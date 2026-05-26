“Uruguay está pasando a ser el cerebro de la industria tecnológica de América Latina”, sostiene presidente de Zorzal

La inteligencia artificial abre oportunidades para el sector tecnológico uruguayo, dijo el presidente de Zorzal. En ese contexto, la empresa busca captar hasta 10,5 millones de dólares para invertir en compañías uruguayas del sector.

Durante años, uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la industria tecnológica uruguaya fue la escasez de personal calificado, pero la irrupción de la inteligencia artificial (IA) está cambiando las reglas del juego y abre nuevas oportunidades para el sector, afirmó, en diálogo con la diaria, Jaime Miller, presidente del directorio de Zorzal, una sociedad anónima uruguaya que cotiza acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo.

Para Miller, esta transformación abre una oportunidad inédita para que Uruguay se consolide como el “cerebro” tecnológico de América Latina, apoyado en el talento de sus desarrolladores más experimentados y en una trayectoria exportadora construida durante décadas.

Mientras ese escenario comienza a tomar forma, la firma que dirige Miller se prepara para captar hasta 10,5 millones de dólares con el objetivo de invertir en nuevas empresas tecnológicas nacionales.

La operación tiene además un componente poco habitual para el mercado uruguayo: según Miller, hace una década que no se emiten acciones en la Bolsa de Montevideo, una muestra de lo reducido que sigue siendo el mercado de capitales local.

Situación de la industria tecnológica

Para Miller, la industria tecnológica uruguaya atraviesa una etapa favorable y mantiene ventajas construidas durante décadas. Recordó que las empresas del sector comenzaron a exportar servicios desde la década de 1990 y que en la actualidad Uruguay es considerado un referente regional en la materia.

“Uruguay ha sido históricamente muy competitivo a la hora de producir y exportar servicios y productos de tecnología [...] En la década del 90, el país comenzó a exportar y hoy te diría que Uruguay es un referente en América Latina como productor de servicios tecnológicos”, sostuvo.

La relevancia del sector también se refleja en sus números. Según datos presentados por Zorzal, la industria tecnológica uruguaya facturó unos 3.200 millones de dólares en 2024, de los cuales alrededor de 2.300 millones correspondieron a exportaciones. Además, en el país operan más de 500 empresas de software y el 51% factura más de un millón de dólares al año.

Según Miller, la “debilidad” de Uruguay en los últimos años fue la cantidad de talento, ya que era difícil reclutar a 1.000 o 500 personas para una empresa. “Ahora la IA eliminó esa barrera del tamaño de la fuerza laboral. Hoy lo que realmente vale es la capacidad del desarrollador senior, la persona que conoce al cliente. [...] Yo diría que Uruguay está pasando a ser el cerebro de la industria tecnológica de América Latina, porque tiene un talento muy bueno a nivel de desarrollo”.

Asimismo, sostuvo que esa tecnología permite a Uruguay ofrecer soluciones tecnológicas en distintos idiomas. Aunque reconoció que existen segmentos más expuestos a la automatización, consideró que el país cuenta con fortalezas para aprovechar la nueva etapa tecnológica.

Qué es Zorzal

La firma de inversiones tecnológicas Zorzal abrirá este viernes una nueva emisión de acciones por hasta 10,5 millones de dólares, en una operación que busca financiar nuevas participaciones en empresas tecnológicas uruguayas y, al mismo tiempo, profundizar un mercado bursátil que sus impulsores consideran todavía incipiente.

“Zorzal es una sociedad anónima que cotiza el 100% de sus acciones en la Bolsa de Montevideo. Los dueños de Zorzal son los accionistas que compran acciones en la bolsa, y con ese dinero Zorzal invierte en empresas de tecnología uruguaya”, explicó Miller.

La iniciativa surgió desde Capital Oriental, una firma de banca de inversión fundada por Miller, con el objetivo de desarrollar vehículos de inversión capaces de captar ahorro a través del mercado de valores.

Actualmente, Zorzal participa en Spotter, especializada en servicios de portería virtual y vigilancia tecnológica; Arkano, dedicada a implementar soluciones de Microsoft para empresas de América Latina; y Security Advisor, enfocada en servicios de ciberseguridad para empresas y organismos públicos de varios países de la región.

La nueva ronda de financiamiento permitirá a la compañía aumentar su participación en algunas de esas firmas e incorporar al menos otras tres empresas tecnológicas, con el objetivo de conformar un portafolio cercano a los 15 millones de dólares.

“Zorzal solo invierte en compañías que tengan ya una trayectoria y que tengan resultados positivos”, señaló Miller.

De acuerdo con la política de inversiones de la empresa, las compañías seleccionadas deben tener al menos cinco años de actividad, facturar más de tres millones de dólares anuales, mantener niveles moderados de endeudamiento y generar suficiente flujo de caja para distribuir dividendos a sus accionistas.

La empresa compra participaciones minoritarias en compañías tecnológicas uruguayas ya consolidadas y luego distribuye entre sus accionistas parte de los dividendos que recibe de esas inversiones.

“Invertir en Zorzal es como estar invirtiendo indirectamente en estas tres empresas y participar como socio de las compañías de tecnología uruguayas”, afirmó Miller.

La compañía ya había emitido acciones por 5,6 millones de dólares en junio de 2024 y destinó la totalidad de esos recursos a las inversiones actuales. La nueva colocación se realizará bajo el régimen simplificado de oferta pública establecido por el Banco Central del Uruguay, un mecanismo diseñado para facilitar el acceso de nuevas empresas al mercado bursátil.

En esta oportunidad, el Banco Central autorizó a Zorzal a emitir nuevas acciones por hasta 63 millones de unidades indexadas (unos 10,5 millones de dólares).

“Es una forma de poner capital en una industria a la que le está yendo muy bien: la tecnología uruguaya representa casi el 5% del PIB [producto interno bruto] del país en este momento”, afirmó Miller.

El mercado de capitales

Entre los principales desafíos para la industria tecnológica, Miller mencionó la necesidad de combinar modelos de negocio basados en servicios y en productos propios. En ese sentido, destacó la estrategia impulsada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información para que las empresas desarrollen un equilibrio entre ambas actividades.

“Quizás la debilidad puede ser que algunas compañías están muy focalizadas ya sea en producto o en servicio. Eso las hace un poquito más vulnerables”, indicó.

También remarcó las limitaciones que presenta actualmente el mercado de valores uruguayo. Según explicó, apenas siete empresas cotizan acciones en la Bolsa de Montevideo y la capitalización bursátil conjunta no alcanza los 500 millones de dólares.

“El mercado de valores es muy pequeño. [...] Si sumás la valorización bursátil de las siete acciones no llega a 500 millones de dólares, menos de un punto del PIB”, afirmó. Como contraste, señaló que la relación entre capitalización bursátil y PIB alcanza aproximadamente el 79% en Chile y 229% en Estados Unidos.

En ese escenario, sostuvo que Zorzal constituye actualmente “la única forma” de invertir en la industria tecnológica uruguaya mediante un instrumento regulado por el Banco Central y negociado en un mercado formal, en donde se establece brindar información periódica sobre la inversión.

“El inversor puede entender cuáles son los riesgos, cuáles son los costos, cuáles son los retornos posibles. Lo único que tiene que hacer es abrir una cuenta con un corredor de bolsa”, agregó Miller.

Además de la supervisión regulatoria y la disponibilidad de información periódica, destacó que las ganancias derivadas de acciones están exoneradas del impuesto a la renta de las personas físicas.

“Estamos ante una oportunidad de invertir en industria y tecnología uruguaya en un mercado regulado y con una carga tributaria exonerada”, destacó.

Brasil: una oportunidad pendiente

Consultado sobre las políticas que podrían impulsar el crecimiento de la economía tecnológica uruguaya durante la próxima década, Miller apuntó al mercado brasileño como una de las mayores oportunidades.

A su entender, Uruguay cuenta con ventajas competitivas para vender servicios tecnológicos en Brasil, especialmente por la proximidad cultural y el manejo del idioma portugués. Sin embargo, sostuvo que la carga tributaria aplicada por Brasil a los servicios importados constituye una barrera significativa.

Por eso, propuso avanzar en mecanismos de doble tributación o acuerdos específicos que reduzcan esos costos y permitan ampliar las exportaciones de servicios tecnológicos hacia el principal mercado de la región. También planteó la posibilidad de desarrollar polos tecnológicos en la frontera norte, en particular en Rivera, orientados a la prestación de servicios para Brasil.

Finalmente, Miller consideró que la nueva emisión de acciones de Zorzal puede contribuir a dinamizar un mercado bursátil que lleva más de una década sin registrar nuevas colocaciones accionarias.

“Hace diez años que no se emite una acción en la Bolsa de Montevideo. Ojalá que muchas personas se contagien y empiecen a ser más las empresas que vayan a la bolsa a buscar financiamiento”, concluyó.