“Un hecho tremendo, sin precedentes”, afirmó Saavedra sobre el joven asesinado en la puerta de un centro del Inisa

El presidente del organismo dijo que el joven acribillado “era uno de los candidatos a trabajar en el programa Cosechando Esperanzas” de Richard Read; el sindicato se reunirá con Carlos Negro la próxima semana.

El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, calificó el asesinato del joven de 19 años en la puerta del exhogar Burgues del organismo como “un hecho tremendo, sin precedentes”. En una rueda de prensa Saavedra dijo que “el sentimiento predominante” en el directorio del Inisa es de “angustia”.

El joven asesinado en la noche de este martes cumplía una pena en régimen de semilibertad; fue baleado cuando regresaba al centro del Inisa de una salida transitoria. Los atacantes lo estaban esperando en la puerta del lugar y le dispararon cuando llegó. El joven fue herido de bala en el pecho y en una pierna y murió en el lugar, donde se encontraron 23 casquillos.

Saavedra indicó que en el programa de semilibertad en el que estaba el adolescente hay entre nueve y diez jóvenes. Dijo que se trata de una modalidad en la que, cuando “los gurises se portan bien, con autorización judicial, hacen una vida similar a la de la libertad”. “Tienen ocho horas durante el día para ir a estudiar, a trabajar o para estar con su familia”, señaló.

Según el presidente del Inisa, el joven fallecido iba a salir en libertad en setiembre de este año. “Estaba haciendo las cosas bien, estaba estudiando, estaba visitando a su familia”, señaló, y apuntó que “era uno de los candidatos a trabajar en el programa Cosechando Esperanzas”, la iniciativa de reinclusión impulsada por el exdirigente sindical Richard Read. En la noche del martes, el joven “estaba cumpliendo con su compromiso, volviendo en hora”, destacó.

Saavedra dijo que el ataque de este martes “fue una verdadera masacre perpetrada por tres personas”, si bien puntualizó que esto es “información provisoria”, dado que el caso está siendo investigado en la Justicia. “Lo que estoy transmitiendo es la angustia, el horror y la desazón que tenemos por que pasen estas cosas”, expresó.

El sindicato del Inisa solicitó una reunión con Negro

Mediante un comunicado, el Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay e Inisa (Suinau) expresó su preocupación por lo sucedido y reclamó medidas para “preservar la vida de los jóvenes y de los trabajadores”. La dirigente del Suinau Valeria Rojo señaló en una rueda de prensa que las balas “pasaron el portón de ingreso unos tres o cuatro metros para adentro”, por lo que “pudo haber sido una tragedia mayor que la que ya tuvimos”.

Al igual que Saavedra, Rojo afirmó que “fue una situación que no se había vivido hasta ahora” y resaltó que, por esa razón, no supieron “cómo reaccionar”. “Nosotros les solicitamos a las autoridades que se pueda implementar algún mecanismo de seguridad, como patrullajes o algo en la zona, hasta que se pueda definir un poco más internamente cómo mejorar la seguridad dentro y fuera” del centro, apuntó. Adelantó que ya le pidieron una reunión al ministro del Interior, Carlos Negro, para abordar la situación. Según supo la diaria, tendrá lugar este lunes.

Consultado al respecto, Saavedra dijo que, “salvo por alguna cuestión de redacción, que revisaría del comunicado”, él comparte “plenamente” la preocupación de los trabajadores. “Me preocupé de estar con ellos y abrazarlos, porque no hay otra actitud que la de abrazarnos y acongojarse y tomar todas las decisiones que tenemos que tomar a los efectos de enfrentar situaciones que son nuevas”, manifestó.

Saavedra dijo que el Ministerio del Interior ya está llevando adelante una revisión de los protocolos del Inisa con el objetivo de mejorarlos. “Necesitamos del buen consejo del Ministerio del Interior para ver qué cosas más podemos hacer, a los efectos –Dios quiera que no, pero si llegara a ocurrir algún evento semejante– de que podamos haber hecho bien todos los deberes que hay que hacer para protegernos y cuidarnos entre todos”, agregó.