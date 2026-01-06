Marcela Barrios, titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) desde marzo, en diálogo con la diaria en el despacho de esa oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), destacó el alto porcentaje de acuerdos que se han alcanzado hasta el momento en la undécima ronda de los Consejos de Salarios. También hizo mención a otros temas que son de interés para la secretaría de Estado en 2026: la reducción de la jornada laboral, la productividad, la conflictividad y los lineamientos no salariales que se propusieron durante 2025 a trabajadores y empresarios.

¿Qué cifras se destacan a cuatro meses de iniciada la undécima ronda de los Consejos de Salarios?

Al 2 de enero de 2026, de 165 mesas instaladas hay 151 que cerraron. Es un 92,73%. Restan tres mesas del sector de la pesca aún por abrir. Cabe destacar que no siempre negocian las 165, porque a veces en un grupo se fusionan algunas y hay posibilidad de que quizás después cierren. Actualmente están negociando 12, que representan un 7,27%, mientras que hay otras dos mesas por cerrar, que equivalen al 1,21%. De esas 151 mesas cerradas, en 95 se alcanzó un acuerdo entre las partes, lo que significa un 62,91%, al tiempo que en 32 hubo votación con abstención del Poder Ejecutivo, lo que es un 21,5%. En 14 mesas, un 9,4%, hubo votación por mayoría del gobierno. Además, en seis mesas se concretó la votación del Poder Ejecutivo junto a los empresarios –esto representa un 4,0%–, mientras que sólo en dos casos el gobierno votó junto a los trabajadores, en un porcentaje de 1,3%. En el 84% del total, es decir, en 149 mesas, se produjeron por acuerdo tripartito o de las partes.

¿Cuántas mesas cerraron según las pautas del gobierno?

Algo más de 60% cerró dentro de los lineamientos del gobierno y 23% lo hizo con pequeños desvíos que no son tan significativos. Se puede decir que 83% usó el lineamiento del Poder Ejecutivo y otros hicieron alguna pequeña adaptación, moviendo alguna categoría dentro de los niveles, pero sin hacer cambios sustantivos ni recurrir a otros modelos de lineamiento. Hay un 15,87% que no usó el esquema de lineamiento; algunos son acuerdos de partes con abstención del Poder Ejecutivo, sobre todo los que tienen cláusulas gatillo de inflación, o puntos que no van en la línea del gobierno, porque los lineamientos parten del supuesto de que la inflación estará controlada, y que se va a mantener dentro de ciertos parámetros.

Los sindicatos calificaron los lineamientos del gobierno como insuficientes y los empresarios también los cuestionaron. ¿Se pensó en alguna modificación a partir de esas críticas?

En los lineamientos trabajamos sobre la base de las metas del gobierno, los compromisos de campaña, que los salarios más sumergidos tuvieran un incremento importante. Se trabajó en franjas que se diseñaron junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, entre ellas la franja uno, de 38.950 pesos, que es la que tiene la suba mayor. Ahí se buscó el equilibrio entre el empleo y la formalidad. Es decir, no por elevar excesivamente los salarios, sino para que eso incida en el empleo, en la tasa de empleo y que no existan sectores que se vuelquen a la informalidad. Con todas esas premisas y equilibrios se trabajó en los lineamientos, que son los mismos desde el día uno hasta hoy.

¿Qué conclusiones saca la Dinatra, hasta ahora, de la marcha de la undécima ronda?

Costó el arranque. Costó porque los lineamientos cambiaban los paradigmas de pautas anteriores, esto de considerar la inflación subyacente, de que no se proyecte un crecimiento, sino un aumento nominal. Después de que las partes terminaron de comprender y, según mi opinión, después de que observaron que las proyecciones de inflación se empezaron a comportar como estaba previsto en los lineamientos, se aceleró la negociación.

¿Las pautas que propuso el gobierno para la ronda son solamente económicas?

No. Además de la parte económica están los denominados lineamientos no salariales, que es voluntad del Poder Ejecutivo poner sobre la mesa con determinados temas que se pueden incluir, siempre y cuando las partes coincidan. No son temas que se votan, sino que son acuerdos de partes. Me refiero a temas que hacen a la corresponsabilidad en los cuidados, cláusulas de género, cláusula de salud mental y otras dimensiones que abarca el mundo del trabajo, como la formación y la capacitación, entre otros. Que estén presentes enriquece y moderniza la negociación; pensar soluciones conjuntas a temáticas diversas que pueden surgir en los Consejos de Salarios es producto de tantos cambios que atraviesa el mercado laboral.

¿Cómo fue diseñar los lineamientos considerando que el país venía de un gobierno con otra orientación política?

Fue un desafío, porque la campaña y el programa de gobierno se pensaron bastante tiempo antes de asumir, y la realidad que se había hablado en la transición no fue la que el gobierno encontró. Además, el déficit fiscal que el gobierno recibió no es un dato menor. La situación de Estados Unidos, el contexto bélico, todo influye en los mercados y a la hora de pensar los lineamientos. El movimiento sindical venía con expectativas luego de pasar un quinquenio durante el cual prácticamente hubo pérdida de salario real, recién al final se empató. Había elevadas expectativas por el cambio de signo de gobierno, pero no estaba toda la información sobre la mesa. De todas formas, en el MTSS estamos satisfechos con el trabajo realizado, porque se entiende que los lineamientos van en sintonía con los compromisos de la fuerza política.

¿Qué se piensa de la conflictividad?

La idea del MTSS es que se tendrá que evaluar cuando termine la ronda. Salvo algunos sectores, no ha habido gran conflictividad por la ronda, pero sí hubo conflictividad. Hubo un contexto, pero vinculado a otros temas. Por ejemplo, al cambio de gobierno por esto de que los sindicatos en algunos casos venían conteniendo ciertas demandas. En otros casos, hay temas más estructurales que venían de antes, como la situación de la industria láctea, vinculada con puestos de trabajo y con necesidades de reestructura; la de la industria frigorífica; lo relacionado con la introducción de tecnología, que estuvo en el conflicto bastante conocido en el puerto. Pero estas cosas no necesariamente tienen que ver con la ronda. Es cierto que hubo meses en los que hubo conflictividad, sin perjuicio de que siempre, en el año de la ronda de Consejos de Salarios, de presupuesto y de cambio de gobierno, se espera que haya conflictividad. Una de las líneas de trabajo que tiene la Dinatra para 2026 es trabajar sobre los motivos por los cuales se producen los conflictos. Porque no todos son iguales: hay conflictos que son para superar normas, otros que son para que se cumplan las normas. Entonces, si las empresas cumplieran con sus obligaciones, no habría necesidad de un conflicto. Iniciar un conflicto para que te paguen el salario o para cobrar un despido no debería ser un conflicto.

¿Cómo observa los cambios en el mercado laboral en general?

En el MTSS debemos profundizar en el trabajo más prospectivo y atender situaciones de contingencia vinculadas también a los cambios en el mundo del trabajo. Es que estamos en un momento en el que somos testigos de uno de los cambios de paradigma en la humanidad, con todo lo referente a la automatización y a la inteligencia artificial. Por ese lado, hay muchos desafíos por delante y es otra de las líneas en las que nos interesa avanzar.

Sesión del Consejo Superior Tripartito en la Dirección Nacional de Trabajo. (archivo, diciembre de 2025) Foto: Gianni Schiaffarino

“La reducción de la jornada laboral es parte del mundo hacia donde vamos”

¿La reducción de la jornada laboral?

Es una meta, un objetivo de todo el MTSS. En principio, lo pusimos sobre la mesa del Consejo Superior Tripartito, buscando que fuera abordado por los verdaderos actores del mundo del trabajo, y que empresarios y trabajadores trabajaran en torno a un proyecto para enviar al Parlamento, o acordar en la negociación colectiva y luego presentarlo en las mesas. La idea es cómo aumentar la reducción del tiempo de trabajo contemplando las particularidades de cada sector, partiendo de la base de que no todos los sectores son iguales. Pasamos todo el año proponiendo el tema en el Consejo Superior, pero de momento no hay acuerdo. Los empresarios se niegan a abordar el tema. Entendemos que la reducción de la jornada laboral es parte del mundo hacia donde vamos, y además la legislación actual tiene más de 100 años.

¿Y si no se alcanza un acuerdo para reducir la duración de la jornada de trabajo?

Si no se alcanza de forma tripartita, que es una meta que tiene la Dinatra, como parte del MTSS, probablemente se envíe un proyecto al Parlamento. Habrá que hablar con todo el Poder Ejecutivo. La reducción de la jornada laboral es una de las promesas y compromisos asumidos por el gobierno. Hoy las personas tienen muchas dimensiones en su vida, entre ellas, la familia, la cultura, el deporte, el ocio. Tienen derecho a trabajar, pero también tienen derecho a tener tiempo libre, y ahí es donde se quiere profundizar. El faro estará puesto en la reducción del tiempo de trabajo.

¿Dónde queda la productividad en todo esto?

Es parte de la agenda del mundo del trabajo. El repensar también los Consejos de Salarios para un mundo cambiante. Con tanta tecnología, hay que dar la discusión de la productividad. Hubo un antecedente y hay algún producto tripartito, pero es otro tema que este año no se pudo abordar de forma tripartita porque no hubo consenso entre las partes.

¿Qué otros temas están entre los objetivos para 2026?

Hay trabajo que es parte del quehacer de la cartera, como participar en la conciliación de situaciones entre empresas y sindicatos, entre tantos temas que hacen a los Consejos de Salarios y la negociación colectiva. Estará la segunda etapa de la ronda por delante. La ronda sigue, y son 250 mesas en total. Ya negociaron 165, pero en enero vencen muchos acuerdos. Es decir, habrá otros grupos que estarán negociando, y en julio lo mismo. También negociarán la construcción y diversos sectores importantes, así que se estará trabajando en eso.