Designaciones en la Jutep: Conrado Rodríguez propuso que sean exmagistrados con 10 años en el cargo y “garantía de imparcialidad”

“Creo que quien no ha cuidado a la institución Presidencia de la República ha sido el presidente”, dijo el diputado colorado luego de señalar que Yamandú Orsi “se perdió la oportunidad de decir toda la verdad” en el caso de la camioneta.

El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley que establece modificaciones en los criterios para designar a los directores de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), una institución que durante los últimos días ha estado en el centro de los choques entre oficialismo y oposición.

En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, Rodríguez opinó que, con distintas integraciones, el organismo estuvo “bastante alejado de lo que eran las carreras político-partidarias” en un principio. Sin embargo, “lo que ha sucedido en el último tiempo es que sí se han designado en algunos casos políticos” como consideró a su actual vicepresidente y exlegislador frenteamplista, Alfredo Asti, o a Luis Calabria, que ha tenido una “militancia notoria” en el Partido Nacional y ocupó cargos.

En esa línea, reiteró que el fallo en el caso por los vínculos laborales del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, fue “netamente político” y agregó que “la última comparecencia de la presidenta de la Jutep fue lamentable” tras haber cometido un “error inexcusable” en su declaración jurada. La propuesta del legislador apunta a “superar todas estas temáticas y que ante cada fallo de la Jutep se va a mirar con lupa a ver si es del tal partido o está favoreciendo a tal persona”.

La idea es “generar nuevos requisitos para la designación de directores”. Deberían ser “exmagistrados del Poder Judicial, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo –que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)–, de los juzgados que están por debajo del TCA o del ministerio público, esto es los fiscales, que tengan determinada antigüedad, que hayan tenido por lo menos 10 años en el cargo y que sean ciudadanos que por su posición en la escena política nacional sean verdaderamente garantía de imparcialidad e independencia”, listó.

Sería para próximas designaciones y no para el directorio actual, a menos que uno de sus integrantes deje el cargo en este periodo. Además, explicó que el requisito de ser ‘ciudadanos que por su posición en la escena política nacional sean garantía de imparcialidad’ ya rige para los “ministros denominados neutrales” de la Corte Electoral y aseguró que consta en la Constitución de la República: “Tienen que ser ciudadanos que estén por encima de la coyuntura político-partidaria”, aseveró.

Consultado por las críticas que también van dirigidas hacia el Poder Judicial, Rodríguez dijo que “baja la cantidad de suspicacias” y va a “aminorar de manera sustancial”, aunque “siempre alguna va a haber”: “Los fallos tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía se pueden criticar y creo que dentro de una democracia está bien que se puedan criticar, siempre con fundamentos, no descalificando al juez o al fiscal porque se cree que tiene determinada camiseta”, acotó.

Dijo que, en la medida en que un exmagistrado esté “acostumbrado a dirimir diferentes conflictos y hacerlo dentro de un procedimiento dando garantías a las partes”, si el proyecto se aplica “el marco de diferencias con el fallo va a ser menor” porque quien lo quiera cuestionar “va a tener menos fundamentos”. Señaló que conversó con legisladores oficialistas y “coinciden con la necesidad de hacer algún cambio” entendiendo que es “de cara al futuro”, por lo que serán “muy abiertos” a la hora de incorporar modificaciones: el colorado entiende que la formación en derecho “es necesaria” pero “lo que puede ser discutible –y algunos compañeros incluso me lo han transmitido– es que solamente sean exmagistrados del Poder Judicial o del TCA” ya que “tienen que renunciar o jubilarse”.

Cuestionamientos a la investidura presidencial

La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz acusó que en la actualidad existe un ataque sobre la figura presidencial. Rodríguez replicó que el episodio vinculado a los vehículos personales de Orsi “no lo creó la oposición, lo creó el propio presidente de la República” y luego fue “cometiendo error tras error”, ya que “cuando tuvo la oportunidad, frente a una cámara, de decirle a la ciudadanía qué fue lo que había pasado, omitió una cosa muy importante y ahí se perdió la oportunidad de decir toda la verdad”.

Afirmó que lo anterior “no se puede poner en tela de juicio” y, sobre la reacción de la oposición, valoró que “en general estuvo bastante cauta” y exhortó a Díaz a mirar “por casa” puesto que no tiene dudas de que “desde adentro se está mandando información”: “Hemos sido todos muy cautos. Me parece que la investidura presidencial no está en riesgo y en juego por las apreciaciones de la oposición. Me parece que hay que mirar un poco para adentro y sobre todo lo que pasa en Presidencia de la República, porque de allí emanó una cantidad de información que no salió de la oposición”, sostuvo.

“La institucionalidad está cuidada, nosotros hemos sido muy mesurados a la hora de opinar y hemos cuidado a la institución Presidencia de la República. Creo que quien no ha cuidado a la institución Presidencia de la República ha sido el presidente con su omisión y eso también lo tenemos que marcar”, subrayó Rodríguez. Sin embargo, adelantó que no cambia el relacionamiento con el máximo mandatario y el PC va a “cuidar siempre la institucionalidad”, aunque se trata de un elemento que “va a quedar”.