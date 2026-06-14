Colorados presentaron proyecto para que Ancap deje de fabricar pórtland y diputado del FA afirma que “es un disparate”

El planteo “responde a la constatación persistente de que la fabricación de pórtland constituye una actividad estructuralmente deficitaria”, se sostiene en el texto firmado por los legisladores Gurméndez y Jorge.

La semana pasada, los diputados colorados Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge –junto con el suplente Álvaro Quintana– presentaron un proyecto de ley para eliminar la fabricación de pórtland por parte de Ancap. En la exposición de motivos, los legisladores señalaron que “no se trata de una decisión coyuntural ni de una medida meramente presupuestal”. Afirmaron que el planteo “responde a la constatación persistente, documentada por la propia empresa, de que la fabricación de pórtland constituye una actividad estructuralmente deficitaria que ha insumido durante años recursos públicos sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica”.

Agregaron que el segmento pórtland de la empresa estatal “ha registrado pérdidas de magnitud, acumulando resultados negativos por más de 100 millones de dólares en el último quinquenio y aproximadamente 800 millones de dólares a valor presente durante las últimas dos décadas”. Y tales cifras “reflejan una situación estructural que no ha podido ser revertida mediante sucesivos esfuerzos de reorganización, inversión y modernización”.

Además, señalaron que la decisión también encuentra fundamento en una “correcta priorización del gasto público”, porque “mantener una actividad industrial estructuralmente deficitaria implica resignar recursos que el propio ente necesita para inversiones o que –mediante transferencias– el Estado requiere para cometidos de mayor urgencia social, entre ellos, las políticas vinculadas a las infancias, la salud y la educación”.

Yendo al contenido del proyecto, su primer artículo establece: “Derógase a partir de un año de promulgada la presente ley el cometido de la ‘Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland’ (Ancap) de fabricar pórtland, previsto en los artículos 1 y 3, literal L, de la Ley 8.764, del 15 de octubre de 1931, y sus modificativas. Quedan incluidas en la derogación todas las actividades conexas, afines y derivadas que Ancap ha desarrollado a partir de la referida competencia legal”.

En el segundo artículo del proyecto se dispone que los funcionarios de Ancap que se desempeñan en las tareas que se suprimen “serán redistribuidos dentro del propio ente, de acuerdo con las necesidades del servicio y el perfil del funcionario”. “Los funcionarios que no pudieran ser redistribuidos internamente serán declarados excedentes y la nómina será ofrecida a la administración central, al Poder Judicial y al resto de los entes autónomos y servicios descentralizados. Tanto el pasaje a excedente como la redistribución de los funcionarios no podrá afectar sus derechos adquiridos”, se agrega.

Al final del tercer artículo del proyecto se señala que el cese total de actividades comprende “todos los negocios referidos a la fabricación del pórtland, así como actividades conexas y derivadas, como ser, entre otros: yacimientos en Minas y Paysandú, plantas industriales de producción de cemento, instalaciones en Manga para almacenamiento, envasado y despacho, derechos de explotación de yacimientos y sociedades vinculadas o subsidiarias”.

Zavala: el país quedaría “atrapado de las empresas privadas”

A todo esto, consultado por la diaria, el diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Zavala sostuvo que la propuesta presentada por Gurméndez y Jorge “es un disparate”, ya que “es importante tener producción nacional de pórtland”. Afirmó que, en el caso de que Ancap deje de fabricarlo, el país quedaría “atrapado de las empresas privadas o de importar pórtland”. Apuntó, además, que en Uruguay hay material para producirlo, en referencia a la piedra caliza: “Independientemente de que estén más o menos actualizados los hornos, hay una infraestructura montada”.

“El problema son los costos de producción. Los privados están produciendo más barato de lo que produce Ancap, pero eso tiene que ver con la tecnología, con los hornos. Ahora hay todo un plan de reestructura para trabajar en Minas, donde es más rentable, con los hornos más nuevos”, subrayó. Además, si bien reconoció que es verdad que la parte de pórtland de Ancap “viene perdiendo plata todos los años”, Zavala sostuvo que “eso no significa que no sea necesario producirlo”.

Por último, el diputado del FA señaló que el gobierno no está pensando en cerrar la parte de pórtland, sino en reconvertirla para que deje de perder. Y recordó que los colorados, cuando fueron gobierno con la coalición, en Ancap “también perdieron”, es decir, “no fue que se interrumpió la pérdida” cuando gobernaban.