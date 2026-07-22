Gobierno nacional e intendencias impulsan una red de datos geoespaciales para planificar políticas públicas

La Intendencia de Montevideo se incorporó a una iniciativa que busca integrar mapas y otra información sobre el territorio entre organismos públicos para fortalecer la toma de decisiones.

La Intendencia de Montevideo se incorporó a la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial (IIGOT), una estrategia nacional coordinada por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial que promueve el intercambio de datos geoespaciales entre organismos públicos para mejorar la planificación y la gestión del territorio. La plataforma permite compartir mapas y datos sobre calles, infraestructura, transporte, uso del suelo, cursos de agua y otros elementos con ubicación geográfica para planificar mejor obras y servicios públicos.

La iniciativa ya cuenta con la adhesión de 12 intendencias y aspira a integrar a los 19 gobiernos departamentales.

Durante la presentación de la iniciativa, realizada este martes en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, autoridades nacionales y departamentales coincidieron en que el principal desafío ya no es generar más información, sino lograr que los sistemas de distintos organismos puedan compartir y utilizar la misma información para transformarla en herramientas que permitan diseñar mejores políticas públicas.

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, destacó que la IIGOT surge en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y busca consolidar un modelo de gobernanza entre el gobierno y las intendencias.

“Es de particular interés poder construir esta clase de intercambio y de articulación. Es un desarrollo que trasciende el momento, la coyuntura. (...) Significa una construcción de gobernanza multinivel que es tan importante para avanzar y trabajar en los territorios”, afirmó.

Florio sostuvo que la infraestructura de datos espaciales se apoya en dos principios. El primero es la interoperabilidad de los datos, porque “los territorios no terminan en los límites departamentales”, sino que las dinámicas sociales trascienden las fronteras administrativas.

“La población no llega al borde del límite departamental y cae al abismo. El territorio continúa. Los ecosistemas siguen. Estamos hablando de una continuidad territorial que trasciende los límites políticos y esto es fundamental a los efectos de pensar un único sistema de infraestructura de datos”, afirmó.

El segundo es la transparencia de la información para la toma de decisiones, de modo que los datos dejen de permanecer dispersos o almacenados individualmente y pasen a formar parte de un sistema compartido que fortalezca las políticas públicas, indicó.

Como ejemplo, señaló que proyectos metropolitanos como los corredores de movilidad requieren información integrada entre Montevideo, Canelones y San José para poder planificarse de forma efectiva. Esto permitiría, por ejemplo, que una obra vial o un corredor de transporte se planifique utilizando la misma información en Montevideo, Canelones y San José, en lugar de trabajar con bases de datos diferentes.

También expresó la expectativa de que las 19 intendencias se incorporen a la estrategia para conformar un sistema nacional de datos para la planificación territorial.

“Montevideo podrá tener unos datos de infraestructura muy fuertes, muy sólidos, muy válidos, pero si San José o Canelones no los tiene, el estudio de un corredor o de un plan de movilidad se va a quedar corto”, indicó.

Datos para construir una visión compartida del territorio

La directora del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo, María José Iglesias, sostuvo que la incorporación de la comuna permitirá potenciar el trabajo que ya realiza el gobierno departamental con sistemas de información territorial.

“El desafío ya no es solamente producir más información, sino lograr que esa información pueda integrarse, actualizarse, compartirse y convertirse, efectivamente, en conocimiento para la toma de decisiones”, afirmó.

Iglesias recordó que Montevideo desarrolla actualmente procesos de planificación relevantes, como la revisión de las Directrices Departamentales y del Plan de Ordenamiento Territorial, además de instrumentos vinculados a la gestión integral del riesgo. En ese contexto, destacó también el desarrollo de un nuevo MonteviMap, la plataforma digital de la Intendencia donde la ciudadanía puede consultar mapas e información territorial del departamento.

Según la jerarca, integrar esa información con la producida por otros organismos permitirá “construir una mirada compartida sobre el territorio, partir de información común que permita comprender mejor los problemas, evaluar escenarios, anticipar transformaciones y orientar las políticas públicas hacia territorios más integrados, más sostenibles, resilientes y equitativos”.

La información como un bien público

Por su parte, la directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, Silvia Nane, sostuvo que la transformación digital multiplicó la cantidad de información disponible para el Estado y planteó que el reto ahora es gobernarla con un propósito claro.

“Lo que tenemos hoy es un montón de información que hay que empezar a gobernar con propósito. Creo que tenemos un enorme desafío. ¿Cómo usamos toda esa información con el propósito de generar mejores políticas públicas?”, se preguntó.

Sostuvo que el IIGOT impulsa una “discusión importante sobre el uso político de la información, así como también el valor de los datos”.

Nane consideró que dicho debate no debe limitarse al valor económico de los datos, sino reconocer también el valor público de la información generada por las políticas estatales.

“Hay información que acá no existiría si no hubiese habido una decisión política de que se generara”, afirmó. “Hay un valor público que va más allá del económico; hay un valor público en lo digital que se construye desde las decisiones de Estado”.

La jerarca agregó que una gobernanza común sobre los datos también puede fortalecer la transparencia y respaldar decisiones sobre planificación territorial, movilidad o categorización del suelo mediante información compartida y verificable. “Tenemos que poder empezar a generar no solamente elementos de fiscalización y control, sino también elementos de transparencia pública”, finalizó.