Uganda y Uruguay firmaron comunicado conjunto para establecer relaciones diplomáticas

Las misiones permanentes de Uruguay y Uganda ante Naciones Unidas firmaron este martes en Nueva York un comunicado conjunto para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, informó la cancillería uruguaya mediante un comunicado. El ministerio destacó que esta firma “se inscribe en los esfuerzos impulsados por Uruguay en el marco de su política exterior, orientados a profundizar el diálogo político, ampliar los vínculos con los países en desarrollo y fortalecer la cooperación Sur-Sur”.

El comunicado recuerda que el 15 de mayo se realizó la misma ceremonia de establecimiento de relaciones diplomáticas, en ese caso con la República de Burundi, que está en estos momentos presidiendo la Unión Africana. En aquella instancia, la misión permanente de Uruguay ante Naciones Unidas destacó que, considerando que Uruguay preside actualmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el G77, “este paso fortalece el diálogo entre América Latina y el Caribe, África y el Sur global, reafirmando el compromiso de Uruguay con el multilateralismo”.

El reforzamiento de estos vínculos se inscribe también en una política de la cancillería de acercamiento a África. El canciller Mario Lubetkin dijo a la diaria que en marzo, cuando Uruguay asumió la presidencia de la Celac, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, y en esa ocasión acordaron establecer relaciones diplomáticas. “Es nuestra intención seguir avanzando en el establecimiento de relaciones diplomáticas con países líderes del Sur global”, afirmó el canciller.