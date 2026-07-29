El Inisa no pidió incremento presupuestal en la Rendición de Cuentas, y tiene como prioridad un programa de apoyo al posegreso

El presidente del organismo, Jaime Saavedra, dijo que no precisan más dinero ni funcionarios, y explicó que pidieron “la posibilidad legal de trabajar con aquellos gurises que salen en libertad, durante 24 meses”.

La Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo tiene solo dos artículos referidos al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que no requieren refuerzos presupuestales. Uno de ellos agrega a la ley que creó al organismo la implementación de “programas de seguimiento y apoyo posegreso para los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido la medida socioeducativa dispuesta, por un período de hasta 24 meses posteriores a su egreso”.

El otro artículo faculta al Inisa a contratar de forma directa hasta “dos funciones de alta conducción en sectores sustanciales de gestión del instituto, pudiendo abarcar gerencias operativas y de índole socioeducativa”. De acuerdo con el proyecto de ley, este artículo sería financiado con créditos presupuestales propios del Inisa.

De cara al presupuesto quinquenal, el directorio del Inisa tampoco solicitó más presupuesto y su presidente, Jaime Saavedra, defiende desde el inicio de su gestión que no se necesitan más recursos. Cuando se presentó la rendición, esto fue cuestionado por el sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Inisa, quienes remarcaron que el organismo “no recibe ningún refuerzo de personal de planta” y criticaron que “la única respuesta prevista a sus necesidades de conducción es habilitar dos cargos de contratación directa por fuera del estatuto del funcionario público, en contradicción con los propios ejes estratégicos del organismo para 2026, que hablan de ‘profesionalización institucional’ y ‘carrera funcional’”.

Este miércoles, luego de la comparecencia en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, Saavedra fue consultado en rueda de prensa sobre si el Inisa precisa más funcionarios, a lo que respondió que no y subrayó que en el presupuesto tampoco pidieron recursos ni funcionarios. “Nosotros precisamos sabiduría y acompañamiento y sensibilidad social en esta tarea tan difícil que nos ha otorgado la ciudadanía; no precisamos plata, [sino] sabiduría y ternura”, afirmó.

Sobre el artículo para implementar programas de seguimiento, el presidente del Inisa dijo que lo único que piden es la habilitación de “algunas normas legales que el Uruguay tiene que hacer” para los adolescentes infractores y que “no estaba haciendo por distintas razones”. Aseguró que durante la comparecencia hubo “amplio apoyo” a la medida por parte de los legisladores.

Según explicó, se trata de “la posibilidad legal de trabajar con aquellos gurises del Inisa que salen en libertad, durante 24 meses, que los ayude a volver a vivir en comunidad superando todos los obstáculos que se les presentan”. “Hasta ahora no lo podíamos hacer; hay un programa que ya está armado que va a ser aprobado por el directorio en las próximas semanas y, si Dios quiere, con la aprobación del Parlamento lo empezaremos a desarrollar a partir del 1° de enero del año próximo”.

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir dijo en diálogo con la prensa que “siempre puede haber un ajuste para hacer”, pero destacó el “compromiso que ha demostrado este directorio con la rehabilitación de los gurises”, lo cual consideró como “fundamental”. Apuntó que el directorio tuvo el respaldo de todos los partidos que integran la comisión y apostaron por que “se siga trabajando en la línea que se está trabajando, que es una línea correcta”.

Saavedra se reunirá con Orsi por sucesor de Daniel Radío

El 15 de julio, la Asamblea General designó al actual director del Inisa Daniel Radío como comisionado parlamentario penitenciario, por lo que, una vez que asuma, será necesario que el Poder Ejecutivo mande una venia al Parlamento para nombrar a un nuevo director para el instituto.

“Nosotros no tenemos ninguna información y yo voy a tener una reunión con el presidente [Yamandú Orsi] a la brevedad para tratar de encontrar alguna solución”, anunció Saavedra. El presidente del Inisa dijo que espera que quien suceda a Radío en el cargo “sea una continuidad de esto hermoso que hemos armado en el directorio del Inisa que merece el apoyo, como quedó hoy manifestado de vuelta, de todo el espectro político nacional”.