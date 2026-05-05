Bruno Gili, Fernanda Cardona, Alejandro Sánchez, Cristina Zubillaga y Alejandro Pazen durante la presentación de la estrategia digital, en la Torre Ejecutiva, el martes 5 de mayo.

El Ejecutivo presentó este martes una estrategia digital que busca centralizar los datos del Estado y expandir el uso de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de simplificar trámites, reducir tiempos de gestión y ofrecer servicios públicos más ágiles, seguros y accesibles para la ciudadanía.

La iniciativa articula a organismos como la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Uruguay Innova y el Ministerio de Industria, Energía y Minería para integrar la información pública en una infraestructura común, alojada en el datacenter de Antel.

Según las autoridades, esta centralización permitirá mejorar la seguridad y la transparencia de los datos, optimizar recursos del Estado y utilizarlos de forma más eficiente para diseñar políticas públicas en áreas como salud, ambiente y productividad.

El plan incluye el desarrollo de identidad digital y una billetera electrónica con documentos oficiales, además de avanzar en una gobernanza de datos e IA que combine innovación con protección de la información.

“Estamos trabajando para que cada uno de los ciudadanos, cuando tengan que hacer un trámite, lo pueda hacer de manera mucho más fácil, sin perder tiempo. Una de las grandes quejas de los uruguayos es que tenemos un Estado lento [...] El hecho de poder tener la información pública en un solo lugar, usar IA, es lo que nos va a permitir tener un Estado más eficiente, lograr agilidad en los trámites, para que los dineros públicos se inviertan mejor, tener más productividad, dar soluciones mejores”, resumió el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa.

Sánchez remarcó que esta estrategia implicará un ahorro para el Estado. “Hoy cada ministerio tiene un conjunto de gastos de software, de enfriamiento de esos lugares, de un software, de más espacio. Todo eso que se hace de forma individual, ahora lo vamos a hacer en escala y en conjunto. Eso va a traer un ahorro de los gastos”.

En la misma línea, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que la estrategia busca mejorar la eficiencia del sector público y acompañar al sector privado.

“No podemos pedirles a las empresas determinados objetivos si el propio sector público no pone a disposición eso y no es eficiente per se y para sí con los datos que tiene”, afirmó.

Cardona subrayó además el potencial del ecosistema institucional uruguayo para generar valor a partir de los datos.

“El ecosistema que tiene Uruguay es muy particular en la región y en el mundo. Tenemos muchos servicios públicos, empresas públicas, administración central, gobiernos departamentales, y eso da información y datos importantes para generar otras cosas. [...] Todo esto tiene una cara humana, intenta dar calidad de servicio a la gente, agilidad, transparencia”, sostuvo.

Centralizar la información

Sánchez dijo que la iniciativa forma parte de una política de largo plazo orientada a consolidar el liderazgo de Uruguay en gobierno electrónico y transformación digital.

“Estamos presentando la posibilidad de un trabajo conjunto de instituciones referentes, como por ejemplo Agesic, Antel, Uruguay Innova [...] y el Ministerio de Industria, para que todos los datos del Estado [...] estén resumidos en un solo lugar”, afirmó.

Según explicó, la centralización de la información en el datacenter de Antel permitirá “robustecer las capacidades que tiene el Estado”, mejorar la seguridad y transparencia de los datos y utilizarlos como insumo para resolver problemas públicos en áreas como salud o ambiente.

“Llevarlo todo a un solo lugar permite la seguridad de los datos, su transparencia y que sean un insumo importante para pensar soluciones a problemas públicos [...] en los que la IA ocupa un lugar importante con seguridad, con una gobernanza clara y con capacidades para un desarrollo soberano de tecnologías”, agregó.

Sánchez sostuvo que el uso de IA será clave para modernizar la gestión estatal, aunque reconoció los desafíos que implica.

“Queremos que la política de gobierno electrónico esté centrada en un futuro en el que el Estado uruguayo vuelva a estar a la cabeza de la innovación [...] La IA ha llegado para quedarse y puede resolver muchos problemas, pero también genera tensiones, miedos. [...] Nuestro enfoque se encuentra en cómo vamos a gobernar la IA para que produzca bienes públicos de calidad”, planteó.

La idea es que la gobernanza de la IA no solo brinde seguridad a la población en materia de datos, sino que además pueda innovar, destacó, y añadió que se necesita incorporar más esta tecnología en la toma de decisiones de un conjunto de políticas.

En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación estatal y construir confianza.

“Si no se construye confianza, tanto de los ciudadanos y de las instituciones como desde los distintos actores privados, difícilmente podamos generar decisiones de carácter soberano”, afirmó.

Una nueva etapa

Por su parte, la directora de Agesic, Cristina Zubillaga, indicó que el acuerdo interinstitucional permitirá avanzar hacia una nueva etapa en la estrategia digital del país.

“Este acuerdo interinstitucional nos va permitir entrar en una nueva etapa, más estratégica, y de potenciar el desarrollo del país”, sostuvo.

Zubillaga explicó que el plan se estructura en cinco ejes, entre ellos el empoderamiento de la ciudadanía en el entorno digital, el desarrollo de la IA y la gestión de datos, la infraestructura pública digital, la ciberseguridad y el desarrollo de proyectos estratégicos.

Asimismo, adelantó que el gobierno prevé avanzar en herramientas digitales para simplificar los trámites.

“En julio estaríamos lanzando la identidad electrónica digital [...] y en diciembre estaremos con la cédula de identidad digital y la billetera”, indicó, lo que permitirá incorporar en 2027 otros documentos como la libreta de conducir o el carné de salud, así como avanzar en otras iniciativas transfronterizas en el reconocimiento de la identidad digital.

Más competitividad

El responsable de Uruguay Innova, Bruno Gili, destacó que la iniciativa contribuirá a mejorar la competitividad y promover la innovación. “Esto va a ayudar a los costos de competitividad [...] va a permitir la innovación abierta”, afirmó, y agregó que “sin datos y sin infraestructura es imposible desarrollar IA”.

Asimismo, tal como había anunciado semanas antes en diálogo con la diaria, mencionó que el Ejecutivo se encuentra trabajando en la creación de un centro nacional de IA.

En la misma línea, el presidente de Antel, Alejandro Paz, subrayó el impacto de la integración de capacidades estatales. “Estamos pasando de decir que vamos a coordinar [...] a realmente hacerlo; eso es eficiencia para el Estado”, señaló. Paz explicó que la estrategia incluye el traslado del datacenter de Agesic a la infraestructura de Antel, lo que permitirá mejorar la ciberseguridad y optimizar recursos.

“Firmamos un convenio con Agesic para fortalecer las instituciones, promover el crecimiento de la nube de gobierno [...] lo cual va a implicar mejoras en las licencias, robustez, más ciberseguridad”, afirmó. Según detalló, el datacenter vinculado a IA que instalará Antel en Pando implica una inversión cercana a ocho millones de dólares.