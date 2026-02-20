La empresa estatal Antel pretende convertirse en la infraestructura de inteligencia artificial (IA) del Estado y reforzar la autonomía del país con la instalación de dos nuevos centros de datos (data centers), dijo a la diaria el vicepresidente de la empresa pública, Pablo Álvarez.

“Este tipo de iniciativas impactan mucho en cuestiones de soberanía, porque lo que nos hemos planteado es justamente que Antel sea un socio estratégico del Estado como motor de desarrollo, garantizando los mejores servicios y condiciones. Es decir, que para muchas áreas del Estado el control extremo sobre los datos es un elemento central y crítico, en particular cuestiones que manejan datos personales, sin duda también aquellas vinculadas a temas de seguridad y de defensa frente a la vulnerabilidad que pueda tener con ataques externos”, afirmó Álvarez.

El jerarca remarcó que el objetivo es “reforzar la autonomía” del país, aunque señaló que la discusión es más amplia que la construcción de data centers. “Implica debatir qué tipo de infraestructura quiere el país, qué grado de control real se puede tener y qué capacidades puede desarrollar un país como Uruguay”, indicó.

Antel instalará, antes de fin de año, un centro de datos dentro de la infraestructura de Pando que demandará una inversión de 8.000.000 de dólares y buscará brindar soluciones empresariales. Asimismo, la empresa estatal proyecta la construcción de otro centro de datos en Montevideo.

“Hoy tenemos la posibilidad de crecer en el propio datacenter de Pando y además estar pensando en un nuevo data center localizado en otro lugar. Eso mejora las condiciones generales de los servicios digitales que se ofrecen para tener mayor resiliencia”, explicó.

Según detalló, el fortalecimiento de los centros de datos forma parte del plan estratégico de la empresa, que apunta a ampliar la capacidad de ofrecer servicios digitales, un eje que definió como “central”.

El vicepresidente de Antel sostuvo que la iniciativa se realiza desde una “mirada de neutralidad tecnológica”.

“Como idea general, es importante que Antel trabaje para dotar al país de infraestructura en telecomunicaciones y servicios digitales, en un mundo donde las grandes empresas tecnológicas -y muy pocos Estados- concentran los componentes centrales de esas tecnologías. En ese contexto, inversiones como esta contribuyen a fortalecer los niveles de autonomía del país”, remarcó.

El 21 de noviembre, Álvarez había adelantado a la diaria que se tomó una “definición estratégica” para fortalecer sus servicios y expandir sus negocios digitales mediante la construcción de un nuevo datacenter.

Proyección regional

La estrategia también contempla expandir los servicios fuera de fronteras, apoyándose en la infraestructura terrestre y submarina de conectividad, así como en el fortalecimiento de los centros de datos propios.

“Estamos pensando en proyectar los servicios de Antel como empresa pública estatal fuera de la región, ampliando lo que hoy ya hacemos y esto tiene que ver con el crecimiento de la empresa, porque es una empresa que tiene un altísimo reconocimiento reputacional, tanto con socios que proveen servicios como con clientes”, afirmó.

Actualmente, la empresa cuenta con subsidiarias en Brasil y Argentina, donde ya desarrolla operaciones. “La idea es extender los servicios que tenemos y crecer en otros nuevos. Ya hay operaciones activas y se vienen realizando diferentes negociaciones”, señaló.

“Antel también debe pensar en clave regional. Con la infraestructura actual, los países pueden avanzar en esquemas compartidos a nivel regional para hacer frente a temas críticos”, añadió.

Álvarez sostuvo que esta expansión también tendrá impacto en las cuentas públicas. Al tratarse de una empresa estatal, mejores resultados económicos implican mayores aportes a rentas generales, lo que permitirá financiar otras políticas públicas.