Dos herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) desarrolladas en Uruguay buscan facilitar el acceso al análisis de negocios y la toma de decisiones en pequeñas y medianas empresas (pymes), dijo a la diaria el creador de las iniciativas, Gonzalo Sosa, quien además es contador y profesor universitario.

“Son dos asistentes de inteligencia artificial; siempre aclaro que es conversacional, gratuito y de acceso libre. La primera ayuda a estructurar y validar una idea de negocio, y la otra es un diagnóstico económico del negocio, ya que ayuda a entender cómo se generan los ingresos, qué márgen existe, cuál es la estructura de costos y los principales riesgos”, explicó.

Según detalló, ambas herramientas, denominadas “Vgrow, asistente de gestión para dueños y gerentes” y “Vgrow Idea Validator – Valida tu idea de negocio”, funcionan a través del formato de una conversación, sin formularios ni plantillas, y buscan acercar conocimientos que habitualmente requieren formación técnica o asesoramiento profesional. Ambas iniciativas están disponibles también en inglés.

“El foco de esto está en hacer accesible algo que normalmente requiere conocimiento técnico o la posibilidad de pagar asesoramiento, algo que muchas emprendedoras o emprendedores no tienen la posibilidad de hacer o no saben adónde dirigirse para tener ese apoyo”, afirmó Sosa, fundador de Vgrow Consulting, consultora especializada en ayudar a las empresas a entender mejor cómo funciona su negocio.

Sosa sostuvo que uno de los principales problemas que enfrentan las pymes no es la falta de capacidad, sino la dificultad para acceder a herramientas que permitan ordenar la lógica del negocio. “Hay muchos emprendedores que tienen la capacidad de sobra, pero el problema es de acceso”, señaló.

En ese sentido, indicó que estos asistentes no sustituyen el trabajo de consultores o analistas, sino que permiten una primera lectura que ayuda a identificar problemas estructurales y mejorar el punto de partida.

Errores frecuentes y toma de decisiones

A partir de la interacción con usuarios por redes sociales, el especialista detectó errores comunes en la gestión de emprendimientos, como la confusión entre crecimiento en ventas y rentabilidad. “El error más frecuente es confundir ventas con resultados. Muchas personas están enfocadas en vender más sin ver que el crecimiento en ventas muchas veces viene acompañado de un crecimiento similar en costos”, advirtió.

Esto genera situaciones en las que los negocios aumentan su actividad sin mejorar sus ganancias, lo que puede derivar en decisiones equivocadas, explicó. En ese marco, destacó el potencial de la IA para mejorar la calidad de la información disponible al momento de decidir, aunque subrayó que no reemplaza el criterio humano. “La calidad de una decisión depende en gran medida de la calidad de la información disponible, pero la decisión sigue siendo humana. Lo que hace la IA es facilitar el análisis”, afirmó, y agregó: “No trata de reducir el juicio humano, sino de mejorarlo”.

Impacto

En Uruguay, las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) representan el 99,58% del total de empresas y generan el 67,72% del empleo formal en el sector privado de industrias, comercio y servicios, según un informe del Ministerio de Industria, Energía y Minería publicado en agosto del año pasado.

No obstante, estas empresas enfrentan limitaciones estructurales en acceso a herramientas de gestión y planificación, por lo que la IA puede contribuir a revertir esta situación, señaló Sosa. “Muchos emprendimientos no fracasan por falta de dedicación ni buenas ideas, sino porque los números nunca se sostuvieron y nadie lo vio a tiempo”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que estas herramientas permiten identificar riesgos antes de comprometer recursos y facilitan el acceso a la planificación, una práctica poco extendida en el sector. “Muchas mipymes no planifican porque lo perciben como algo complejo o propio de empresas grandes, y eso no es así”, indicó.

Escala y próximos pasos

Las herramientas, creadas entre febrero y marzo de este año, ya registran más de 600 interacciones, lo que, según Sosa, evidencia una demanda concreta. “Para mí es una clara señal de que hay una necesidad real”, señaló.

A partir de esa experiencia, Sosa trabaja en la creación de una plataforma más amplia, con funcionalidades avanzadas como simulación de escenarios y planes de acción, orientada a pymes y con potencial de expansión regional. “El problema de acceso al diagnóstico económico no es exclusivo de Uruguay; lo veo también en Argentina y Chile”, afirmó.

Riesgos y uso responsable

Sin embargo, Sosa advirtió sobre los riesgos asociados al uso de la IA, en particular, la tendencia a tomar sus respuestas como verdades absolutas. “El principal riesgo es delegar el criterio. Si alguien toma la respuesta de una herramienta como verdad absoluta, puede generar errores”, alertó.

En ese sentido, insistió en que estas tecnologías deben ser utilizadas como apoyo y no como sustituto del conocimiento del propio negocio. “La inteligencia artificial no decide, pero puede ayudar a que más personas tomen mejores decisiones”, concluyó.