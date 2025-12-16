Durante la presentación del programa Uruguay al Mundo, el 15 de diciembre, en el LATU.

Con la participación de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, entre otras autoridades, este lunes en el Campus de Innovación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) se realizó la presentación del programa Uruguay al Mundo, impulsado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Uruguay XXI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, LATU y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el marco del programa Uruguay Innova.

La iniciativa busca promover la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de todo el país, así como “el fomento del empleo de calidad y la descentralización territorial”, explicó en el evento la ministra Cardona. Agregó que se buscará que las mipymes puedan “mostrar su trabajo, su producto final con innovación en otros mercados, y un crecimiento y agregado de cadenas de valor”.

El programa estará dirigido a “empresas que produzcan y comercialicen bienes y servicios, atendiendo mercados nacionales como mostrando un potencial acceso a nuevos mercados”, dijo durante la presentación el presidente de la ANDE, Juan Ignacio Dorrego. Se le destinará un millón y medio de dólares, con el propósito de alcanzar a más de 130 proyectos financiables.

Además, Dorrego expuso que el programa tendrá dos modalidades: de exportación, que permitirá “escalar la producción y satisfacer las demandas de mercados de destinos” “financiada hasta un 80% con tope máximo de 10.000 dólares por proyecto aprobado”; de internacionalización, que se tratará de “escalar las operaciones a los nuevos mercados donde se van a instalar estos proyectos”, “destinada a startups, va a estar también financiada hasta un 80% del proyecto con un ticket máximo de 20.000 dólares”.

También Dorrego mencionó que entre los objetivos está “generar capacidades internas, como técnicas y financiamiento, consolidar y generar nuevas empresas exportadoras, promover la transmisión de conocimiento y talento en diferentes países”.

La apertura de la convocatoria para las mipymes y startups será en febrero de 2026, la etapa de evaluación de los proyectos presentados con evaluadores externos en marzo y abril, y en mayo será el inicio para la implementación del conjunto de actividades.

La directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, señaló en la presentación que las mipymes se tratan de más del 80% de las empresas exportadoras, pero sólo aportan el 5% del valor total exportado.

Las empresas exportan productos más diversificados, se concentran en Montevideo y alcanzan un promedio de sólo tres mercados por año, frente a los 11 de las grandes empresas, expresó Ferreira, y añadió que “las mipymes no tienen continuidad en los mercados internacionales, y es fundamental poder mantenerse en un tiempo prolongado”.

“El acceder a mercados internacionales genera un ‘efecto derrame’ incuestionable y está demostrado, aumenta la productividad, genera capacidades para potenciar modelos de negocios escalables y diversificar el riesgo”, sostuvo Ferreira.