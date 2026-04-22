La Intendencia de Canelones apuesta a la inteligencia artificial (IA) como herramienta para reducir tiempos, simplificar trámites y modernizar su gestión, en el marco de una estrategia de innovación que busca consolidarse tras dos décadas de desarrollo, dijeron a la diaria distintas autoridades del gobierno departamental.

El intendente Francisco Legnani subrayó, en diálogo con este medio, la necesidad de eliminar trabas burocráticas y avanzar hacia procesos más ágiles, mientras que desde el área de Desarrollo Económico destacaron iniciativas de capacitación empresarial y formación tecnológica que apuntan a fortalecer el entramado productivo y proyectar al departamento como un polo de innovación.

“Estamos siempre pendientes a agilizar la gestión, los trámites en línea, sobre todo en el área de gestión territorial. […] Por eso, entendemos que la inteligencia artificial es clave para achicar los tiempos de gestión. Nosotros nos lo tomamos como una especie de obsesión, yo planteé este objetivo el día mismo que asumí”, afirmó el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

En esa línea, cuestionó la complejidad burocrática: “No puede ser que un contribuyente, que un inversor entre a la Intendencia, navegue dentro de un mar de leyes, un laberinto normativo donde produce cansancio, enojo, desgano”.

El jefe departamental indicó que se está trabajando en “sistematizar y simplificar” la normativa en conjunto con una empresa tecnológica para reducir los tiempos de gestión de trámites.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones, Sebastián Vázquez, destacó que el departamento viene consolidando una política de innovación sostenida en el tiempo, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo, generar empleo de calidad y dinamizar los territorios.

“Estamos tratando de posicionar que el departamento tiene una política de innovación que ya tiene 20 años y buscamos difundir las novedades que tenemos”, señaló.

En ese marco, detalló algunas de las iniciativas recientes, como acuerdos con empresas tecnológicas para capacitar a pequeñas y medianas empresas en materia de IA. “90 empresas se van a capacitar en el primer año […] para incorporar esta tecnología”, afirmó.

También mencionó la articulación con el programa TUMO, orientado a la formación de jóvenes en áreas como robótica, programación y pensamiento creativo, así como el impulso al futuro distrito de innovación en coordinación con el Parque de las Ciencias, Zonamerica, el Parque Científico Tecnológico de Pando y la Intendencia de Montevideo.

Las declaraciones de las autoridades de Canelones ocurrieron luego de que se realizó el martes el Simposio de Innovación, Creatividad y Territorio, organizado por la comuna del departamento, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de la tecnología, la cultura, la gobernanza, el conocimiento y su impacto en el desarrollo local.

Innovación con foco territorial

Legnani subrayó que el desafío de innovar en Canelones también implica atender la diversidad del territorio. “Es un departamento […] muy variopinto”, indicó, al comparar realidades tan distintas como Ciudad de la Costa y zonas rurales del departamento. Y explicó que las iniciativas de automatización y digitalización deberán contemplar esas diferencias: “No es la misma realidad en todo el departamento”, por lo que la estrategia incluye capacitación y adaptación a distintas realidades locales.

Además, destacó que abril fue definido como el “mes de la innovación”, con el objetivo de “que no quede como una concepción abstracta, sino aterrizar política concreta y en el territorio”.

“Queremos automatizar [procesos], utilizar un tótem de gestión, […] capacitar a los funcionarios, […] porque estamos trabajando con idiosincrasias completamente distintas, porque tenemos que cambiar el chip siempre que vamos de un municipio a otro”, explicó.

En la misma línea, Vázquez subrayó que la apuesta de Canelones por la innovación está directamente vinculada al desarrollo económico del territorio. “Si nosotros apostamos a la innovación, vamos a generar mayor valor y productividad”, explicó. Según sostuvo, ese proceso tiene efectos concretos: “Hay más puestos de trabajo, mejores salarios y territorios más estables y dinámicos”.

En ese sentido, remarcó que en Canelones conviven múltiples sectores productivos y una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, por lo que el impacto de estas políticas se extiende a todo el territorio.

Vázquez planteó que la innovación no puede pensarse únicamente desde la tecnología, sino como un proceso territorial.

A partir de esa lógica, el departamento busca expandir capacidades existentes: “Tenemos que potenciarlas a todo el territorio para que se vayan generando dinámicas, territorios y comunidades de innovación”.

Entre las herramientas previstas, Vázquez destacó la creación de un “fondo de innovación activa” orientado a Mipymes, que permitirá financiar los procesos innovadores como los que se desarrollan en el Parque Científico Tecnológico de Pando, donde se impulsa la propiedad intelectual, el registro de patentes, la transferencia tecnológica, entre otros.

“Ese proceso, que no se conoce mucho o que se le da poca difusión, es fundamental a la hora de generar nuevos productos o servicios. Sin ese acompañamiento, el proceso corre riesgos de no llegar a buen puerto”, explicó.

El director de Desarrollo Económico definió el rol del gobierno departamental como un socio del sector privado. “Queremos que esa relación sea la de socios, donde el privado […] termine ganando. Nosotros creemos que si los privados se desarrollan, también lo hace la sociedad en su conjunto”, afirmó.

Expediente electrónico

Por otro lado, Legnani aseguró que la apuesta por la innovación en el departamento no responde únicamente al auge actual de la IA, sino a una estrategia sostenida en el tiempo orientada a mejorar la gestión pública y facilitar el vínculo con la ciudadanía.

“Si bien la inteligencia artificial es un tema que está en boga, en realidad el gobierno de Canelones viene con la innovación como un eje central de gestión desde hace 20 años”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la intendencia fue pionera en la implementación del expediente electrónico en 2007, una medida que calificó como “absolutamente revolucionaria” para la época y que implicó capacitar a 4.000 funcionarios en un tema “que no tenía precedentes en el país”.

“Esa experiencia después se replicó en otros organismos del Estado, e incluso Canelones llevó la experiencia del expediente electrónico a Ecuador. Entendemos a ese paso como un mojón en materia de innovación”, recordó.

Otras iniciativas

Entre las principales iniciativas en materia de innovación, el intendente mencionó acuerdos con la Facultad de Economía y empresas tecnológicas para asesorar a pequeñas y medianas empresas.

“Nosotros como Estado también tenemos que acercar la tecnología a las pequeñas y medianas empresas del departamento porque son los motorcitos que lubrican la economía local”, afirmó Legnani.

También anunció la llegada de la Universidad Tecnológica a Las Piedras y el despliegue de “mesas territoriales de innovación” que integran a los tres niveles de gobierno y actores privados que buscan analizar la importancia de la innovación y en qué sectores se pretende impulsar.

El desafío de la reconversión laboral

El intendente advirtió que la incorporación de tecnología implicará cambios en el mundo del trabajo dentro del propio Estado. “Si vamos camino a la automatización […] vamos a tener que plantearnos la reconversión del trabajo”, sostuvo. Y señaló que será necesario capacitar a los funcionarios: “No podemos dejar desamparados a los trabajadores frente al avance de la IA y la automatización […] hay que capacitarlos en otras áreas”.

Finalmente, Legnani remarcó la velocidad de los cambios tecnológicos y la incertidumbre sobre el futuro. “No sé si vamos a estar hablando este mismo idioma dentro de dos años, porque esto es tan dinámico que capaz que lo que estamos trabajando hoy […] queda absolutamente obsoleto”, concluyó.