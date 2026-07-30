Rendición de Cuentas: diputado del PN cuestionó la falta de avances en las “grandes obras” que anunció ASSE

El diputado del FA Federico Preve dijo que “la oposición está ansiosa, porque estamos en la Rendición de Cuentas de 2025, que es con el presupuesto anterior”.

La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa recibiendo a delegaciones del gobierno en el marco del estudio de la Rendición de Cuentas. A primera hora de este jueves fue el turno de las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En una rueda de prensa, el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto dijo que las autoridades señalaron en la comisión que “se redujo 14% la demanda de consultas con especialistas”; no obstante, afirmó que “no hubo aumento de especialistas ni de horas de policlínicas, por lo tanto, lo único que hubo fue borrar listas”, e “incluso se utilizó la inteligencia artificial para depurar esas listas”.

“Ahora, no lo decimos solo nosotros: aparte de los usuarios que nos hacen llegar las quejas permanentemente, también médicos denunciaron esto ante el Sindicato Médico”, señaló, y sostuvo que “lo que se buscó es tener un buen resultado para traer al Parlamento, cuando la gente sigue sin atenderse”.

En segundo lugar, Casaretto cuestionó “esa frase que tanto sacudió hace unos días” del presidente de ASSE, Álvaro Danza, “de que se habían ahorrado 396 millones de dólares por concepto de traslados comunes”. El diputado nacionalista afirmó que “no solo no se ahorraron 396 millones, sino que se crearon cuatro millones nuevos, porque el servicio de la licitación de traslados es un auto con un chofer con libreta profesional, sin ningún tipo de conocimiento médico”.

Casaretto dijo que Danza “es un gran grado 5, pero en administración de servicios de salud deja mucho que desear, porque estas cosas la gente puede no entenderlas, pero el presidente de ASSE no puede obviarlas”.

Por último, el legislador de la oposición dijo que “las grandes obras, buque insignia que había anunciado el gobierno”, como el Hospital de la Costa, no están. Solo hay “un cartel abajo de la autopista en Atlántida”, apuntó, y señaló que, en el caso del Hospital de Maldonado, que anunciaron una inversión de 20 millones de dólares, “ni el cartel está”, así como tampoco el Hospital de Salto.

La respuesta

Por su parte, el diputado de Frente Amplio Federico Preve dijo en una rueda de prensa que “la oposición está ansiosa, porque hay que recordar que estamos en la Rendición de Cuentas de 2025”, que corresponde al presupuesto del gobierno anterior. Sostuvo que las obras asociadas a los hospitales de Maldonado, Salto y de la Costa son producto del actual presupuesto quinquenal, que entró en vigencia este año. “Hoy se está rindiendo cuentas de 2025 y proyectando hacia el año que viene”, señaló.

“Hay respuesta para todo eso: se empieza en el Centro de Salud de la Costa, hay anteproyectos para Salto, Maldonado y el hospital Pasteur. Que se queden tranquilos”, expresó. Con respecto a lo que ASSE ya hizo “con el mismo presupuesto que el gobierno anterior”, dijo que se “mejoró en telemedicina, teleinterconsultas, infraestructura”, así como en “la disminución de los tiempos de espera de las cirugías no postergables, por tumores o cáncer”. Destacó, además, que “no hay faltante de medicamentos”.

Sobre la crítica que hizo Casaretto en cuanto a los tiempos de espera, Preve dijo que esto tiene que ver con la gestión de las agendas y el ausentismo de los usuarios, “que llegaba a 30% y se redujo a un 20 y poco”, lo cual “hace que se genere una eficiencia y que las personas consulten más”. “Mecanismos para la depuración de listados y disminución de los tiempos de espera hay varios, pero esto es todo gestión. Si la oposición no cree en los números oficiales, no tenemos otra forma de analizar”, subrayó.

Por último, consultado por el tema de los traslados, Preve señaló que “hay un proceso de licitación, competitivo, abierto y transparente”, que tiene un área de “traslados sociales” que comprende aquellas situaciones en las que a un usuario le dan el alta pero no tiene para pagar un taxi para ir a su casa, “y muchas veces los médicos o los enfermeros le hacen una colecta para que esa cama quede libre y pueda ingresar otro usuario”. Subrayó que ya se hizo la licitación y recordó que hubo una “observación del 100% de este tipo de traslados de todo el quinquenio anterior, por más de 60 millones de dólares, con una empresa de servicios marítimos”. “Los traslados sociales, solamente, van a generar un ahorro de casi diez millones de dólares”, finalizó.