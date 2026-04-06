Se lanzó este lunes el proyecto Cosechando Esperanzas, una iniciativa impulsada por el exdirigente sindical Richard Read que busca promover la reinserción de jóvenes y adolescentes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), así como su continuidad educativa y laboral. Como parte de la iniciativa, podrán acceder a talleres de capacitación en la Colonia Berro de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que Read lideró, así como a puestos laborales en diferentes empresas.

En conversación con la diaria, Read manifestó su satisfacción ante la puesta en marcha del proyecto y subrayó el hecho de que se haya concretado en la fecha propuesta en un principio, sin ningún tipo de demoras. Destacó la participación de los ministros de Educación y Cultura y de Trabajo y Seguridad Social, José Carlos Mahía y Juan Castillo, respectivamente, que “motivaron a los chiquilines para que se comprometieran con el proyecto”.

Añadió que desde la fundación se hizo “una evaluación del día”, con la que quedaron “muy conformes”. “Estamos muy contentos con este inicio: nos entusiasma, y seguramente ya muchísima gente se va a sumar”, resaltó.

Read señaló que el proyecto “no es una agencia de colocaciones” y, en ese sentido, explicó que este lunes se les proporcionó a los jóvenes beneficiarios un “acuerdo de convivencia”, al que deberán suscribir en los próximos días. Dijo que, además, se abordaron los valores de trabajo y educación, así como la importancia de fomentar “la empatía entre todos”, ya que solo así es posible “generar un clima de convivencia con confianza”, comentó.

En esta línea, dijo también que en dos semanas habrá conversatorios en los que participarán entre 40 y 50 figuras de renombre, que compartirán sus testimonios con los jóvenes para “reafirmar el tema del trabajo, la educación y el buen comportamiento”. “Una sociedad se construye con derechos y obligaciones”, resumió.

Read indicó que, hoy en día, el programa alcanza a unos 60 jóvenes, número que calificó como “bastante importante”, aunque no descartó que se sumen más. Los beneficiarios se distribuirán en grupos de entre 14 y 16 personas como máximo y podrán acceder a trabajar para una de 18 empresas a las que el exdirigente sindical calificó como “importantes”. En total, dispondrán de alrededor de un centenar de puestos de trabajo, señaló.

Explicó que los jóvenes pasarán por dos períodos de evaluación trimestral: una primera instancia de “evaluación y comportamiento [y] disciplina”; y una segunda, tras la que podrán “quedar efectivos”. “No son trabajos zafrales: son trabajos efectivos que para lograrlos tienen que cumplir”, recalcó.

El comienzo del programa se da semanas después de dos motines protagonizados por adolescentes que estaban recluidos en uno de los centros del Inisa en Montevideo. La institución atraviesa también un panorama adverso en materia educativa: según reveló el presidente del instituto, Jaime Saavedra, la semana pasada, 85% de jóvenes y adolescentes al amparo del instituto no completaron el ciclo básico.

Consultado al respecto, Read reconoció que si bien esto “es una realidad” que no hubiera preferido, desde la fundación están dispuestos a “tratar de revertir”, con “un componente muy importante”, que resumió como “el componente de la voluntad, de las ganas, del deseo, de no querer reincidir más y volver a la vida en una sociedad con construcción de empleos”. “Tenemos muy claro que no estamos navegando en un mar de calma chicha. Pero bueno, tenemos buena quilla, así que no hay drama con nosotros”, concluyó.