El Poder Ejecutivo anunciará en los próximos días la creación de un Centro de Inteligencia Artificial como parte de una estrategia para posicionar a Uruguay como un polo regional en el desarrollo de tecnologías avanzadas y atraer empresas globales vinculadas a la innovación. La iniciativa forma parte del programa Uruguay Innova, que coordina políticas de ciencia, tecnología e innovación entre distintos organismos del Estado.

“Vamos a estar anunciando en el corto plazo la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el cual va a ser el instituto de referencia a los efectos de coordinar toda la política pública y potenciar el desarrollo de la investigación en torno a la temática”, señaló Bruno Gili, quien lidera el programa Uruguay Innova, en entrevista con la diaria.

Según explicó, el objetivo es que el centro articule investigación, formación de recursos humanos e infraestructura tecnológica para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el país. “La idea es potenciar la aplicación de la IA a todos los procesos productivos, académicos y sociales que el mundo hoy nos exige”, indicó.

La gobernanza del centro estará conformada por Uruguay Innova, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Ceibal, universidades, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), varios ministerios y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

“Esos fondos van a permitir el desarrollo de investigación en distintos aspectos vinculados a todo lo que es IA, formación y educación de la población, coordinación con las universidades para potenciar sus departamentos de investigación y conexión con el resto mundo”, afirmó Gili. “Nuestro objetivo es que Uruguay genere nuevas capacidades, nuevos atractivos, para que en el país se sigan instalando empresas de servicios globales o centros de innovación”, afirmó.

Gili sostuvo que el país necesita fortalecer su capital humano y su infraestructura tecnológica para adaptarse a la transformación productiva que impulsa la revolución digital. “Necesitamos poner nuevos actores arriba de la mesa. Así que el país necesita potenciar las capacidades a todos los niveles, desde lo que es la educación de doctorado y posdoctorado, hasta la formación de profesionales medios y de todos los trabajadores, en distintos aspectos vinculados a las nuevas tecnologías, en particular la IA para que las empresas globales y locales tengan el capital humano necesario y las infraestructuras”, dijo.

En ese marco, Antel está invirtiendo para poder generar infraestructura especializada para IA, haciendo acuerdos con grandes plataformas como Google. Gili estimó que “seguramente se firme” acuerdos con otras empresas como Microsoft, Amazon Web Services o Huawei. “La idea es que dichos acuerdos nos permitan ofrecer a Uruguay como un hub para desarrollar IA en la región”, señaló.

Plataformas de innovación

Asimismo, hay un conjunto de plataformas de investigación e innovación que el gobierno planea desarrollar en áreas estratégicas. Entre ellas se encuentra una plataforma integral de innovación agroalimentaria, orientada a aumentar el valor agregado de las exportaciones del sector.

“Estamos trabajando en poder crear una plataforma integral de innovación agroalimentaria que articule el proceso de la investigación hasta el desarrollo de productos con proyección internacional”, explicó Gili.

En el proyecto trabajan el Institut Pasteur, el Clemente Estable, el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el LATU, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Ceibal, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y facultades, en particular Agronomía, Veterinaria, Ciencias, Ingeniería y los proyectos vinculados a robótica, automatización, IA y agronegocios. También trabajan en la iniciativa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Industria, Energía y Minería y la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento.

El objetivo es avanzar en nuevos ingredientes y alimentos de mayor valor agregado y fortalecer el posicionamiento internacional del país en la industria alimentaria.

“El aspiracional es que Uruguay pegue un salto para lograr construir plataformas que permitan, además de continuar en lo que hoy somos muy buenos, investigando y desarrollando productos, […] poder ingresar en nuevos ingredientes y en nuevos alimentos, para entrar en la cadena de mayor valor de la exportación”, afirmó.

Además, el programa contempla iniciativas vinculadas a ciencias de la vida, incluyendo investigación en salud humana, salud animal y biotecnología alimentaria.

Educación y seguridad

Uruguay Innova también impulsa proyectos para adaptar la educación y las políticas públicas a los cambios tecnológicos. En ese marco, el programa trabaja con actores educativos en iniciativas vinculadas a la formación para las próximas décadas.

“Estamos coordinando tanto con ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] como con las universidades, sobre cómo podemos colaborar con proyectos vinculados a la formación, la educación y la adaptación al siglo XXI que nos provoca esta revolución tecnológica que vivimos”, señaló Gili.

Asimismo, se prevé el desarrollo de una plataforma de investigación e innovación en seguridad, orientada a fortalecer las políticas públicas mediante evidencia científica. El trabajo se realizará en coordinación con los ministerios del Interior y Desarrollo Social.

Según indicó, el objetivo es generar conocimiento para mejorar el diseño de políticas de seguridad y abordar el problema desde una perspectiva integral.

“Queremos ver cómo podemos potenciar con estas agencias el impacto de las políticas y objetivos que tiene el gobierno en mejora de la productividad, competitividad, bajar la pobreza infantil, mejorar la asistencia a la salud y la seguridad”, afirmó.

Financiamiento y articulación institucional

Durante el discurso que realizó el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, el mandatario dijo que Uruguay Innova tiene una financiación de 30 millones de dólares. “Se refería a los 30 millones de dólares que se obtuvieron en la negociación durante el año con el Banco Interamericano de Desarrollo en un programa que se llama de innovación e internacionalización, que ya tiene una primera aprobación de 30 millones de dólares, pero que seguramente va a llegar a 50 millones de dólares”, explicó Gili.

Los fondos serán gestionados por la ANII y se destinarán a nuevos instrumentos de financiamiento para investigación, formación de investigadores y apoyo a empresas de base científico-tecnológica.

Gili explicó que Uruguay Innova es un proyecto que toma algunas referencias respecto a intentos en el pasado para fomentar la innovación y la transformación productiva del país y puso como ejemplo Uruguay Innovation Hub, una iniciativa del gobierno anterior. “No arranca de cero, lo distinto es la puesta que hace a la integralidad. El gobierno decidió que necesita un programa que coordine al conjunto de las agencias e instituciones que están vinculadas a la creación de conocimiento, transferencia tecnológica, innovación y que su esfuerzo tenga mayor impacto en la sociedad para una transformación, no solo productiva, en materia de competitividad, sino también para ayudar a resolver problemas sociales que el país tiene, que el gobierno ha declarado como prioritarios, como la infancia, la inseguridad, incluido la educación, o aspectos vinculados a la salud”, explicó.

Uno de los objetivos de Uruguay Innova está vinculado a fortalecer la institucionalidad, como es el caso de la creación de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, donde se impulsaron relaciones también con Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) y la ANII. De este diálogo surgieron los fondos Ida Holz.

Por otro lado, las autoridades trabajaron en un proyecto que coordinaron con el Ministerio de Industria, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Uruguay XXI y ANII para crear el programa Uruguay al Mundo, con el objetivo de promover las exportaciones de las pymes y start-up uruguayas y tener instrumentos que le permitan insertarse mejor.

Gili dijo que otro de los objetivos es que las agencias funcionen coordinadamente. Entre las iniciativas institucionales se encuentra la creación de una unidad de monitoreo y evaluación del sistema de ciencia, tecnología e innovación, destinada a mejorar la toma de decisiones sobre políticas públicas.

El programa también contribuirá al desarrollo del Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencti), que será presentado próximamente. “Va a permitir tener un plan dinámico, actualizado constantemente, que nos dé un marco de referencia a los desafíos que tiene Uruguay para desarrollar una sociedad más sofisticada, justa, equitativa y productiva”, agregó.

Asimismo, el programa Uruguay Innova continuará ayudando al Ministerio de Economía en los cambios regulatorios necesarios para facilitar los procesos de inversiones y de innovación en Uruguay. “Vamos a estar trabajando en nuevos instrumentos vinculados a los instrumentos de riesgo, (…) a los fondos de garantías tecnológicos para que nuestro sistema financiero se adapte mejor a lo que supone financiar la innovación, algo que en general la banca tradicional no hace. Estamos coordinando con el Banco República”, concluyó.