Lacalle Pou es el único político del país con un saldo de valoración positivo, según Equipos

La consultora midió que, en el balance de “simpatía” y “antipatía”, el exmandatario tiene 12 puntos a favor; por atrás, con números negativos, se ubican Orsi y Topolansky.

La consultora Equipos divulgó en la noche de este miércoles los resultados de un sondeo de opinión pública sobre las “simpatías” que reciben los principales dirigentes políticos tanto del oficialismo como de la oposición. El trabajo también relevó el nivel de conocimiento acerca de los distintos actores en el conjunto de la población.

Con relación a esto último, por encima del 90% en el nivel de conocimiento, se ubican el expresidente Luis Lacalle Pou (99%); el actual presidente, Yamandú Orsi (98%); la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse (95%), y la exvicepresidenta Lucía Topolansky (94%).

La consultora coloca en un segundo escalón al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado (90%); a los senadores colorados Pedro Bordaberry (89%) y Andrés Ojeda (89%), y al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos (87%).

En un tercer nivel de conocimiento aparecen la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez (80%); el intendente de Montevideo, Mario Bergara (80%), y el principal referente del Partido Independiente, Pablo Mieres (78%).

Por debajo de Mieres figuran el senador frenteamplista Óscar Andrade (75%), los senadores nacionalistas Martín Lema (73%) y Javier García (71%), y el senador colorado Robert Silva (70%). En el relevamiento realizado por Equipos no aparecen en los primeros lugares ninguno de los integrantes del gabinete liderado por Orsi.

Simpatía y antipatía

Con respecto a la “simpatía” que reciben los políticos, Equipos sitúa a Lacalle Pou por encima del resto. El exmandatario recoge una simpatía de 46%, siendo el único político por arriba de la barrera del 40%. En un segundo escalón se ubican Orsi (32%) y Topolansky (31%), y en un tercero, Cosse (24%), Bordaberry (24%), Blanca Rodríguez (24%) y Ojeda (21%).

En su informe, la consultora puntualiza que “la popularidad de un líder político abarca diferentes dimensiones”. Por un lado, está el nivel de conocimiento y, por otro, la valoración, que tiene en consideración el nivel de aprecio (“simpatías”) y el nivel de rechazo (“antipatías”). Se apunta, además, que “la popularidad de un líder no necesariamente coincide con la evaluación de su desempeño en un cargo”. “Se trata más bien de un indicador de capital político de mediano plazo, útil para medir trayectorias políticas a lo largo del tiempo”, apunta Equipos.

Ya en un tercer escalón en cuanto a la “simpatía”, definido en el entorno del 15%, aparecen Delgado (17%), Andrade (17%), Bergara (16%), el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone (16%), Javier García (15%), Robert Silva (15%), el ministro del Interior, Carlos Negro (15), y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira (14%).

En el otro extremo, quienes reciben mayores “antipatías” por parte de la población son Manini Ríos (56%) y Cosse (53%). Luego, la lista continúa con Delgado (48%), Topolansky (47%), Ojeda (47%), Mieres (47%), el líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle (45%), Andrade (44%), el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (43%), el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo (43%), Orsi (42%), Bordaberry (42%), Blanca Rodríguez (42%), Bergara (42%) y Javier García (40%).

De este modo, Equipos marca que el único dirigente político con un balance positivo –esto es, más simpatía que antipatía– es Lacalle Pou, con un saldo neto a favor de 12 puntos porcentuales. Por debajo del expresidente, pero ya con números negativos, se ubican Orsi (-10), Topolansky (-16), Bordaberry (-18), Blanca Rodríguez (-18), Oddone (-19), la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg (-19), y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño (-19).

A la interna de los partidos

Por último, la consultora midió el nivel de simpatía que reciben los políticos a la interna de su partido. En el Frente Amplio, el mejor ubicado es Orsi, con una valoración positiva de 61%, casi en el mismo lugar que Topolansky, con 60%. En un segundo escalón se sitúan Cosse (50%), Blanca Rodríguez (44%) y Andrade (36%).

Bergara (30%), en tanto, recoge la simpatía de prácticamente uno de cada tres frenteamplsitas, al igual que Fernando Pereira (30%) y Negro (29%). Un poco más abajo se sitúan Lustemberg (27%) y Alejandro Sánchez (26%).

En el caso de la Coalición Republicana, una vez más, la lista es encabezada por Lacalle Pou, quien tiene una simpatía de 74% entre los votantes de la oposición. Más de 30 puntos porcentuales por detrás lo siguen Ojeda y Bordaberry, ambos con 41%. En un tercer escalón se posicionan Delgado (30%), Javier García (29%), Robert Silva (26%), Martín Lema (25%) y Mieres (23%). En el último lugar aparece Manini Ríos (14%), cuyo partido actualmente no forma parte de la Coalición Republicana.