El debate para regular la IA debe ser “lento” y “tranquilo”, para evitar una norma “obsoleta”, asegura la diputada Sol Maneiro

La legisladora sostuvo que Uruguay busca regular la IA con cautela para evitar situaciones como las de Estados Unidos o la Unión Europea. Asimismo, advirtió que la automatización ya impacta en el empleo y remarcó que el gobierno trabaja en un mecanismo para reforzar la protección de menores en entornos digitales.

En el Parlamento existe un consenso en cuanto a que cualquier avance normativo frente a la inteligencia artificial (IA) debe hacerse con “cautela”, para evitar que las leyes queden desactualizadas frente a una tecnología que evoluciona a gran velocidad, dijo a la diaria la diputada frenteamplista Sol Maneiro, integrante de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.

“Lo que venimos evaluando entre todos es que la regulación de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, se tiene que dar muy lentamente”, afirmó Maneiro. Según explicó, la experiencia regional demuestra las dificultades de legislar sobre tecnologías emergentes.

“La evidencia que tenemos es que a nivel de la región hay más de 150 proyectos de ley que no han pasado la media sanción. En cuanto a los que han pasado la media sanción, tampoco han logrado llegar a una regulación por la velocidad del avance tecnológico, y en realidad, cuando se logra terminar con la discusión, esas regulaciones quedan obsoletas”, señaló.

Frente a ese contexto, la legisladora sostuvo que el Parlamento trabaja junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en una consulta ciudadana antes de avanzar en eventuales regulaciones. La diputada señaló que una de las principales preocupaciones es la protección de datos y de las infancias en entornos digitales. También advirtió que Uruguay ya comienza a percibir los efectos de la automatización sobre el empleo y que será necesario repensar las políticas laborales y de formación para acompañar las transformaciones tecnológicas.

¿Qué prioridades está manejando la bancada del Frente Amplio en materia de tecnología e innovación?

A nivel parlamentario venimos haciendo un estudio sobre los avances de la tecnología y, sobre todo, de la inteligencia artificial. En este tema hay varias ramas. Primero, está la parte de protección a las infancias y a las adolescencias en cuanto a las plataformas digitales. En realidad, lo que venimos evaluando entre todos es que la regulación de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, se tiene que dar muy lentamente. En realidad, la evidencia que tenemos es que a nivel de la región hay más de 150 proyectos de ley que no han pasado la media sanción. En cuanto a los que han pasado la media sanción, tampoco han logrado llegar a una regulación por la velocidad del avance tecnológico, y en realidad, cuando se logra terminar con la discusión, esas regulaciones quedan obsoletas.

Entonces, lo que nosotros venimos haciendo es un proceso, en conjunto con Agesic, a través de una plataforma ciudadana para que la gente también vuelque sus experiencias. No es un diálogo social, pero sí se busca tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía en cuanto a este tema y a partir de allí ver de qué manera podemos empezar a regular.

Hay una preocupación por los datos, por los menores de edad; estuvimos en consultas con Agesic sobre el tema de prohibir a los menores de edad ciertas plataformas, y lo que nos plantea la agencia es que tenemos una dificultad a la hora de que las plataformas sepan si son menores de edad o no, por lo que habría que transmitirles ciertos datos, lo que queda en contradicción con la protección de la información. Por tanto, Agesic está trabajando en una credencial para que la plataforma pueda consultar, pero que los datos queden protegidos a través de la agencia.

No obstante, son procesos un poco largos, pero entendemos que hay que ir dando pasos. Consideramos que hay que avanzar en una regulación, pero tenemos que ir con tranquilidad con eso para no pasarnos como sucedió en la Unión Europea, pero tampoco no hacer nada como en Estados Unidos, donde la regulación es muy poca.

En eso venimos trabajando. Hay consensos en todos los partidos políticos; la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene muchos acuerdos, trabajamos muy bien en conjunto; incluso hay un proyecto de ley que presentó un diputado del Partido Colorado de una especie de cédula digital, que venía en concordancia con algo que estaba trabajando Agesic. Ahora van a gestionar una reunión con él para unificar un poco las propuestas.

¿Están analizando hacer un único proyecto de ley para regular la IA y el acceso de menores a plataformas?

Son proyectos diferentes, pero por el momento no hay ninguna propuesta específica. Venimos haciendo varios estudios, que no tienen que traducirse luego en una iniciativa de ley. Hay varios proyectos de Agesic, que son más estructurales del Poder Ejecutivo.

Hay un montón de talleres de formación que se están haciendo, porque lo primero que hay que hacer es que la ciudadanía conozca cómo funciona la IA, pero también cómo se puede aprovechar, los peligros que tiene; con este tema basta ver las redes sociales, la cantidad de videos que se realizan a través de IA y lo difícil que es distinguir qué es IA y qué no.

¿Y en el caso de una posible regulación para el acceso de menores a plataformas?

Es un análisis en conjunto que se está haciendo, porque no hay un proyecto de ley específico para regular eso, pero sí estamos todos preocupados en proteger a las infancias y a las adolescencias con respecto a este tema. Es necesario protegerlos, pero hay que ver cómo, porque queriendo proteger por un lado, también se puede vulnerar derechos por el otro. Por eso es que trabajamos en conjunto.

Lo de la credencial posiblemente salga el año que viene, este año creo que no van a llegar porque están trabajando toda la parte de la cédula digital. Ya para el año que viene sí van a trabajar en una credencial; se habla de una especie de billetera electrónica en la cual puede haber diferentes documentos que sean digitales.

¿En qué consiste la capacitación que impulsa el Parlamento en materia de inteligencia artificial?

La capacitación se realiza desde la Cámara de Diputados y de Senadores en conjunto, es un curso que se está dando dos veces por mes, los lunes, y se hace en colaboración con Ceibal.

La idea es ponernos a punto con la información para poder avanzar, porque lo primero que necesitamos es conocer y empaparnos bien del tema para después dar un segundo paso. También estamos trabajando en la importancia de la institucionalidad del intercambio que puedan tener los diferentes ministerios con respecto a la tecnología, el tema de la interconexión de datos para simplificar los trámites y poder ir avanzando en políticas públicas.

Además, el Ministerio de Trabajo tiene un gran desafío con el tema de los cambios en el empleo, el avance tecnológico, la sustitución de puestos de trabajo por tecnología; es algo que ya vino y para adelante tenemos desafíos importantes. Frente a eso, es necesario una interoperabilidad de los diferentes ministerios y es esencial que se avance a nivel tecnológico dentro del Estado.

Ingresó recientemente la ley de empleo. ¿Cuáles cree que son los temas claves de esa iniciativa? ¿Está comprendida la automatización y la inteligencia artificial?

El jueves comenzamos a tratar la Ley Integral de Empleo, que fue presentada por el Ministerio de Trabajo. Lo que busca es mejorar la ley de empleo anterior, que se votó en 2021, focalizando a los sectores más vulnerables, o sea, las personas trans, personas en situación de discapacidad, mujeres jefas de hogar, jóvenes menores de 29 años, mayores de 45.

Esa es una de las grandes diferencias que hay con la ley anterior, que no solamente habla de personas adultas y personas jóvenes, sino que busca focalizar en otros colectivos en los que hay evidencia de que tienen más complejidades a la hora de conseguir trabajo. Se busca generar subsidios, que también se van incrementando ante una mayor vulnerabilidad de los colectivos.

Por ejemplo, un varón joven entra por la ley de empleo, consigue un trabajo, se le subsidia un 25% del salario. Pero si esa persona es mujer, se le subsidia un 33%, y si es jefa de hogar, puede llegar hasta el 80%.

Con respecto a los cambios en el mundo del trabajo y las personas que trabajaban en un rubro que ahora ya es sustituido por tecnología, la formación con el Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] busca fomentar la reconversión de esos puestos de trabajo. Lo que nos está pasando, sobre todo en el interior del país, es que hay personas que tenían un empleo que las máquinas y la tecnología van sustituyendo, por lo que se quedan sin trabajo y no tienen una formación para avanzar.

¿Se puede decir que Uruguay ya está viendo los efectos de la automatización sobre el empleo?

Sin duda, sucede en diferentes rubros. La formación permanente es algo que vino para quedarse. Antiguamente, alguien entraba a trabajar, terminaba la carrera o realizaba un oficio y pensaba que podía trabajar de eso hasta que se muriera. Ahora eso no pasa más. Esta situación también viene atada a la reducción de la jornada laboral. Tenemos que avanzar en la discusión de la reducción de la jornada laboral, pero ¿de qué manera? Yo creo que una parte de la reducción de la jornada laboral tiene que destinarse en formación, estudio y reconversión.

En estudios regionales, sobre todo latinoamericanos, cuando analizan el futuro del empleo, señalan que las mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes, son los sectores más vulnerables al avance de la tecnología. ¿Este proyecto puede entenderse como una respuesta para proteger esos sectores a futuro, pensando más a largo plazo, a diez, 20 años?

Sí. Justo ayer en la comisión hablábamos un poco de eso. Es difícil que un proyecto de ley genere empleo, lo que se hace es fomentar el empleo en ciertos colectivos, como personas trans, afrodescendientes, mujeres, personas en situación de discapacidad. Es un paso para ir avanzando en eso, pero también está todo lo otro que es cultural.

Haciendo hincapié en el Diálogo Social, también se manejó todo el tema de las mujeres jefas de hogar, pero también de cómo el sistema de cuidados, por un lado, tiene que entrar a ser protagonista de este juego, porque si no se fortalece, por mucha ley de empleo que se tenga, esas mujeres no tienen con quién dejar a las infancias, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, por lo que termina siendo un círculo difícil de romper. En este tema hay algo estructural que hay que romper, por eso es clave el rol del Estado en fortalecer políticas públicas que ayuden a que esas mujeres puedan formarse, terminar carreras y así también prepararse para el futuro.

¿Qué temas quedaron plasmados en el Diálogo Social, del cual usted formó parte, que son clave para los desafíos de Uruguay frente al futuro?

Fue un proceso súper rico. Desde el Frente Amplio estamos convencidos de que la herramienta para cambiar las políticas públicas en seguridad social es el Diálogo Social, es una herramienta fundamental. Ahí tuvimos un proceso de un año de intercambio a nivel no solamente de colectivos, sino de territorios.

Hay grandes acuerdos, sobre todo en protección a las infancias, transferencias y en el sistema de cuidados. El 90% de las preocupaciones de la gente y de la evidencia es el sistema de cuidados y la protección a las infancias.

Después había algunos desacuerdos con respecto a la edad de retiro, al tema del ahorro individual, que también quedaron plasmados; ahora estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo mande proyectos de ley o anuncie cambios en las políticas públicas.

En cuanto a los temas de futuro, creo que todos los aspectos del diálogo son clave. El tema de la protección a las infancias es fundamental. Muchas veces dicen que las infancias son el futuro del país y no, son el presente, y hay que tomar medidas ahora. Frente a esto, va a venir dentro de la Rendición de Cuentas un proyecto de ley de modificación de las transferencias. Lo que propone el diálogo es la unificación de las transferencias para simplificarlas y que, en un solo trámite, las personas puedan recibir un subsidio general. Además, se estipula que hasta se puedan triplicar las transferencias en algunos casos.

Otra discusión que no entró en el diálogo es cómo va evolucionando el mundo del trabajo con la tecnología. Los empleos son cada vez más cortos, más dinámicos. Vamos a tener que ir repensando el mundo del trabajo para acompañar estos cambios. Es un debe que quedó y tenemos que seguir avanzando, porque la realidad es que el mundo del trabajo va acompasado con la tecnología. Tenemos que ir acompañando esos cambios para que no nos pasen por encima.