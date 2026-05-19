Una empresa uruguaya usa IA y bacterias de la piel para crear una cosmética personalizada con productos naturales

La startup Cryosmetics busca entender cómo reaccionan los microorganismos de la piel frente a distintos ingredientes naturales para recomendar rutinas de cuidado más adaptadas a cada persona.

La empresa uruguaya Cryosmetics, incubada en el Institut Pasteur de Montevideo y financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), combina ciencia, biotecnología e inteligencia artificial para analizar cómo distintos ingredientes impactan en los microorganismos que viven sobre la piel y así recomendar rutinas de cuidado adaptadas a cada persona.

El proyecto fue fundado hace cinco años por la licenciada en Biotecnología y CEO de la empresa, Vanesa Piattoni, con el objetivo de crear una cosmética natural “más clínica” y enfocada en comprender la piel como un ecosistema vivo.

“Cryosmetics surgió hace ya unos cinco años. Es un proyecto que se enfoca en el cuidado de la piel, pero a través de productos que son 100% naturales, y con un enfoque en entender el impacto de esos productos en el microbioma de la piel”, explicó Piattoni.

La investigadora señaló que el microbioma –es decir, la comunidad de bacterias, hongos y otros microorganismos que viven sobre la piel– cumple un rol fundamental en la salud cutánea y funciona como un ecosistema vivo que interactúa permanentemente con el organismo. “El microbioma de la piel es una comunidad de microorganismos que vive sobre la piel y que está desde nuestro nacimiento”, afirmó.

Según explicó, esos microorganismos ayudan a proteger al cuerpo frente a agresiones externas y participan en el entrenamiento del sistema inmune. “Es lo mismo que ocurre en el intestino, allí también tenemos una comunidad de bacterias distintas a las de la piel, pero que cumplen roles súper relevantes en nuestro organismo. Esos microorganismos tienen funciones, nos ayudan a defendernos de las agresiones del ambiente, y además entrenan nuestro sistema inmune desde que nacemos”.

“En cuanto a las bacterias favorables que viven en la piel, forman un ecosistema simbiótico con nosotros, entrenan nuestro sistema inmune para reconocer esas bacterias como saludables y, a su vez, para reconocer a las que generan enfermedad”, sostuvo.

Piattoni indicó que el microbioma varía significativamente entre personas y está influido por factores como el clima, el estilo de vida, la exposición al sol o incluso la convivencia con mascotas.

Cosmética personalizada

La CEO de Cryosmetics señaló que el proyecto nació a partir de una pregunta concreta: por qué un producto puede funcionar muy bien en una persona y no tener el mismo efecto en otra.

Piattoni explicó que la empresa surgió a partir de que comenzó a indagar hacia dónde se dirigían las demandas de los consumidores en el cuidado de la piel. “Empecé a tener una visión a futuro de cómo hacer que la cosmética natural tenga una base más clínica y enfocada en mirar la piel desde su integralidad, no solo nuestras células, sino también su microbioma”, explicó.

La empresa busca entender cómo interactúan los ingredientes naturales con cada tipo de piel y con los microorganismos que viven sobre ella. “Los productos naturales interaccionan con el microbioma y la piel, y no queremos dejar que ese efecto sea al azar. Lo que queremos es encontrar el producto que mejor se alinea con el microbioma de una persona. Actualmente, el microbioma de la piel es un tema que las marcas cosméticas tienen en vista y muchas hacen ensayos sobre cómo impactan”, afirmó.

La compañía viene estudiando cómo distintas formulaciones modifican el equilibrio microbiano de la piel y qué efectos generan sobre problemas cotidianos como irritación, sensibilidad o envejecimiento cutáneo. “El microbioma es muy variable y, más allá de que uno pueda hacer un ensayo de un producto en un grupo determinado de personas, y ver cómo eso se comporta, ese resultado no es 100% trasladable a otras personas, porque el impacto es muy específico y depende de cómo está nuestro microbioma al inicio. Nuestro diferencial es que buscamos combinar la naturaleza y encontrar la mejor forma de cuidar ese microbioma”, señaló.

Según Piattoni, los resultados preliminares muestran cambios “favorables para la salud de la piel”, aunque la compañía todavía trabaja en una publicación científica. “Tenemos varios parámetros que nos indican que los cambios que promueven los productos en el microbioma son favorables para la salud de la piel”, afirmó. La empresa trabaja actualmente junto con investigadores del Institut Pasteur de Montevideo para profundizar los estudios sobre microbioma cutáneo.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es el desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial que aprende cómo reaccionan distintos tipos de piel frente a determinados productos.

“Lo que busca hacer esta plataforma es matchear [relacionar] los productos con resultados de evaluación clínica en la piel y empezar a aprender de esa información para, en el futuro, ir recomendando rutinas más apropiadas”, explicó Piattoni.

El sistema incorpora información genética del microbioma obtenida mediante técnicas de secuenciación, junto con datos sobre estilo de vida y características de la piel. “Hay datos de composición bacteriana del microbioma, composición de hongos, que se determina a través de técnicas de secuenciación genómica, junto con datos asociados a las características del estilo de vida de las personas y condiciones de la piel”, señaló.

A medida que la plataforma incorpora nuevos datos, el algoritmo aprende cómo impactan los distintos productos sobre diferentes tipos de piel y microbiomas.

La empresa cuenta actualmente con más de 120 fórmulas combinables desarrolladas a partir de aproximadamente 200 ingredientes naturales seleccionados. “Lo que ofrecemos a nuestros clientes es una rutina facial completa, 100% natural”, explicó Piattoni.

Las fórmulas, además, prescinden de fragancias artificiales y utilizan materias primas agroecológicas u orgánicas. “Buscamos que todas las materias primas sean agroecológicas o de cultivo orgánico para evitar que haya residuos químicos que puedan generar algún tipo de problema en la salud de las personas o de la piel”, añadió.

El futuro de la cosmética

Piattoni consideró que el mercado de la cosmética avanza hacia niveles crecientes de personalización, aunque aclaró que eso no implica fabricar productos completamente únicos para cada persona. “La gente cada vez más busca encontrar una solución que vaya más a la medida de sus necesidades”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es construir “familias de fórmulas” capaces de adaptarse mejor a las necesidades biológicas de distintos perfiles de consumidores. “Cuanto más se alinee lo que una persona usa con su biología, seguro va a ser más favorable para promover su salud”, sostuvo.

La startup busca capital para expandirse internacionalmente. “Queremos lanzar nuevas fórmulas en Uruguay y expandirnos internacionalmente. Tenemos un foco bastante pensado en Europa y otros países de la región. La plataforma seguirá alimentándose de datos e irá evolucionando también a medida que la compañía crezca”, concluyó.