El gobierno uruguayo no aspira a ser un “simple usuario” de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías, sino a convertir al país en un “desarrollador protagonista” a nivel internacional. Por este motivo, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual trabaja en distintos proyectos que buscan posicionar a Uruguay a la vanguardia a nivel regional. Uno de ellos apunta a instalar un Polo de Tecnologías Espaciales en la Estación Terrena Satelital con que cuenta Antel en el barrio Manga.

Así lo informó a la diaria su director, Pablo Siris, quien dijo que para concretarlo, se utilizarán infraestructuras que actualmente Antel tiene fuera de uso, ya que el desarrollo de los cables submarinos ha vuelto innecesarias las antenas satelitales. “Vamos a transformar estas antenas con el fin de descargar, procesar, analizar y entregar a la sociedad información satelital que se recoge sobre nuestro país”, explicó.

Siris adelantó que al mismo tiempo se trabaja para convertir a Uruguay en uno de los 20 países del mundo en contar con un radiotelescopio, por lo que se requerirán herramientas de IA para poder procesar la cantidad de datos que se obtienen de las imágenes satelitales.

El tercer proyecto que tiene entre manos la Dirección Nacional de Telecomunicaciones apunta a crear un sistema de alerta para eventos climáticos de modo de poder dar aviso temprano a la comunidad.

“Buscamos que estos mecanismos permitan alertar con agilidad a la población que está en la zona de la crecida de un arroyo, en el curso de un incendio o con lluvias o vientos severos en el territorio nacional. Es parte de las iniciativas que nos estamos planteando en este momento, que tienen previsto un uso intensivo de herramientas de IA”, aclaró.

Por otro lado, Siris dijo que en el Centro de Desarrollo de Contenidos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) se impulsará “el desarrollo de mecanismos de inteligencia artificial para poder contribuir al mercado audiovisual incorporando estas herramientas que hoy son tan ampliamente utilizadas en el sector”.

También se prevé impulsar el uso de IA en el sector postal y de logística.

La utilidad de los datos

Siris explicó que los datos obtenidos a partir de satélites —tanto los que orbitan la Tierra como los geoestacionarios— permiten acceder a una enorme variedad de información estratégica.

A partir de estas plataformas es posible identificar datos meteorológicos, temperaturas del suelo, niveles de humedad, áreas de sequía y zonas donde las pasturas presentan mayor verdor, así como detectar enfermedades en cultivos agrícolas, agregó.

“La información satelital también permite identificar hacia dónde se mueven los asentamientos humanos, cómo se va desarrollando el crecimiento de las ciudades, ver los movimientos de vehículos (...). Todo lo que sea georreferenciado y que se pueda observar desde el espacio es información disponible”, indicó.

En el plano ambiental y productivo, Siris dijo que los satélites permiten identificar la composición mineral del suelo, detectar gases presentes en la atmósfera —tanto los asociados al efecto invernadero como aquellos vinculados a actividades industriales o al transporte— y monitorear riesgos como incendios forestales, así como el rumbo que sigue un foco ígneo una vez iniciado.

Además, destacó su utilidad en el control de las aguas territoriales y de la zona económica exclusiva, donde la información satelital permite identificar actividades de pesca legal e ilegal.

“Son múltiples los volúmenes de información y de datos que se pueden obtener a través de una estación dedicada al procesamiento y obtención de datos satelitales”, afirmó, y remarcó que el desafío central no es el acceso a los datos —muchos de los cuales están disponibles incluso de forma gratuita—, sino la capacidad de procesarlos de “manera soberana” dentro del territorio nacional.

Plazos y presupuesto

Varias de las iniciativas enumeradas están contempladas en el presupuesto nacional, indicó el jerarca y agregó que los recursos para el Centro de Desarrollo de Contenidos durante el quinquenio representan siete millones de pesos, y para el polo de tecnologías espaciales más de 18 millones de pesos.

Ambas iniciativas estarán en “pleno desarrollo” durante este año y el próximo y las autoridades esperan que puedan generar ingresos gracias a los servicios que puedan dar al resto del Estado y a los privados.

“Queremos que las tecnologías de información y comunicación tengan un enfoque de derechos, no sólo que sean vistas como una herramienta para la producción, sino como una tecnología que habilita el ejercicio de los derechos humanos en todas las áreas”, afirmó.

Destacó que el uso de estas herramientas “no puede ser un fetiche”, sino que debe estar asociado a la generación de desarrollo industrial y puestos de trabajo con salarios de calidad, que permitan a los ciudadanos “obtener los beneficios de la IA y no estar solamente sometidos a las amenazas y desafíos que esta tecnología pone por delante”.

El objetivo

Siris consideró que el objetivo de estos proyectos es que Uruguay siga ocupando el lugar de “vanguardia” en materia de tecnologías de información y comunicación que tuvo en el pasado, gracias al Plan Ceibal y al Universal Hogares.

El director consideró que en la administración anterior, liderada por Luis Lacalle Pou, hubo un “frenazo” en estos temas porque existió una “disminución significativa” de las inversiones estatales ya que se tenía una “visión distinta” sobre las telecomunicaciones, privilegiando al sector privado.

“El gobierno actual aspira a subsanar (la situación) para que Uruguay vuelva a estar a la vanguardia con respecto a la región en el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país”, indicó.

“Para ese objetivo, el rol de Antel es fundamental y es el motor que debería impulsar el desarrollo de este tipo de estrategias, para lo cual ya ha anunciado que va a instalar un data center especializado en inteligencia artificial, una muy buena noticia para nuestro país e incluso para la región”, finalizó.

El 21 de noviembre, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, afirmó, en diálogo con la diaria, que la empresa estatal tomó una “definición estratégica” para fortalecer sus servicios y expandir sus negocios digitales mediante la construcción de un nuevo datacenter, con el objetivo central de garantizar soberanía sobre los datos que se procesan en Uruguay.