Gobierno buscará implementar “con la mayor celeridad” ampliación de licencias parentales y seguro de desempleo para independientes

El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, aclaró que los cambios en el régimen de AFAP no es de los temas que se van a “tomar con mayor prioridad en lo inmediato”.

En la próxima rendición de cuentas que se presentará al Parlamento a fines de junio se incluirá la primera disposición surgida de los resultados del Diálogo Social que busca aprobar el gobierno: la unificación y ampliación de las transferencias para la primera infancia. Según lo anunciado en su momento por el equipo económico en conferencia de prensa, se prevé destinar aproximadamente 30 millones de dólares para ese concepto, que surgirán de reasignaciones del gasto.

La unificación de las transferencias aplicará para niños y niñas de 0 a 2 años y luego se prevé que vayan ingresando sucesivamente nuevas cohortes en las rendiciones de cuentas posteriores. Se integrarán las prestaciones de la Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y el Bono Crianza en una única transferencia que será de aproximadamente 10.000 por niño o niña para los hogares más vulnerables —a los que aplica el refuerzo del 50% de la canasta básica alimentaria, cuyo monto es de 6.700 pesos aproximadamente—, y después habrá “montos decrecientes a medida que el nivel de vulnerabilidad no sea tan extremo”, explicó el economista Hugo Bai, quien fue el coordinador del Diálogo Social. Destacó que esto implica que se percibirán montos “incrementados” respecto a lo que reciben hoy esos hogares, que es “bastante menos”.

El segundo resultado del diálogo que el gobierno buscará aprobar a la brevedad es la incorporación de la causal de retiro anticipada a los 60 años, que consistirá en un proyecto de ley aparte de la rendición, tras lo cual, “con la mayor celeridad posible”, se buscará implementar la “política de ampliación de licencias parentales y la instrumentación del seguro de desempleo para trabajadores independientes”, detalló Bai.

En cambio, las modificaciones en el régimen de las AFAP, que implican que las cuentas de ahorro individual dejen de ser gestionadas por estas empresas y pasen a ser gestionadas de forma centralizada por un organismo público, mientras las AFAP mantienen funciones de inversión y rentabilización, no es “de los temas que se vayan a tomar con mayor prioridad en lo inmediato”, señaló Bai. A principios de mayo, el Poder Ejecutivo conformó una mesa de diálogo con las AFAP, tras el desacuerdo manifestado por las empresas con las modificaciones propuestas.

Bai afirmó que las orientaciones surgidas del Diálogo Social sobre el tema AFAP “tienen un carácter muy general, igual que las orientaciones, por ejemplo, asociadas al tema del mecanismo de financiamiento de los cuidados de larga duración”. “Creo que esos dos son típicos casos donde el diálogo elaboró un conjunto de insumos, de orientaciones muy generales, y quedaron sujetas a seguirse estudiando, profundizando, trabajando y, bueno, parte de eso tiene que ver con este grupo de trabajo que se creó”, agregó. Bai dijo que el gobierno “entendió oportuno” generar este ámbito de trabajo con las AFAP “dado el revuelo que se armó” con el tema y para “tener un espacio de intercambio fluido”, y esto “está en pleno proceso de trabajo”. “Ese es uno de los temas que claramente no tiene el mismo nivel de prioridad que para el Poder Ejecutivo tuvo la recomendación sobre atención a la infancia, sobre la edad de retiro o sobre los temas de cuidado vinculado a licencias”, remarcó Bai.