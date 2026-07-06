Sindicato de INAU señala que el aumento previsto para el organismo en la Rendición de Cuentas es de “apenas un 0,21%”

A través de un comunicado, el gremio de trabajadores también cuestionó que para el Inisa no se haya propuesto “ningún fortalecimiento de personal”.

A través de un comunicado, el sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) señaló este lunes que, a pesar de que el Poder Ejecutivo anunció en su momento que la Rendición de Cuentas tendría “un fuerte respaldo a la política de infancia”, el proyecto presupuestal presentado la semana pasada en el Parlamento plantea un refuerzo “sensiblemente menor a lo comunicado” por las autoridades. Se señala que, en el caso del INAU, el incremento es de “apenas un 0,21% del presupuesto del organismo”, mientras que para el Inisa directamente no se propone “ningún fortalecimiento de personal”.

Con respecto al INAU, el sindicato apunta que el aumento adicional dispuesto por el gobierno en la Rendición de Cuentas es de 50.600.000 pesos. Dentro de ese monto hay 15.000.000 pesos que se reasignarán a partir de recortes de viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El patrón se repite en cada artículo: no hay recursos genuinamente nuevos, sino reasignaciones que sacan de un lado para cubrir otro, la misma lógica de ajuste que este mismo proceso de Rendición de Cuentas aplica al resto de la administración central”, se cuestiona en el comunicado.

Además del refuerzo presupuestal, la Rendición de Cuentas faculta al Inau a formular una “reestructura organizativa y de puestos de trabajo”, con el dictamen favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Contaduría General de la Nación y sin que esto implique “lesiones de derechos funcionales”.

En la misma línea que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, el sindicato afirma que el esquema de reasignaciones elaborado por el equipo económico “se apoya, a nivel de toda la administración central, en la supresión definitiva de 891.000.000 pesos en cargos vacantes de ingreso y ascenso entre 2027 y 2029, en escalafones de servicio, administrativos, técnicos y profesionales”.

Con relación al Inisa, el sindicato remarca que el organismo “no recibe ningún refuerzo de personal de planta” y critica que “la única respuesta prevista a sus necesidades de conducción es habilitar dos cargos de contratación directa por fuera del estatuto del funcionario público, en contradicción con los propios ejes estratégicos del organismo para 2026, que hablan de 'profesionalización institucional' y 'carrera funcional'”. El sindicato apunta, además, que la inversión en infraestructura del Inisa “cayó 25% en términos reales” durante el año pasado.

“Un incremento insuficiente financiado con reasignaciones internas”

Como aspecto positivo, el sindicato valora la unificación de las cuatro transferencias monetarias dirigidas a niños y adolescentes (Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé) en una sola prestación, que además aumentará promedialmente su valor. “Saludamos que esta Rendición de Cuentas avance en esa dirección”, se señala en el comunicado.

No obstante, en el comunicado se solicita la “incorporación urgente de recursos humanos” para atender servicios que actualmente “funcionan saturados”. A modo de ejemplo, se señala que entre 2020 y 2025 los oficiales judiciales dirigidos al sistema de protección especial tuvieron un crecimiento de 199,6%, “mientras la población atendida aumentó 22,5%, sin que se haya planificado ni dotado personal proporcional a esa carga”.

En definitiva, el sindicato rechaza que “se presente como un fortalecimiento institucional lo que, en los hechos, es un incremento insuficiente financiado con reasignaciones internas”, y afirma que “revertir esta situación exige fortalecer de manera sostenida las dos estructuras que atienden en mayor medida a la infancia y adolescencia más vulnerada”, en referencia al INAU y al Inisa, que actualmente son “sostenidos por equipos sobrecargados y sin el respaldo presupuestal ni de personal que la magnitud de su tarea requiere”.

Por último, el sindicato manifiesta sus expectativas por que “el sistema político en su conjunto esté a la altura de la situación que atraviesan el INAU y el Inisa” y aboga por que en la discusión parlamentaria se “puedan encontrar los caminos para acompañar esos encendidos discursos que hemos escuchado con recursos genuinos que puedan cambiar la realidad institucional”.