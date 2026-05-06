Unas 30 entidades empresariales, representadas por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se reunieron este lunes con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F Houngbo, en el marco de su visita a Uruguay.

El motivo de la reunión fue dialogar sobre el futuro del trabajo, temas vinculados a la OIT y asuntos de coyuntura relacionados con el sector productivo nacional, entre ellos el diálogo social, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la competitividad, la conflictividad y el desarrollo económico. El encuentro se desarrolló en la sede de la CCSU.

Acerca de la reunión, Anabela Aldaz, vicepresidenta de la CCSU, dijo a la diaria que plantearon temas que les preocupan, como “la iniciativa que lleva adelante a nivel mundial la OIT de reducción de la jornada laboral”. “Entendemos que antes de hablar de reducción se tiene que hablar de flexibilidad, que es un concepto distinto y novedoso también, y que las leyes en materia de jornada laboral tienen más de 100 años. Estamos de acuerdo en conversar sobre otros conceptos”, aclaró sobre la postura.

En ese sentido, Aldaz expresó que “hay problemas de competitividad y de cierre de empresas que frenan el poder hablar de una reducción de la jornada laboral, lo cual no quiere decir que no estemos preocupados por conceptos más modernos, como el bienestar en general. Estamos dispuestos a hablar de flexibilidad, no de reducción, en este momento. No es un momento oportuno para hacer ese planteo. Nadie lo está haciendo, ni siquiera el Poder Ejecutivo de una manera formal”.

Aldaz dijo que “hay otros temas que son urgentes, relacionados sobre todo con la generación de empleos de calidad”, y que “las pequeñas y medianas empresas están descuidadas”. “Por lo tanto, y por iniciativa de las cámaras, se planteó a la OIT que promueva y estimule a estas empresas. En Uruguay, 70% de las empresas son pequeñas y medianas”, añadió. Al respecto, dijo que la iniciativa fue recibida desde la OIT como “algo muy interesante para el país y también para la región”.

“Ven muy bien” el planteo de la flexibilidad

En la reunión con la OIT, comentó la directiva de la CCSU, también abordaron el tratamiento y la discusión del Diálogo Social en Uruguay e informaron que las cámaras no acompañaron el documento final, pero sí participaron en varias instancias de intercambio sobre el tema, y que finalmente se presentará un documento, pero por separado del elaborado por el gobierno.

Consultada sobre la devolución que hizo la delegación de la OIT al planteo de las cámaras en referencia a la flexibilidad, respondió que “lo ven muy bien” y destacó que en la reunión “de manera virtual participó Roberto Suárez, representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE)”, quien “apoyó sin duda esta idea”.

Además, durante la conversación con Houngbo las cámaras plantearon su preocupación por los niveles de conflictividad en el país.

Como balance del encuentro, Aldaz dijo que las cámaras “quedaron muy satisfechas” y que se acordó concretar nuevas instancias de trabajo para analizar y buscar nuevas alternativas, proyectos y puntos de trabajo en conjunto.

Por parte de la OIT estuvieron presentes también María Paz Anzorreguy, futura directora del Departamento de Actividades para Empleadores, y Yukiko Arai, directora de la Oficina de la OIT para el Cono Sur.