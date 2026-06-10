“El margen de hoy es prácticamente inexistente para un cambio”, afirmó Saldain sobre el retiro a los 60 años

El principal redactor de la última reforma jubilatoria comentó, junto con el exdirector de la OPP Isaac Alfie y el exdiputado del Partido Independiente Iván Posada, los resultados del Diálogo Social.

A instancias del Partido Nacional, este miércoles se reunieron el exdiputado del Partido Independiente Iván Posada, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie y el principal redactor de la última reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, para conversar sobre los “riesgos” de las recomendaciones que figuran en el informe final del Diálogo Social sobre seguridad social, que fue presentado por el gobierno a fines de abril.

La apertura del evento, que tuvo lugar en el hotel Radisson de Montevideo, estuvo a cargo de Posada, quien como legislador participó en el tratamiento de la reforma jubilatoria aprobada en 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En primer lugar, el dirigente del Partido Independiente sostuvo que el Diálogo Social –en el que no participaron la mayoría de los partidos de la oposición– fue “el mecanismo que encontró el Frente Amplio para tratar de dirimir sus disputas internas” con respecto al plebiscito de la seguridad social de 2024.

Con relación a las orientaciones del documento final, Posada dijo que el cambio “más importante desde el punto de vista de lo negativo” es el que plantea la incorporación de una causal de retiro anticipada para permitir el retiro a los 60 de años de edad mediante un régimen variable de incentivos.

Posada advirtió que, en caso de implementarse, “volveríamos a una situación que seguramente sería muy parecida a la que teníamos antes de la aprobación de la reforma”.

Por otra parte, con respecto al sistema de ahorro individual, si bien reconoció que entre las AFAP “la competencia es muy baja”, Posada sostuvo que las orientaciones del Diálogo Social ocasionarían “distintos tipos de riesgos”. “Hay riesgos institucionales, porque claramente se les cambia el rol a las AFAP, y ese cambio de rol eventualmente puede dar lugar a reclamos desde el punto de vista jurídico”, señaló. También alertó sobre los “riesgos de reputación que afectan la credibilidad del Estado uruguayo”.

Alfie: “La única salida es el crecimiento”

En el informe final del Diálogo Social se sugiere “avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas”. En ese sentido, las AFAP no tendrían un vínculo directo con los afiliados, pero mantendrían la función de gestión de los fondos de ahorro. De todos modos, el gobierno no tiene previsto avanzar en estos cambios en el corto plazo.

Se trata de un planteo que había sido incluido en el anteproyecto de la reforma jubilatoria de 2023, que finalmente se descartó. Al respecto, semanas atrás Saldain aseguró que “los problemas técnicos que se supone que se solucionarían con el desacople de las funciones de las AFAP tienen ya soluciones mejores y sin ruido”.

Este miércoles, asimismo, sostuvo que mejorar las rentabilidades de los fondos de ahorro es algo “imprescindible” y “necesario”, pero afirmó que eso no ocurrirá “con ninguna de las ideas que están planteadas” en el informe final del Diálogo Social.

Como alternativa, Saldain dijo que “claramente hay que abrir un espacio importante –inicialmente menos significativo, pero importante a la larga– de instrumentos de renta variable en el exterior”. Señaló que, si bien la normativa vigente ya permite las inversiones en el exterior, se trata de “instrumentos de dudosa calidad” y “se puede ir a instrumentos de mucho mejor calidad”. “Es necesario dar ese paso, con cautela, pero es necesario darlo”, subrayó.

Asimismo, Saldain coincidió en que la eventual modificación de la edad jubilatoria es “la más importante fiscalmente”. “El margen en el que estamos hoy es prácticamente inexistente para un cambio”, afirmó, y consideró que en este tema “hay una decisión política por parte del gobierno, que no tiene sustento técnico y que no tiene rumbo”.

Con todo, Saldain valoró de manera positiva algunos de los cambios previstos en el Diálogo Social para la primera infancia, así como también “un esbozo de lo que, en mi opinión, es el principal riesgo de contingencia social de este siglo, que es la necesidad de cuidados de las personas mayores”.

En la misma línea, Alfie destacó la propuesta de unificar las transferencias monetarias enfocadas en la primera infancia, porque “hoy existen programas muy dispersos, y en muchos casos muy chiquitos, cuyo costo de administración es enorme”. “La armonización de eso es algo bien importante”, afirmó.

Por otra parte, el exdirector de la OPP llamó a tener presente que “sin recursos no se puede hacer nada”, y que “para tener recursos hay que crecer”. “Si solo pensamos en aumentar los impuestos, sin tener en cuenta los efectos económicos, lo único que vamos a lograr es estar peor en el largo plazo”, afirmó. Alfie remarcó que “el marco fiscal no se puede ignorar nunca” y subrayó que, como “todo tiene un costo”, “la única salida es el crecimiento”.