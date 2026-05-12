Uruguay será un punto de encuentro regional para discutir el impacto de la inteligencia artificial (IA) en los negocios, el empleo y el liderazgo, en el marco de la cuarta edición del Summit IA Human Future, que se realizará el 20 de mayo en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), con la participación de más de mil empresarios y tomadores de decisión.

“La idea es que Montevideo sea sede de una conversación regional sobre IA, negocios y futuro humano”, afirmó, en diálogo con la diaria, Jerónimo Pino, CEO de Summit IA Human Future y director de Cacique Group.

Según el organizador, Uruguay fue elegido sede por ser un “hub tecnológico en la región” y un país estable, en el que hay también “mucho talento” y en donde es posible generar nuevas ideas.

“Uruguay está liderando una agenda de futuro frente a la región y se está posicionando cada vez más como un hub tecnológico, por lo que existe cada vez más una necesidad de empezar a convivir y también de empezar a relacionarse con la tecnología [...] Desde ese lugar, Uruguay puede ser un buen punto de encuentro regional para conversar sobre tecnología, negocios y futuro”, agregó.

Durante el encuentro se abordarán temas como liderazgo, innovación, IA y futuro del trabajo. El evento contará con la participación de referentes nacionales e internacionales, entre ellos el virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, el exejecutivo de Tesla y 1X Technologies Jorge Milburn y la catedrática de biotecnología de la Universidad ORT y fundadora y CEO de Promethen, Lorena Betancor, entre otros especialistas vinculados al desarrollo tecnológico y la innovación.

Dos visiones

Por su parte, el CEO de Gruposet, Jonatan Liordi, dijo a la diaria que hay dos grandes visiones en torno a la IA: una “apocalíptica” y otra “optimista”. En ese marco, dijo que la IA debe ser entendida como una herramienta capaz de potenciar habilidades humanas más que de reemplazarlas completamente.

“La IA va a reemplazar tareas rutinarias, en las que el ser humano claramente no genera tanto valor, y dejará al individuo para las tareas en las que somos naturalmente únicos”, afirmó quien además será uno de los oradores del evento. Entre esas capacidades destacó la creatividad, la empatía, la comunicación y la conexión humana.

Liordi consideró además que los líderes empresariales deben desarrollar capacidades de adaptación y resiliencia frente a un escenario marcado por cambios acelerados e incertidumbre.

“Estamos en una era de mucha incertidumbre. Es casi imposible predecir qué va a pasar en el mercado o en cualquier aspecto profesional”, señaló.

También advirtió que muchas empresas están acelerando procesos de implementación de IA “demasiado rápido”, sin una estrategia clara, lo que genera altos niveles de fracaso.

“El foco hoy no puede estar solamente en implementar tecnología más rápido, sino en entender cómo están cambiando las tendencias de consumo, los hábitos y la forma en que las personas se relacionan con el mundo”, afirmó.

Riesgo

Por su parte, Pino advirtió que uno de los principales riesgos actuales es que líderes empresariales y organizaciones subestimen la magnitud del cambio tecnológico en curso.

“Creemos que la tecnología nos va a abordar, nos guste o no. De hecho, ya está impactando muchísimo en muchas áreas de nuestra vida. [...] La tecnología y, eventualmente, robots y la IA están conviviendo directamente con los humanos. Nos tenemos que ir adaptando a esa nueva forma en la que vamos a estar viviendo”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “la IA es una ola que viene por todos, y al que no aprenda a surfearla le va a pasar por arriba”.

“Estamos ante uno de los mayores cambios tecnológicos de la historia de la humanidad [...] nosotros invitamos a ser protagonistas de lo que está pasando”, señaló.

El empresario también alertó sobre algunos de los dilemas que genera el avance de la IA, en particular en materia de educación y empleo.

“No todos tienen las mismas oportunidades de acceder a los conocimientos o de poder empezar a usar la IA. Creo que eso va a generar mucha disparidad”, afirmó.

Asimismo, remarcó que a nivel global ya se observa una reducción de contrataciones para puestos junior, lo que plantea interrogantes sobre la formación de futuros trabajadores especializados.

“Más allá de los riesgos, que son reales, también hay una oportunidad enorme: usar la IA para mejorar procesos, potenciar equipos, crear nuevas soluciones y ayudar a que las empresas y organizaciones de la región compitan mejor”, agregó.