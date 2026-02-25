Una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezada por el ministro Gabriel Oddone, visitó Londres y se reunió con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés) para avanzar en la firma de un memorando de entendimiento –documento formal que describe un acuerdo bilateral o multilateral y no genera obligaciones jurídicamente vinculantes– y establecer un marco de cooperación estratégica en áreas económicas e institucionales de interés para Uruguay y Reino Unido.

La delegación estuvo integrada, además, por la directora nacional de Inversiones, Isabella Antonaccio; el director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

Según informó Presidencia, el documento, que tiene vigencia de cuatro años, consolida el diálogo entre ambos países y los posiciona como socios confiables orientados al desarrollo sostenible, “en un contexto marcado por la fragmentación geopolítica y la necesidad de fortalecer alianzas pragmáticas”.

En el memorando se establecen tres áreas prioritarias de trabajo: infraestructura y desarrollo institucional, sector aeroespacial e inteligencia artificial (IA) e innovación digital.

Infraestructura, aeroespacial, IA

En cuanto al área de infraestructura y desarrollo institucional, el documento propone trabajar en el intercambio de experiencias en planificación, gobernanza y financiamiento de infraestructura.

De acuerdo con lo relevado por Presidencia, existirá un diálogo técnico sobre modelos institucionales, incluido el asesoramiento para “la eventual creación de una Agencia de Infraestructura en Uruguay”. Además, se coordinará el intercambio de “buenas prácticas” en participaciones público-privadas, marcos de promoción de inversiones y diseño regulatorio, y se avanzará en la promoción de estrategias de infraestructura sostenible y resiliente al cambio climático.

En tanto, en el sector aeroespacial se impulsará el diálogo sobre “estrategias espaciales civiles y marcos regulatorios”, que incluirá el intercambio entre autoridades públicas, centros de investigación y sector privado. Además, se van a explorar “complementariedades” en comunicaciones satelitales no militares, infraestructura terrestre y servicios de datos.

Finalmente, en lo que respecta al área de inteligencia artificial e innovación digital, se buscará fomentar el intercambio sobre la gobernanza y “estándares éticos en IA”, y se trabajará en fortalecer “ecosistemas de innovación mediante vínculos entre startups, academia y sector público”.

La visita a Reino Unido

El encuentro entre ambos países surgió por invitación de la embajada británica en Montevideo, con el objetivo de promover inversiones, fortalecer los vínculos comerciales y financieros bilaterales y posicionar a Uruguay como socio estratégico en América Latina.

Durante la visita, el MEF también mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Negocios y Comercio de la cancillería británica, miembros de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores.

Además, en lo que respecta al ámbito financiero, la delegación estuvo reunida con el London Stock Exchange Group y fondos de inversión, para presentar la estrategia fiscal y macroeconómica del país, intercambiar sobre sostenibilidad, deuda soberana y bonos temáticos y explorar nuevas oportunidades de inversión en infraestructura, energía y proyectos sostenibles.

En el marco de avances en “contactos” con organizaciones británicas de innovación tecnológica y empresas especializadas en satélites y datos espaciales, se llevó a cabo una actividad académica en la London School of Economics y un encuentro con la diáspora uruguaya calificada residente en Reino Unido.

Como parte de la estrategia “Global Britain”, Londres busca fortalecer los vínculos con América Latina e identifica a Uruguay como un socio “estable, abierto a la inversión y con una sólida institucionalidad”.