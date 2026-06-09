La Policía investiga un doble homicidio en Camino Paso de la Española y Cruz del Sur, en el barrio Manga

A través de un comunicado de prensa que la Jefatura de Policía de Montevideo (JPM) emitió en la mañana de este martes, se informó que se encuentra investigando un doble homicidio que ocurrió durante la noche del lunes en las inmediaciones de Camino Paso de la Española y Cruz del Sur, en el barrio Manga.

Según detallaron, el Centro de Comando Unificado dispuso que personal perteneciente a la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo se dirigiera a la zona tras haber recibido reportes de disparos aproximadamente a las 20.30.

Al llegar, la Policía localizó un automóvil Renault 12 rojo con “múltiples impactos de arma de fuego y daños en sus cristales”. Un hombre de 57 años sin signos vitales ocupaba el asiento del conductor, mientras que un joven de 25 años yacía muerto en el exterior, con múltiples impactos de bala. Las autoridades ubicaron varias vainas de calibre nueve milímetros dentro del vehículo y en sus cercanías.

La información primaria que recabó indica que las víctimas circulaban en el vehículo y fueron interceptadas por otro auto, desde el que descendieron dos hombres que efectuaron una ráfaga de disparos y luego se dieron a la fuga.

En la escena trabajaron efectivos de la Dirección Nacional de Policía Científica, personal del Departamento de Homicidios y autoridades de la Zona Operacional III, mientras que la investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios y la Fiscalía.

Durante el fin de semana hubo tres homicidios en Montevideo, uno en Durazno y otro en San José. En la capital, dos personas perdieron la vida en distintos puntos de Punta de Rieles y un tercero falleció tras haber sido baleado en Calle 3 y Acosta y Lara, en Carrasco Norte, donde la Policía logró recuperar unas 15 vainas de proyectiles.

Finalmente, un hombre de 35 años fue asesinado en el interior de una vivienda del barrio Exposición en San José de Mayo, tras presuntamente ser baleado por el propietario de la finca, y la Policía investiga el homicidio de un joven de 19 años en Durazno.