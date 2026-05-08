La senadora frenteamplista Blanca Rodríguez fue electa el jueves como presidenta de la Comisión Especial de Futuros del Parlamento, en un contexto marcado por el avance de la discusión política sobre inteligencia artificial [IA], plataformas digitales y el impacto de los algoritmos en la democracia, la educación y la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

La designación de Rodríguez fue propuesta por el legislador frenteamplista Daniel Borbonet y obtuvo 9 votos entre 10 integrantes presentes, según consta en el acta oficial de la comisión. La Comisión de Futuros resolvió además postergar la elección de la vicepresidencia.

En la sesión participaron, además de Borbonet y Rodríguez, los legisladores Fiorella Galliazzi, Bruno Giometti, Rodrigo Goñi, Margarita Libschitz, Álvaro Rodríguez Hunter, Carlos Rydstrom, Carlos Varela y Tabaré Viera.

La elección de Rodríguez se produce en momentos en que el Parlamento impulsa diversas iniciativas para debatir eventuales regulaciones sobre IA y redes sociales. Integrantes de la comisión han mantenido encuentros con expertos y legisladores de otros países para promover una discusión regional sobre el uso de plataformas digitales por parte de menores de edad.

En ese marco, la vicepresidenta Carolina Cosse señaló recientemente que el Parlamento trabaja en una ley modelo contra la violencia digital y en procesos de capacitación sobre IA.

A su vez, la Cámara de Diputados, bajo el liderazgo del legislador Rodrigo Goñi, impulsa una consulta pública con actores e instituciones para recoger insumos antes de avanzar en posibles regulaciones sobre IA y redes sociales.

Por otra parte, la Comisión de Futuros definió a finales del año pasado como una de sus prioridades el análisis de la educación del futuro.