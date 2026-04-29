En la tarde de este martes, después de que el gobierno presentara en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi los principales resultados del Diálogo Social, las cámaras empresariales que participaron en el espacio de intercambio emitieron un comunicado conjunto al respecto.

En la declaración, las gremiales sostienen en primer lugar que en el ámbito convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de la seguridad social tuvieron “una actitud constructiva y una clara vocación de contribuir al análisis y a la formulación de propuestas en materia de protección y seguridad social”.

Sin embargo, puntualizan que, al término del proceso de discusión, resolvieron “no acompañar el resultado alcanzado, en la medida en que el documento final no recoge adecuadamente nuestros aportes ni respeta los criterios que entendíamos esenciales para su desarrollo”.

“Permanecimos en el ámbito hasta su etapa final, reafirmando nuestra convicción de que el diálogo es el camino adecuado para abordar desafíos complejos y avanzar en la construcción de acuerdos duraderos. Esa convicción se mantiene. Pero entendemos que el diálogo exige condiciones de equilibrio, reglas claras y una consideración efectiva de las distintas posiciones”, señalan las cámaras en el comunicado, y recalcan que el documento final presentado por el gobierno “no refleja los planteos presentados por las cámaras empresariales”.

Las gremiales subrayan que comparten “la relevancia de los desafíos sociales abordados” en el Diálogo Social, sobre todo, la pobreza infantil, “el desarrollo de un sistema de cuidados y la inclusión de las personas con discapacidad”. En ese sentido, afirman que el abordaje de estos temas “debe realizarse con una visión integral, que contemple objetivos, costos, fuentes de financiamiento y sostenibilidad en el tiempo, aspectos que no fueron debidamente considerados en el resultado final”.

La declaración está firmada por la Confederación de Cámaras Empresariales, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la Unión de Exportadores del Uruguay y la Cámara Mercantil de Productos del País.