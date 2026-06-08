Hubo varios homicidios durante el fin de semana: tres en Montevideo, uno en Durazno y otro en San José

En la capital, dos ocurrieron en distintas locaciones del barrio Punta de Rieles y el otro en Carrasco Norte.

Este domingo, la Jefatura de Policía de Montevideo (JPM) informó sobre varios homicidios que ocurrieron el fin de semana en la capital del país.

Durante la madrugada del sábado, personal policial de la Zona Operacional III localizó a un hombre abatido en la vía pública, rodeado por un grupo de personas y con abundante sangrado en la intersección de las calles Acuario y Pasaje B, en el barrio Punta de Rieles.

La víctima fue trasladada a un hospital y el personal médico constató su fallecimiento a la 01.35 por múltiples heridas de arma de fuego. De acuerdo con las averiguaciones que consignó el comunicado, un testigo narró que la víctima había concurrido a un almacén pero, al notar una demora inusual, salió a buscarlo. Observó que corría desde una plaza próxima a la calle Ovidio Fernández Ríos y, tras aproximarse, se desplomó frente a él.

Ese no fue el único hecho de sangre que tuvo lugar en el barrio el sábado. Horas más tarde, en la tarde, las autoridades tomaron conocimiento de una persona con una herida de arma de fuego en la intersección de las calles Pasaje Madrid e Hidra.

Al arribar, hallaron a un hombre caído en la calle que tenía abundante sangrado, además de encontrarse rodeado por vainas calibre 9x19 milímetros (mm). Según las primeras averiguaciones que consignó la misiva, los testigos manifestaron que la víctima estaba siendo perseguida por un grupo de hombres que le efectuó varios disparos con una pistola.

El medio Subrayado agregó que las víctimas tenían 21 y 27 años, en ese orden.

Por otro lado, entrada la noche del 6 de junio, la policía recibió reportes de una persona herida de bala en la intersección de Calle 3 y Acosta y Lara, en el barrio capitalino de Carrasco Norte. Sin embargo, cuando llegaron a la zona, constataron que la víctima ya había sido trasladada a un centro de salud por otro individuo.

En el hospital se le diagnosticaron heridas de arma de fuego en la cara, la axila, el antebrazo izquierdo, y se constató su fallecimiento a las 22.09. Los agentes de policía lograron ubicar “alrededor de 15 vainas 9mm” en el lugar, donde trabajó personal de Policía Científica. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el ataque.

También hubo homicidios en Durazno y San José

Según supo la diaria, también se registró un homicidio en San José de Mayo. En la tarde del domingo, las autoridades maragatas acudieron a una vivienda del barrio Exposición tras recibir una alerta por una persona posiblemente fallecida en su interior.

Al llegar, avistaron a un hombre visiblemente lesionado e inconsciente en su interior, y personal médico constató su deceso. Tras realizar las averiguaciones y el relevamiento de la escena, se constató que el occiso era un hombre de 35 años, con antecedentes penales, agredido con un arma de fuego por el propietario de la finca.

En el patio de la residencia se halló un revólver que fue incautado y se realizan pericias para determinar si se trata del arma homicida. Además, en el cruce de las calles Camacuá y México se localizó al presunto autor, un hombre de 42 años de edad con antecedentes que fue retenido y agredido por familiares del fallecido. Finalmente, este lunes la policía detuvo al hijo del presunto autor, un hombre de 21 años que residía en la casa donde se perpetró el crimen.

Finalmente, en Durazno, el citado medio consignó que la policía investiga el homicidio de un joven de 19 años a las seis de la mañana del sábado en la intersección de Fructuoso Rivera y Maciel. Según Subrayado, dos personas pasaron en moto y, sin mediar palabra, le dispararon en dos oportunidades. Aunque la víctima fue trasladada a un hospital, murió en el recinto horas después.