El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Amílcar Perea, valoró positivamente, en diálogo con la diaria, los anuncios realizados por el presidente Yamandú Orsi en materia de innovación durante su discurso ante la Asamblea General que realizó el martes al cumplirse el primer año de gestión.

Perea destacó como una señal relevante el involucramiento directo del presidente Orsi.

“Nos parece que es un destaque muy importante que el presidente directamente se involucre y transmita la importancia y el entusiasmo en estos temas”, agregó.

Asimismo, Perea sostuvo que las iniciativas presentadas consolidan una línea de trabajo que el sector tecnológico considera estratégica para el desarrollo del país.

“Los anuncios en materia de innovación, Uruguay Innova y la búsqueda por centralizar los esfuerzos e instrumentos para adaptarse a los cambios que se van dando son temas que venimos trabajando y vemos con buenos ojos”, afirmó.

El presidente de la CUTI señaló que los anuncios vinculados a instrumentos de apoyo al conocimiento, la ciencia y la tecnología son “bien recibidos” por la industria, aunque aclaró que muchas de esas iniciativas ya estaban en discusión con el gobierno. “Trabajamos muy de la mano con el Ejecutivo”.

Remarcó que están “trabajando muy fuertemente” con el Ejecutivo en desarrollar estrategias para promover la inversión en Uruguay en materia de inteligencia artificial (IA).

“La idea es que Uruguay lidere y sea capaz de aprovechar esta oportunidad para apalancar su industria tecnológica. Para eso es necesario tener un marco amigable con la innovación”, indicó. Entre los anuncios mencionados en el discurso presidencial, Perea subrayó el desarrollo de un parque tecnológico binacional en Rivera, un proyecto que el sector tecnológico considera clave para mejorar la inserción regional de las empresas uruguayas.

“Este es un anuncio […] que implica una muy buena señal para la industria”, indicó.

Anuncios de Orsi

Durante su discurso, Orsi mencionó la implementación del programa Uruguay Innova, cuya asignación es de 30 millones de dólares y su misión es fomentar la articulación del Estado con universidades, el sistema científico y el sector productivo.

Asimismo, el mandatario destacó el lanzamiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Garrapata, “una amenaza que genera pérdidas estimadas en 95 millones de dólares anuales”, y el avance en una vacuna desarrollada en Uruguay por el Instituto Pasteur”.

Orsi también informó sobre la construcción de dos nuevos centros de datos de Antel. Uno de ellos estará ubicado en Pando y se especializará en IA tras una inversión de 8 millones de dólares.

En materia de IA, el presidente resaltó que en marzo de 2025 se presentó el primer laboratorio regional de esta tecnología aplicada a la educación, que trabaja con más de 40 proyectos presentados al mundo, y cerca de 100.000 estudiantes se encuentran aprendiendo acerca del tema.

Además, destacó la creación de la primera unidad mixta internacional con Brasil y dos laboratorios conjuntos con China, uno dedicado a soja y el otro a ganadería sostenible. Por último, sostuvo que se establecerá el Parque Tecnológico Regional Norte en Rivera.

Trabajo conjunto con el gobierno

El líder de CUTI destacó el diálogo que existe entre el sector y el Ejecutivo, resaltando a las autoridades abocadas a la innovación y los ministerios de Economía y de Industria.

“Tenemos un diálogo permanente, un trabajo conjunto y una apuesta que vemos con muy buenos ojos para que el sector pueda seguir creciendo”, indicó.

Perea dijo que actualmente existen grupos de trabajo con el gobierno para abordar distintos desafíos del sector, entre ellos la competitividad de las empresas tecnológicas.

Mencionó que la semana pasada se reunieron con autoridades del Ministerio de Economía para proponer “soluciones paliativas” que ayuden a la competitividad de las empresas frente al valor del dólar.

Según explicó, también se están desarrollando instancias similares con el Ministerio de Industria.

Uruguay Innova

Por otro lado, Perea también se refirió al programa Uruguay Innova. Desde el sector se está trabajando junto a dicho programa para orientar incentivos hacia áreas donde el país pueda tener un impacto.

El presidente de la CUTI señaló que actualmente existen varios focos estratégicos para el desarrollo del sector, entre ellos la IA y la incorporación de tecnología en otras industrias.

“Hoy estamos trabajando con el gobierno el tema de la inteligencia artificial muy fuertemente, como un apalancamiento de las capacidades de la industria. Estamos trabajando en lo que es la productividad de distintas industrias, no solamente de la tecnología per se, sino en materia aeroespacial, agricultura, salud”.

Además, indicó que uno de los objetivos es promover una transformación en el modelo de negocios de las empresas tecnológicas uruguayas.

“Parte de estos incentivos también busca que esa matriz cambie de servicios a productos, que se genere más propiedad intelectual en Uruguay, lo que redunda en un crecimiento mayor para el país y un mejor posicionamiento en el mundo”.

Centros de datos

Consultado sobre los anuncios vinculados a la construcción de nuevos centros de datos, Perea destacó el rol de la infraestructura digital para el desarrollo del sector, en particular en áreas como la IA, y remarcó que la CUTI apoya estas iniciativas “desde siempre”.

En ese marco, destacó el papel histórico de Antel como actor clave en el desarrollo del ecosistema tecnológico.

“La lógica de Antel como jugador habilitador de la industria ha sido permanente. […] Es un socio más, que ha promovido toda la infraestructura tecnológica de comunicaciones que ha soportado el crecimiento de la industria. Antel siempre ha sido un actor absolutamente fundamental”, remarcó.

Además, sostuvo que la construcción de los dos data centers es una “muy buena noticia”, e indicó que ojalá se erradicaran otros proyectos en Uruguay.

Parque tecnológico en Rivera

Para CUTI, uno de los proyectos con mayor potencial es el Parque Tecnológico Regional Norte en Rivera, que se proyecta como una iniciativa binacional con Brasil.

“El potencial es enorme, junta una serie de elementos que son centrales. Justamente, el nombre queda largo, pero el presidente lo destacó bien en su condición de binacional, que para la industria tecnológica es medular”, agregó.

Perea explicó que esa característica binacional podría facilitar el acceso de empresas uruguayas al mercado brasileño. Además, señaló que el proyecto podría tener impacto en la generación de empleo de calidad y en la competitividad del sector. “Creemos que es una oportunidad enorme”, finalizó.