Intendencia de Montevideo propone exoneraciones tributarias para atraer parques tecnológicos

La directora general de Recursos Financieros, Laura Tabárez, afirmó que la medida busca impulsar inversiones y empleo en zonas con baja recaudación por contribución inmobiliaria sin comprometer las finanzas de la intendencia.

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La Intendencia de Montevideo propone exonerar la contribución inmobiliaria a los inmuebles donde se instalen parques industriales y tecnológicos, además de eliminar la tasa por permisos de construcción para este tipo de emprendimientos.

La iniciativa, que aún deberá ser discutida por los ediles, busca crear incentivos para atraer inversiones en sectores del departamento donde hoy la actividad económica es menor.

“Ya teníamos planteos de algunos empresarios que buscaban la posibilidad de instalar este tipo de emprendimientos. En las zonas donde podrían instalarse parques industriales la recaudación por contribución inmobiliaria no es muy alta. Entonces propusimos una exoneración de ese tributo por diez años, además de la exoneración de la tasa de permisos de construcción. Ese es el incentivo tributario que la intendencia plantea para promover la instalación de parques industriales y logísticos en Montevideo”, explicó a la diaria la directora general de Recursos Financieros, Laura Tabárez.

La jerarca señaló que el proyecto también establece que el intendente podrá definir las zonas donde podrán instalarse estos parques. “El proyecto ya fue enviado a la junta y estamos atentos a las observaciones que puedan hacer los ediles”, indicó.

Tabárez subrayó que la iniciativa se enmarca en la ley nacional que regula los parques industriales y que la exoneración solo podrá aplicarse una vez que exista un parque habilitado bajo esa normativa.

“Creemos que a Montevideo le faltaba este instrumento. Nosotros no inventamos los parques industriales: hablamos de los parques regulados por la ley nacional. Una vez que exista un parque industrial habilitado bajo esa normativa, la intendencia podrá aplicar esa exoneración de contribución inmobiliaria en la zona correspondiente”, sostuvo.

Costo fiscal

La directora de Recursos Financieros afirmó que la intendencia aún no cuenta con una estimación del impacto fiscal de la medida, ya que dependerá de la cantidad de proyectos que finalmente se concreten.

“En cuanto al impacto fiscal, depende de cuántos parques se instalen y de la superficie que ocupen, por lo que hoy no tengo una cifra definitiva. Lo que sí sabemos es que no será una renuncia fiscal que comprometa las finanzas de la intendencia”, aseguró.

Según explicó, el objetivo es acompañar inversiones que generen actividad económica y empleo.

“También sabemos que, para las zonas donde potencialmente se instalen estos parques, ya la propia etapa de construcción genera un derrame económico: puestos de trabajo en la construcción y, luego, empleo vinculado al funcionamiento de los parques, como vigilancia, seguridad y tareas logísticas. La idea es acompañar una inversión que dinamiza la economía en sectores del departamento donde hace mucha falta. Esa es la contribución que quiere hacer la intendencia”, agregó.

Una estrategia para atraer inversiones

Tabárez explicó que la iniciativa surgió en el Departamento de Desarrollo Económico y luego fue analizada por Recursos Financieros debido a que implica una exoneración tributaria.

Además, indicó que el proyecto fue evaluado por el Gabinete de Inversiones, integrado por representantes de Ambiente, Desarrollo Urbano y Secretaría General.

“Allí se hizo una evaluación interdisciplinaria del proyecto, que fue muy bien valorado, y tenemos muchas expectativas”, añadió.

La jerarca señaló que la intendencia hará un seguimiento de los resultados si la iniciativa prospera.

“El impacto definitivo lo vamos a medir cuando existan propuestas concretas. Lo que sí está previsto es hacer ese seguimiento. No se trata de aprobar la exoneración y después no evaluar los resultados. La propia ley nacional exige información sobre los empleos que generan estos parques, tanto durante la construcción como en su funcionamiento, por lo que vamos a disponer de esos datos para medir el impacto”, afirmó.

Según agregó, la evaluación también incluirá el efecto que tengan estos emprendimientos sobre el territorio.

“Además, nos interesa evaluar el impacto territorial. Los alcaldes y las alcaldesas están permanentemente en contacto con los vecinos y una de las principales demandas que reciben es la generación de empleo. Creemos que esta herramienta puede colaborar también en ese sentido”, dijo.

Una apuesta por consolidar un ecosistema de innovación

Consultada sobre cómo se inserta esta medida en la estrategia de innovación de la intendencia, Tabárez sostuvo que existe una política para fortalecer distintos polos de desarrollo en Montevideo.

“Nosotros tenemos un gabinete de innovación y hemos participado activamente junto con el gobierno nacional en el impulso de este sector”, afirmó.

La jerarca mencionó, entre otros proyectos, el desarrollo del Distrito de Innovación en la zona de las rutas 101 y 102 y el trabajo del Parque Tecnológico Industrial (PTI).

“También existen otros polos de innovación en Montevideo que van más allá de este proyecto. Por ejemplo, el PTI, donde hay muchos proyectos innovadores que también merecen atención. Allí hay un fuerte impulso al desarrollo en una zona muy poblada, la del ex Frigorífico Nacional, que además tiene muchas necesidades en materia de innovación, empleo, desarrollo económico e integración de personas a través de procesos de capacitación”, señaló.

En ese marco, afirmó que la intendencia busca trabajar junto con el gobierno nacional para consolidar un ecosistema de innovación en la capital.

“En una primera etapa se definió impulsar el polo de innovación hacia el este de la ciudad, en la zona de las rutas 101 y 102. Pero todos los emprendimientos que se desarrollen en Montevideo van a contar con nuestro apoyo, y vamos a trabajar en conjunto con el gobierno nacional para consolidar ese polo de innovación. “Yo viví parte de ese proceso en Canelones y fue una experiencia muy exitosa. La idea es expandir ese modelo lo más posible al conjunto del territorio”, concluyó.