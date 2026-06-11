Oposición y oficialismo chocan por venias de fiscales departamentales: desde hecho “muy grave” a “tormenta en un vaso de agua”

El Frente Amplio pidió que la designación vuelva a comisión para conocer por qué la lista de prelación “no fue usada ordenadamente”; para la senadora Bianchi, el pedido es obra del prosecretario Díaz, que “está tratando de sacarle poder” a la Fiscalía.

“Yo quedé perplejo”, dijo el senador colorado Andrés Ojeda este miércoles en rueda de prensa, luego de una sesión de la cámara alta en la que se votarían las venias de designación de tres fiscales departamentales, pero que se truncó porque el Frente Amplio (FA) pidió que el tema volviera a comisión. “Hoy el FA, sin explicaciones y sin ningún comentario en la coordinación, decide que estas tres venias vuelvan a comisión para ser tratadas quién sabe cuándo. Que me disculpen, pero si esto no genera suspicacias y no despierta fantasmas, no lo puedo entender”, sostuvo Ojeda.

El senador colorado agregó que quiere creer que esto “no es un intento de la bancada oficialista, que está desesperada por sacar a Mónica Ferrero [fiscal de Corte], de retacearle los recursos básicos para funcionar”. “Espero que no, y también espero que esto no sea una llamada de ningún fiscal pidiendo que algo no se apruebe”, agregó.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de la bancada nacionalista, señaló en rueda de prensa que el tema de las venias tal vez sea de los hechos “más graves que han sucedido desde que comenzó este gobierno”. Dijo que “hay una línea que viene desde antes”, que es la postura del actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, “en contra de tener una Fiscalía independiente, que es lo que asegura Ferrero”. “Como perdió en su objetivo de manejar la Fiscalía, ahora está tratando de sacarle poder, capacidad de gestión. Díaz es el responsable de la mayor parte de las cosas que le pasan a este gobierno, y espero que el presidente [Yamandú] Orsi se dé cuenta de que ahí tiene uno de los problemas más graves”, sostuvo.

Bianchi señaló que “una de las formas de atacar la institucionalidad y quitarle poder al sistema de Justicia es hacer que la Fiscalía no tenga recursos humanos, es tan básico como eso, no admite otra interpretación”. Subrayó que “hay un orden de prelación que fue mandado por el Poder Ejecutivo”, porque la Fiscalía hace los concursos y luego las listas, que van al Poder Ejecutivo, y se envía al Senado para su aprobación. “Nosotros tenemos que controlar que se haya cumplido con los concursos y el orden de prelación”, acotó.

Por último, Bianchi dijo que “hay una falta de pericia hasta para hacer operaciones” que la asusta, porque “falta mucho tiempo para que termine este gobierno”. “Esto es muy grave, porque es una manera –la que le va quedando– de socavar el poder de la Fiscalía”, finalizó.

Caggiani: hay gente “acostumbrada a que había un llamado de la Torre Ejecutiva y enseguida se aprobaban las cosas”

En tanto, Daniel Caggiani, coordinador de la bancada de senadores del FA, fue consultado en rueda de prensa por este asunto. Dijo que se tomó la decisión de que volviera a la comisión “porque había algunas informaciones que todavía no habían sido brindadas por Fiscalía”. Explicó que, cuando se hace un concurso, hay una lista de prelación, que en este caso es de diez fiscales, pero esa lista “no fue usada ordenadamente”. Por eso en el oficialismo quieren saber “cuál es el criterio, por qué se optó por ingresar algunos fiscales antes y ahora están ingresando otros”.

Subrayó que “esto es recontra natural de parte del Parlamento, que algunos proyectos tengan un pasaje nuevamente a comisión para ampliar información”. Y, en este caso, fue lo que solicitó la bancada oficialista, “que tiene la mayoría para hacerlo”. “Cuanto antes estos fiscales departamentales puedan estar trabajando, es mejor para la Fiscalía y sobre todo para la Justicia, pero también el Parlamento tiene su labor para hacer. No somos una escribanía, que avalamos todo lo que venga de todos lados, sino que también nos informamos. Hay gente que capaz que estaba acostumbrada a que había algún llamado de la Torre Ejecutiva y enseguida se aprobaban las cosas, pero la bancada del FA no funciona así”, subrayó.

Sobre las críticas, Caggiani dijo que la oposición está “haciendo una tormenta en un vaso de agua” e insistió con que el hecho de que un proyecto vuelva a comisión para poder ser considerado “no tiene nada de grave, es lo más común en el Parlamento”. “No hay ningún cuestionamiento ni a las futuras fiscales que están siendo nombradas por parte de la Fiscalía, ni a su trayectoria, ni a su independencia. Es una información que se quiere solicitar para conocer fehacientemente cuáles son los criterios que tiene la Fiscalía para seguir o no la lista de prelación”, finalizó.