La Intendencia de Montevideo busca habilitar el pago de la contribución inmobiliaria en cuotas mensuales

El sistema será voluntario, no sustituirá los mecanismos actuales y se lanzará “una campaña en los últimos meses de 2026” para que los vecinos interesados “puedan adherirse al nuevo régimen a partir del próximo año”.

La Intendencia de Montevideo (IM) informó de que avanza en implementar un sistema que permita que los contribuyentes opten por el pago mensual de la contribución inmobiliaria.

La iniciativa busca “facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias” al “modernizar los mecanismos de cobro mediante la incorporación de herramientas digitales”. Según aseguraron en su página web, ya se encuentra en la “etapa final de adecuación de los sistemas informáticos”.

Señalaron que la propuesta es impulsada por el intendente capitalino, Mario Bergara, y está contenida en la Rendición de Cuentas 2025 que se presentó ante la Junta Departamental de Montevideo. Ediles de la capital informaron a la diaria que, aunque todavía trabajan en definir el cronograma, prevén iniciar el tratamiento del articulado la segunda semana de agosto.

“Se prevé el lanzamiento de una campaña en los últimos meses de 2026, de modo que quienes así lo deseen puedan adherirse al nuevo régimen a partir del próximo año”, indicaron desde la IM.

Además, según los dichos de la directora de Recursos Financieros de la IM, Laura Tabárez, que recogió la publicación, el nuevo mecanismo no sustituirá las modalidades actuales, sino que extenderá el rango de opciones disponibles. Aunque se propuso en 2025, no es posible concretarlo este año porque requiere una “readaptación de los sistemas, ya que la forma actual de pago de la contribución tiene décadas”, indicó.

Subrayó que el objetivo principal es habilitar la “posibilidad de diferirlas en el tiempo y ponerlas entre los costos fijos mensuales” que tienen los vecinos de la capital. Sostuvo que el promedio anual que se paga por este impuesto ronda los 22.000 pesos y resulta más fácil afrontar el pago en 12 cuotas.

“Va a ser optativo y se lanzará una campaña en los últimos meses de 2026 para que la gente se afilie a este sistema de pago en 12 cuotas. De esta manera, podrán optar por permanecer como pagan actualmente, ya sea al contado o en tres cuotas, o bien elegir pagar en 12 cuotas. Esto también nos permitirá evitar la factura en papel e incorporar el envío por Whatsapp, todos los meses, de la factura y de un recordatorio de vencimiento”, indicó.