyectos y colaboraciones que permitan desarrollar soluciones basadas en IA con impacto social y productivo. “Esperamos que tenga gran repercusión, pero eso va a depender también de que tengamos muchos y buenos proyectos”, concluyó.