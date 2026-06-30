Rendición de Cuentas: aumento en transferencias, 407 millones de pesos a educación y se crea el Instituto Nacional de Reinserción

En la exposición de motivos del proyecto, el Ejecutivo destaca que la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia y el incremento en los montos “duplicarán el impacto” sobre la baja de la pobreza infantil.

El Ministerio de Economía y Finanzas entregó al Parlamento e hizo público este martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2025, que incorpora un aumento de recursos a partir de 2027 para el combate a la pobreza infantil, la educación, la seguridad y la atención a las personas en situación de calle.

En la exposición de motivos se destaca, en primer lugar, lo que se califica como “un cambio histórico en el sistema de transferencias”: la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. Esta prestación unifica los instrumentos que hoy ya existen, como las asignaciones familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, y al mismo tiempo incrementa los montos promedio de las transferencias en 84% para los niños nacidos desde el 1° de enero de 2025 en adelante. En el proyecto se resalta que se trata del “rediseño más importante del sistema de transferencias de los últimos 20 años”, que permitirá “duplicar el impacto de la política de transferencias sobre la baja de la pobreza infantil”.

Para 2027 se prevé el ingreso de más de 50.000 niños al nuevo sistema, y luego el gobierno tiene previsto ir incorporando sucesivamente distintos grupos etarios en las rendiciones de cuentas posteriores. Se estima una reducción, como efecto de la reforma, del 25% en la pobreza infantil y adolescente, “con la incorporación de la totalidad de los niños, niñas y adolescentes al nuevo esquema”.

La rendición incluye además recursos incrementales asignados a la educación (ver recuadro), que estarán destinados a la implementación de políticas de la Administración Nacional de Educación Pública, a la ampliación de becas en la Universidad de la República y a financiar el convenio colectivo con la Universidad Tecnológica.

En materia de seguridad pública, se concreta uno de los anuncios del gobierno y se propone la creación del “Instituto Nacional de Reinserción” como servicio descentralizado, en sustitución del Instituto Nacional de Rehabilitación. Se trata de “una recomendación de política proveniente de actores sociales y académicos, que separa adecuadamente las funciones de persecución del delito de las de tratamiento y reinserción social de las personas privadas de libertad”, se argumenta en la exposición de motivos. Además, la rendición incluye nuevas inversiones “destinadas a fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas del sistema de seguridad pública”. Entre ellas se incluyen “la incorporación de nuevos efectivos policiales, la mejora de la movilidad policial, el desarrollo de herramientas de identificación biométrica, la ampliación de sistemas de monitoreo y detección de incidentes y el fortalecimiento de la seguridad en el sistema penitenciario”, detalla el texto.

También se destinan recursos adicionales a la atención de personas en situación de calle.

Por otra parte, en la exposición de motivos se recuerda que en el presupuesto quinquenal ya se había previsto para 2027 un incremento de recursos de 2.000 millones de pesos para la administración central y los organismos del artículo 220, con foco principal en la seguridad (60%) y la infancia y la adolescencia (25%).

En materia de seguridad, ya estaba previsto el ingreso de funcionarios policiales y operadores penitenciarios, una partida para policías dedicados a tareas de vigilancia, tobilleras, cámaras de videovigilancia y la creación de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Basada en Género y el juzgado de Ciudad del Plata.

Para infancia y adolescencia ya estaba prevista la ampliación del bono escolar, que permitirá pasar de 170.000 a 230.000 niños y niñas beneficiarios en 2027, y la ampliación de becas de secundaria, para alcanzar a 30.000 estudiantes y de ese modo duplicar la cantidad de becas de 2025.

En materia de vivienda, el Ejecutivo destaca en la exposición de motivos que a lo largo del quinquenio “se duplicarán los recursos destinados a atender la precariedad habitacional, alcanzando 700 millones de dólares”. Además, “en cumplimiento de los compromisos asumidos, la presente Rendición de Cuentas incorpora un crédito por el IVA de las obras de construcción cooperativa, una reivindicación histórica del movimiento cooperativo que reducirá el costo de las viviendas y las cuotas de los socios”, destaca el gobierno en el proyecto.

Por otra parte, en la exposición de motivos se anticipa que en 2026 el Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley vinculado a la seguridad social, “con reformas al pilar de solidaridad intergeneracional del régimen previsional, incorporando una causal anticipada con foco en las poblaciones más vulnerables para habilitar el acceso a la jubilación a los 60 años de edad con 30 años de servicio”.

Fuentes de financiamiento de la rendición

Como adelantó el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, en una entrevista con la diaria el sábado, los recursos adicionales establecidos por el gobierno para esta rendición saldrán de dos fuentes de financiamiento: reasignaciones presupuestales, por un valor de 1.837 millones de pesos (de los cuales 975 se vuelven permanentes a partir de 2028), y mayores ingresos producto de dos factores: “Una disminución del gasto tributario vinculado a la compra de vehículos eléctricos e híbridos y nuevas estimaciones de las medidas tributarias aprobadas en el Presupuesto Nacional”, se señala en la exposición de motivos de la rendición. Vallcorba explicó que la mitad de los mayores ingresos previstos se explican por los cambios que se harán en la tributación de los vehículos eléctricos e híbridos, y la otra mitad por las nuevas estimaciones de recaudación por concepto de los tributos establecidos en el presupuesto.

En concreto, el incremento adicional –es decir, el monto que se suma a lo que ya está previsto en la Ley de Presupuesto– es de 1.257 millones de pesos para 2027, esto es, alrededor de 31 millones de dólares. Este dinero será destinado íntegramente a la unificación de las transferencias para la primera infancia.

Con respecto a las reasignaciones y la revisión del gasto, en el documento se señala que “la racionalización de la estructura de cargos dentro de la Administración Central” permitirá “disminuir vacantes por un monto total de 891 millones de pesos para 2027, 2028 y 2029”, lo cual supone una reducción del gasto de unos 22 millones de dólares. También se apunta que habrá “una disminución del 50% de los créditos de Misiones Oficiales y gastos de protocolo, cifra que alcanza los 82 millones de pesos para 2027 y 84 millones de pesos para el 2028 y 2029”. Por último, se señala que se reasignará “el 50% de los créditos presupuestales destinados al Instituto Nacional de Colonización para la compra de tierras, que asciende a 434 millones de pesos para 2027”, cerca de 11 millones de dólares. De este modo, el Poder Ejecutivo sostiene que las prioridades se financiarán “sin alterar la meta de Resultado Fiscal Estructural”.

Evaluación de la situación de la economía

La exposición de motivos destaca una serie de indicadores positivos en materia económica: crecimiento económico, crecimiento del empleo, aumento de los salarios reales y las jubilaciones, baja de la pobreza y la inflación “más baja de los últimos 20 años”. Sobre este último indicador, se señala que “no solo tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares, sino que mejora las condiciones para la toma de decisiones de las empresas, el ahorro de largo plazo y la credibilidad de la política monetaria”. En tanto, el crecimiento conjunto del empleo y de los salarios reales “permite que los beneficios del crecimiento se trasladen al ingreso de los hogares”, se resalta en el proyecto. En cuanto a la pobreza, se menciona que los indicadores “muestran una tendencia moderada a la baja”.

Como indicador positivo también se menciona el cumplimiento de las metas fiscales de 2025. Ese año el resultado fiscal estructural se ubicó en -3,9% del PIB, lo que supuso “una leve mejora con respecto a 2024”. “Asimismo, se cumplió con el tope de endeudamiento neto, sin recurrir a cláusulas de salvaguarda”, se destaca en el texto. Al mismo tiempo, y pese a que el PIB fue menor al proyectado y por ende hubo menos ingresos, el desarrollo de “una estrategia activa de gestión del gasto permitió cumplir con las metas fiscales”, destaca el gobierno.

Añade que para 2026 las proyecciones fiscales prevén un resultado fiscal del gobierno central -Banco de Previsión Social (GC-BPS) de -4,1% del PIB, que es “consistente con un resultado fiscal estructural –que corrige por ciclo económico y partidas extraordinarias– de -4,0%, en línea con la meta planteada en el Presupuesto Nacional”. Con respecto al crecimiento de la economía, en el documento se señala que para este año se estima un crecimiento de 1,6%; para 2027, de 2,1%; y para 2028, de 2,4%.