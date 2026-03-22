Si bien meses atrás desde el gobierno se reconocía un nulo avance en el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el marco del Consejo Superior Tripartito, ahora la iniciativa parece entrar en una nueva fase.

A principios de este año, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, decía en una entrevista con la diaria que “los empresarios se niegan a abordar el tema”. Sin embargo, recientemente el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, volvió a poner el tema sobre la mesa durante un conversatorio y afirmó que durante 2026 se estará “dando espacio al proceso de debate a fondo de la reducción del tiempo de trabajo” en el principal órgano de negociación colectiva.

En la misma instancia, que fue organizada por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, el jerarca afirmó que, más allá de los ejemplos internacionales que hay en materia de reducción del tiempo semanal de trabajo, en la discusión “también hay que ir a las experiencias nacionales, las cuales están al alcance de la mano, para discutir con bases más ciertas”. Consultado por la diaria, Barretto reafirmó sus dichos y valoró el hecho de que el país haya alcanzado “un conjunto de experiencias” de reducción de jornada que se han consolidado mediante la negociación colectiva, sin una ley específica.

El subsecretario se detuvo en estas experiencias y llamó a tenerlas en cuenta como una forma de romper el “prejuicio” relativo a que la discusión sobre la reducción de la jornada laboral “es una imposición del Estado” que “va contra la competitividad de las empresas”. “Tenemos de primera mano lo que son esos procesos” en los que “no hubo marcha atrás”, resaltó la autoridad de gobierno.

Las experiencias uruguayas

Según un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado “Análisis de experiencias en la negociación colectiva del tiempo de trabajo en Uruguay”, la reducción efectiva de las horas semanales de trabajo ha tenido lugar en varias ramas de actividad de la economía nacional. No obstante, aquellos sectores que han llegado a las 40 horas semanales, lo que se aspira desde el PIT-CNT, son solo el sector naval (2022), el envasado de supergás (2011) y centros de entretenimientos como slots y agencias hípicas (2009 y 2018).

También han conseguido beneficios vinculados al tiempo de trabajo los sectores de la construcción, los trabajadores de los peajes y los operarios de recolección de residuos domiciliarios, que trabajan en todos los casos 44 horas semanales. Otro ejemplo es el del sector metalúrgico, que trabaja 46 horas semanales.

En el marco de estos acuerdos debe tenerse en cuenta que la legislación laboral uruguaya tiene como primera norma vinculada al tiempo de trabajo la Ley 5.350 de 1915, todavía vigente. Dicha norma establece una jornada máxima de ocho horas diarias y 48 horas semanales para los obreros de la industria, con un descanso semanal de 24 horas. Según se detalla, los adultos pueden superar las ocho horas diarias, respetando el límite total de horas semanales.

También es necesario tener en cuenta que Uruguay aún no ha ratificado el Convenio 47 de la OIT (1935) que establece el principio de las 40 horas semanales de trabajo. Asimismo, desde la OIT se ha emitido la Recomendación 116 (1962), que propone medidas para la reducción progresiva de la carga horaria laboral.

El ejemplo más reciente de la llegada a las 40 horas semanales en Uruguay data de 2021, cuando el Consejo de Salarios del sector naval estableció que a partir del 1º de enero de 2022 los operarios de diques, varaderos y astilleros reducirían su jornada laboral, que hasta entonces era de 44 horas. El acuerdo, que dispuso el cumplimiento de lunes a viernes de la semana laboral, también consolidó el pago de 44 “horas sencillas”, si se lleva adelante por parte de los trabajadores “la totalidad de las horas semanales de trabajo acordadas” (40).

Por su parte, el envasado de supergás tiene desde el primero de abril de 2011 la reducción de su semana laboral a 40 horas para los sectores de planta de envasado, taller de recalificación y pintura de envases. Esta disminución tampoco implicó una rebaja salarial con respecto al sueldo establecido previamente, cuando se desarrollaba el cumplimiento de 44 horas semanales.

Por último, el otro acuerdo de reducción a 40 horas semanales se dio en el seno del Consejo de Salarios del sector de salas de juego, sociedades hípicas y studs. Allí se acordó que a partir del primero de enero de 2009 se cumpliría este régimen para el personal que cumple funciones en los centros de entretenimientos (slots y agencias hípicas). En este mismo grupo de negociación también se estableció a partir del 1º de enero de 2018 las 40 horas semanales para el personal de los hipódromos que desempeñan tareas en las categorías de supervisor de seguridad, control de acceso, guardia de seguridad y auxiliar de seguridad.

El caso del supergás

Andrés Guichón, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás, comentó a la diaria que la llegada a las 40 horas semanales en el sector de envasado “fue un paso muy importante a nivel de salud”. Recordó que el acuerdo se dio en medio de “varias discusiones” vinculadas a una eventual declaración de insalubridad del trabajo en planta. En aquel entonces, estaba sobre la mesa, por ejemplo, el trabajo con ciertos productos químicos y todo lo que hace al peso de las garrafas. “Son muy pocos los trabajadores que han logrado jubilarse en el sector de envasado en buenas condiciones; eso es un dato de la realidad”, afirmó.

Guichón enfatizó que, más allá de que previamente a este acuerdo se venían trabajando 44 horas semanales, también existía una “fuerte carga de horas extra”. “Se hacían jornadas eternas en casi cinco o seis meses del año”, recordó el dirigente sindical sobre la temporada de mayor demanda de supergás, vinculada al período de temperaturas más bajas.

“No es que haya cambiado mucho la situación, porque el trabajo sigue siendo repetitivo y pesado, y eso a la larga sigue trayendo lesiones, pero obviamente que va a ser menos de lo que era antes, cuando tenías una jornada de 12 y 14 horas casi todos los días desde mayo a setiembre”, señaló Guichón; y apuntó que ahora las horas extra se suelen complementar con días libres.

“Para nosotros como trabajadores obviamente que fue un paso importantísimo, un gran avance, y entendemos que a la larga quedó demostrado que era posible”, expresó el dirigente sindical. “Se generaron puestos de trabajo en ciertos meses del año y hemos ganado en salud y en tiempo, que a veces queda un poco en el olvido, pero el tiempo de ocio y para la familia termina valiendo mucho más”, manifestó.

Más allá de las 40 horas semanales desde 2011, hay una empresa nacional de envasado de supergás que profundizó la decisión a partir de 2019 y acordó con su sindicato las 35 horas semanales de trabajo, sin reducción del salario. Según explicó a la diaria la directora de Megal, Rossana Bucheli, se llegó a esta resolución luego de una “negociación muy dura” que, con el diario del lunes, resultó en “algo muy productivo para todas las partes”.

Con el tema de la salud y el objetivo de lograr “determinados objetivos de productividad”, Bucheli dijo que en ese momento la clave estuvo en que la empresa condicionara el acuerdo a que “se terminaran los ausentismos”. Detalló que, previo al acuerdo, el ausentismo rondaba el 30%, y desde entonces se redujo al entorno del 5%.

“Esto se sostiene porque hicimos un acuerdo que fue ganar-ganar para todas las partes”, planteó la empresaria. Por último, detalló que actualmente para cubrir la demanda se trabaja con dos turnos diarios, que se convierten en uno durante enero y febrero, cuando se alternan las licencias.

El impacto en el sector naval

Danilo López, responsable de la empresa Nitromar y dirigente de la Cámara de Industrias Navales, dijo a la diaria que el pasaje de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial implicó un aumento de 10% del valor hora, que en la práctica termina siendo más, ya que por las características del sector son necesarias las horas extra. “Hemos asumido eso, queremos gente que trabaje bien; pero en el rubro nuestro no se puede seguir reduciendo más”, expresó el empresario.

López señaló que hay empresas del sector naval que “han desaparecido” en el último tiempo, si bien puntualizó que en su caso ha logrado la estabilidad como consecuencia de dos líneas de trabajo consolidadas: la reparación de embarcaciones y la construcción de embarcaciones. Más allá del caso de Nitromar, el empresario mencionó algunas dificultades que se han generado en el sector a partir del impacto que generó la desaparición del dique Tsakos, el atraso cambiario y la propia reducción de la jornada laboral.

Por su parte, Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales –que comprende a los trabajadores de la industria naval–, dijo a la diaria que el sector está pasando “un momento muy complejo” como consecuencia de la caída del número de trabajadores. Sin embargo, no asoció esto a la reducción de la jornada laboral, que a su entender ha tenido un buen suceso, sino a otros problemas, como la desaparición del dique Tsakos.

Al margen del sector naval, Dárdano dijo que en la Confederación de Sindicatos Industriales existe la pretensión de “encabezar la campaña de las 40 horas semanales dentro del PIT-CNT”. En ese sentido, resaltó la disposición que existe para discutir teniendo en cuenta la productividad. “Escuchemos a la parte patronal, al gobierno, y veamos qué ingeniería se puede armar con cabeza amplia”, planteó el dirigente sindical.