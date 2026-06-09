Gobierno y sector privado lanzan distrito de innovación para atraer inversiones, tecnología y empleo calificado

El proyecto, inspirado en experiencias internacionales, busca consolidar un ecosistema de innovación en el área metropolitana mediante la articulación entre gobiernos, empresas y academia para fortalecer la competitividad y el desarrollo productivo del país.

Tras más de una década de trabajo conjunto entre organismos públicos, parques tecnológicos, universidades y empresas, este lunes quedó formalmente constituido el Distrito de Innovación, una iniciativa que busca consolidar un polo de desarrollo basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación en el área comprendida entre las rutas 8, 101 y 102.

Durante el lanzamiento, autoridades nacionales y departamentales destacaron la articulación público-privada y la necesidad de impulsar políticas de largo plazo para fortalecer la competitividad del país.

La iniciativa toma como referencia experiencias internacionales como la de Medellín y la de Barcelona y aspira a consolidarse como una plataforma de coordinación entre gobiernos, academia y empresas para impulsar la innovación, la calidad de vida de las personas, el empleo de calidad y el desarrollo productivo en el área metropolitana.

El proyecto se desarrollará en el corredor conformado por las rutas 8, 101 y 102, una zona que concentra algunos de los principales polos de actividad económica, tecnológica y logística del país. Allí conviven parques tecnológicos, centros de investigación, industrias, zonas francas y empresas vinculadas a la economía del conocimiento, además de infraestructura estratégica como el Aeropuerto Internacional de Carrasco y su conexión con el puerto de Montevideo.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, definió la iniciativa como “una apuesta estratégica” que mira “el mundo en el largo plazo” y sostuvo que el objetivo es generar oportunidades para el desarrollo de la población. “Todo esto fue pensado para el bienestar de la gente y las oportunidades de cada uruguayo y uruguaya”, remarcó durante la presentación del acuerdo firmado entre las intendencias de Montevideo y Canelones, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, el Parque de las Ciencias y Zonamerica.

Asimismo, destacó que es un acuerdo que involucra múltiples áreas del Estado, a varios gobiernos departamentales, al sector privado y a la academia.

“Hablar de conocimiento y de innovación tecnológica es continuidad de políticas y es futuro. Es futuro para los uruguayos, para los jóvenes”, afirmó. Agregó que el nuevo distrito “va a consolidarse como un polo de referencia en materia de conocimiento, innovación y desarrollo empresarial”, remarcando que impactará en las formas de producción, generación de ingresos, creación de empleos de calidad y en la competitividad del país.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, resaltó la potencialidad que tiene esta zona del área metropolitana y destacó las condiciones que ofrece Uruguay para atraer inversiones y desarrollar actividades vinculadas a la innovación.

“Uruguay ofrece dos cosas que son clave: la estabilidad política y la seguridad jurídica [...] acá no cambian las reglas de juego en la mitad del partido”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de la capacitación y de la formación de mano de obra calificada, y mencionó iniciativas impulsadas junto con instituciones educativas y empresas tecnológicas. “Esto que queda instalado hoy vino para quedarse. Mañana, Mario y yo ya no estaremos; los intendentes que asuman, independientemente del partido político, tiene que ver esta medida como una política nacional”, afirmó.

Desde el sector tecnológico, Gabriela Schroeder, en representación del Parque Científico y Tecnológico de Pando, Parque de las Ciencias y Zonamerica, celebró la concreción del acuerdo tras varios años de trabajo. “Lo importante es no claudicar, perseverar y seguir”, afirmó.

Según explicó, el objetivo central es fortalecer la articulación entre las necesidades de los sectores productivos y las capacidades científicas y tecnológicas existentes en el país. “Se busca generar también un plan de acciones sistematizado, pensar cómo trabajamos juntos y logramos nuestros objetivos”, señaló. Schroeder sostuvo que el distrito permitirá “mostrar Uruguay al mundo”, potenciando la ciencia y la innovación nacionales y generando impactos económicos y sociales en el territorio.

La mirada del Ejecutivo

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, señaló que “la incorporación de Uruguay en las redes donde se produce conocimiento a nivel internacional [...] está sin duda en el epicentro de cualquier estrategia de desarrollo para los próximos años”.

“Por lo tanto, de aquí en más, la forma en que Uruguay va a crecer está fundamentalmente asociada a su capacidad para incorporar ciencia, tecnología y, yo diría, conocimiento general en cada una de sus actividades, en particular las económicas”, agregó.

El elemento “más preocupante” es la “lejanía que subsiste” entre la academia y el sector privado, agregó. “Este acuerdo se apoya en capacidades de los gobiernos departamentales asociados con el sector privado para generar mecanismos de implementación de estrategias colaborativas que permitan apalancar esa zona de Uruguay, pero a la vez impulsar el conocimiento en general”, destacó.

Por su parte, la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, aseguró que es un “momento histórico”, ya que, según recordó, la iniciativa es el resultado de muchos años de trabajo conjunto entre organismos públicos, parques tecnológicos y actores privados. Señaló, asimismo, que el proyecto busca “hacer visible lo invisible”, en referencia al acumulado de esfuerzos desarrollados en el territorio desde comienzos de la década pasada.

“Este tipo de instrumentos y de unidades territoriales que trascienden los límites departamentales son fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo”, reflexionó.

Florio explicó que los distritos de innovación son “modelos emergentes” orientados a atraer empresas innovadoras, promover empleo calificado y fortalecer la inversión en infraestructura, capital humano e investigación. “Fomenta el emprendimiento local, contribuye al producto interno bruto del área metropolitana, pero también del país. Genera empleo de calidad, especialmente sectores intensivos en conocimiento, desarrollo de capacidades tecnológicas y científicas transferibles a otros sectores”, concluyó.