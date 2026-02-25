Uruguay y el Reino Unido identificaron “oportunidades concretas” para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial, en el marco de un memorando de entendimiento que ambos países avanzaron en suscribir tras una misión oficial que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Londres.

La directora nacional de Incentivo a la Inversión del MEF, Isabella Antonaccio, dijo a la diaria que durante el viaje se detectaron áreas específicas donde Uruguay podría fortalecer sus capacidades, especialmente en el manejo y análisis de datos provenientes del espacio. Esos desarrollos, explicó, tienen aplicaciones directas en mitigación de riesgos, pronósticos meteorológicos, agro y servicios públicos.

“La embajada de Reino Unido, que desde ya hace varios años vienen trabajando en esta línea en Uruguay, identifica que hay un potencial. Tenemos algunas empresas que están trabajando en el armado de satélites y contamos con muy buena infraestructura en tecnología, datos y redes. La idea es potenciar esas capacidades y ver en qué aspectos podemos mejorar el desarrollo de la industria aeroespacial”, indicó.

Las actividades que podrían desarrollarse en Uruguay a partir de acuerdos con Reino Unido son “múltiples”. “Podemos seguir desarrollando las cuestiones que tienen más que ver con el sector privado asociado a esta industria, que tiene que ver con datos, con el armado de esta tecnología (...) pero también para servicios públicos”, dijo.

La alta funcionaria agregó que el país ofrece ventajas comparativas relevantes: estabilidad institucional, seguridad jurídica, buen tratamiento de datos, conectividad de primer nivel y un sistema científico-tecnológico consolidado. “Uruguay puede pensarse como una locación estable en Latinoamérica, con condiciones favorables para que empresas británicas que buscan expandirse hacia la región puedan instalarse y desarrollarse (...) Hay múltiples oportunidades”, afirmó.

Asimismo, el memorándum abre la puerta a intercambios técnicos y de cooperación entre centros de investigación uruguayos y británicos vinculados al sector espacial, resaltó.

La misión

Durante la misión oficial realizada en Londres entre el 9 y 13 de febrero, Uruguay y el Reino Unido acordaron avanzar en la suscripción de un memorando de entendimiento, que pretende abrir una nueva etapa de cooperación en infraestructura, industria aeroespacial e inteligencia artificial (IA). Uno de los ejes centrales del acuerdo es la creación de una Agencia de Infraestructura que permita mejorar la planificación y el financiamiento de los proyectos estratégicos del país.

El modelo de referencia es el del Reino Unido, que cuenta con una agencia especializada -conocida como NISTA- que depende tanto del Tesoro británico como de la oficina del primer ministro y tiene una visión integral sobre los principales proyectos de infraestructura del país.

La delegación fue encabezada por el ministro Gabriel Oddone y estuvo integrada por Antonaccio, el director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

Durante la misión oficial en Reino Unido, la delegación uruguaya mantuvo reuniones con empresas y asociaciones, donde se presentó la propuesta de valor del país y respondió consultas sobre el marco regulatorio, las condiciones de inversión y los desafíos locales.

“Tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta de valor de Uruguay de primera mano, contar nuestra realidad, las ventajas que vemos y también nuestros desafíos”, señaló la jerarca.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial y la innovación digital constituyen otra de las áreas del acuerdo. “El Reino Unido ha avanzado muchísimo en materia de regulación y de ética de tratamiento de datos y sobre cómo se puede incorporar este tipo de tecnología a los servicios públicos”, destacó Antonaccio.

“Están muy avanzados en materia de gobernanza de la IA y estándares éticos en materia de protección de datos, propiedad intelectual, ciberseguridad, empleo, protección al consumidor, responsabilidades de desarrolladores, IA agéntica”, agregó.

Para Uruguay, el intercambio puede servir tanto para actualizar marcos regulatorios como para fortalecer capacidades sectoriales. “Es también adaptarnos a buenas prácticas, compartir el recorrido que está haciendo Uruguay y encontrar sinergias”, sostuvo.

Por último, Antonaccio señaló que el Reino Unido ha desarrollado iniciativas estratégicas para impulsar capacidades en IA en distintos sectores productivos, una experiencia que podría adaptarse al contexto uruguayo.