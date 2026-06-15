Ministra de Transporte: “Entre los propios autoconvocados hay diferencias y desconocimiento de los planteos de unos y otros”

La semana pasada se instalaron en la agenda los reclamos de transportistas autoconvocados por la guía electrónica de carga en la que trabaja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), así como por el aumento del costo de los combustibles y los problemas de competitividad del sector. Diferentes representantes del movimiento, provenientes de distintos departamentos, han mantenido reuniones tanto a nivel parlamentario como con el Poder Ejecutivo. La más relevante tuvo lugar el viernes de tarde, cuando el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en la residencia de Suárez y Reyes a algunos de los manifestantes, que le entregaron un documento con 11 propuestas.

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, mantiene desde hace días reuniones con autoconvocados y transportistas. En diálogo con la diaria Radio, Etcheverry afirmó que ha supuesto una “dificultad importante” la heterogeneidad del grupo de autoconvocados, ya que, “entre los propios autoconvocados hay diferencias y hay desconocimiento de los planteos de unos y otros”. De hecho, Etcheverry sostuvo que el documento presentado a Orsi “en algunos puntos coincide, pero tiene otros diferentes al documento que entregaron una parte de los autoconvocados en el Parlamento”. En algunos departamentos del interior, aseguró que “no conocen ni el documento ni el otro”.

En la misma línea, mencionó que, en las dos reuniones que mantuvo con los autoconvocados, cambiaron de delegados. Asimismo, agregó que comenzaron a comunicarse con ella transportistas de distintos departamentos para expresarle que “no se sentían reflejados en algunos de los puntos que se estaban reivindicando” y “querían tener la posibilidad de ser escuchados legítimamente”. “Ha habido una fragmentación en donde cada uno se autodesigna; y eso ha sido parte de las dificultades”, señaló.

Entre jueves y viernes, la ministra se reunió con transportistas provenientes de Rivera, Colonia, Artigas, Canelones, Montevideo, Paysandú y San José; y este lunes de tarde recibirá a otros representantes de Colonia y Soriano, que estarán acompañados por productores agrícolas. Algunos de los planteos que han trasladado a Etcheverry exceden las competencias del MTOP, pero los transportistas pretenden que sean atendidos y que, a través de la ministra, se faciliten otros ámbitos de diálogo.

Por otro lado, el MTOP mantiene una mesa de trabajo con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, de la cual se han deslindado los autoconvocados. Sin pretender desconocer a las gremiales, Etcheverry señaló que les ha informado que está dispuesta a escuchar los planteos de los transportistas independientes. “Si tienen un problema de representatividad o de legitimidad, es un tema que lo tendrán que resolver ellos. Lo que yo no puedo hacer es entrometerme o abonar hacia un lado o hacia otro”, sostuvo.

La ministra también mencionó que se comunicó con intendentes del interior del país, con el Congreso de Intendentes, así como con legisladores de la oposición que manifestaron públicamente su apoyo a las movilizaciones de autoconvocados. “Para que no se siguiera escalando en una situación que estaba afectando a productores que tenían que sacar su exportación, a transportistas que querían seguir trabajando; a un clima realmente enrarecido donde no había claridad de cuáles eran, quiénes eran, quiénes y qué reclamos estaban haciendo con mediana claridad”, acotó.

Respecto de la guía de carga, la ministra reiteró que se trata de “una herramienta que está en diseño, en donde tiene que ser ágil, sencilla, muy práctica”, y que apunta a disminuir la “burocracia”. Señaló que, “una vez que tengamos efectivamente el diseño cerrado, acordado, que esté toda la tecnología disponible en los otros dispositivos con los que interactúa –los pórticos, las balanzas–, recién ahí vamos a sentarnos a acordar cómo va a ser la implementación progresiva y gradual”. Por ahora, recalcó que lo que hay es “la posibilidad de que la puedan empezar a probar, que cada uno tenga la aplicación y se vaya familiarizando y vaya viendo qué dificultades eventualmente pueda tener para ir resolviendo”.

Etcheverry afirmó que se pueden “discutir las formas de implementarla, los tiempos, pero la medida es una medida que está comprometida, que es importante, que tiene beneficio para el transportista”. La postura de los autoconvocados ha sido de rechazo total a la implementación de la guía; mientras que ITPC, en los ámbitos del trabajo con el MTOP, ha aceptado trabajar en la “simplificación” del instrumento electrónico.