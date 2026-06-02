Con “preocupación” por cómo Codicen enfoca la discusión, ATD liceales continúan análisis de revisión de cambios curriculares

Este martes se llevan a cabo Asambleas Técnico Docentes (ATD) en todos los liceos públicos del país, por lo que no se dictan clases. En cambio, los profesores discuten el temario propuesto desde la Mesa Permanente de la ATD nacional, más allá de que cada asamblea liceal tiene potestad de sumar temas a la discusión.

En la nota de la Mesa Permanente de la ATD de Secundaria, a la que accedió la diaria, se afirma que la Dirección General de Educación Secundaria, que también tiene la posibilidad de definir temas para la discusión, puso a consideración de las asambleas la política de educación para personas jóvenes y adultas. En particular, se incluye el rediseño de las propuestas para personas privadas de libertad y para jóvenes y adultos con condicionamientos laborales, lo que fue abordado por la ATD nacional en su última reunión, de febrero de este año.

No obstante, la Mesa Permanente marcó la necesidad de continuar con la discusión iniciada el año pasado para la revisión de la transformación curricular integral (TCI) realizada en el gobierno anterior. En el caso de Secundaria, el año pasado se modificó la grilla de materias y también se ampliaron las opciones de bachillerato, entre otros cambios, que incluyeron la elaboración de nuevos programas basados en contenidos.

Este año, distintos grupos de trabajo funcionan en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con el objetivo de modificar este año los perfiles de egreso de la educación media y los reglamentos de evaluación. Respecto a ese proceso, la Mesa Permanente de la ATD planteó que los acuerdos alcanzados el año pasado sobre cambios en los reglamentos de evaluación alcanzados en un grupo de trabajo con representantes del órgano técnico no fueron incluidos en las modificaciones que se concretaron para 2026.

En ese sentido, la mesa expresó su preocupación por la creación de “un nuevo grupo de trabajo” en la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP para considerar los cambios de reglamento “sin participación de la ATD”. “¿Será el mensaje implícito de las autoridades de que la consulta a las asambleas docentes en este tema es una instancia agotada? Ante la inminente elaboración de nuevos cambios o nuevos reglamentos de pasaje de grado, resulta oportuno que las asambleas liceales se expresen hoy, tanto sobre la evaluación de las primeras modificaciones implementadas en 2026 como sobre los cambios que continúan siendo necesarios”, plantea la carta de la Mesa Permanente a las ATD liceales.

Además, la carta establece que las ATD sí fueron convocadas a otro grupo de trabajo en el que también están las divisiones de planeamiento educativo de los subsistemas de ANEP y la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de Codicen con el objetivo de revisar el Marco Curricular Nacional, documento madre de la TCI. Al respecto, se cuestiona el diagnóstico de algunas autoridades que sostienen que el marco es solo “una pieza dentro del ecosistema de política educativa” y se recuerda el rechazo de las ATD desde 2017 a esa forma de ordenar la política curricular.

ATD planteó “preocupación” por consultoría externa para cambios en bachillerato y reclama que se busquen acuerdos

La carta de la Mesa Permanente también hace referencia a la discusión sobre los cambios en bachilleratos que la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, a cargo de Antonio Romano, busca impulsar con miras a 2027.

En ese sentido, se reclama la necesidad de acuerdos para mejorar el modelo vigente y se muestra “preocupación” por “la reiteración de consultorías técnicas impulsadas por el Codicen que buscan encontrar diagnósticos y propuestas externas para la educación”. El texto vincula directamente al estudio culminado la semana pasada por la especialista argentina Felicitas Acosta, que analiza las dificultades que afronta Uruguay para que más personas culminen la educación media.

La carta de la Mesa Permanente también refiere a la necesidad de que el colectivo docente aporte en el próximo Congreso Nacional de Educación Misiones Sociopedagógicas, a cuya comisión organizadora no fueron invitadas las ATD, según se señala. En ese sentido, la nota llama a sostener definiciones de congresos anteriores y, concretamente, a reivindicar “la soberanía pedagógica desligada de los condicionamientos de los organismos internacionales de crédito”. También se recuerda el compromiso de llegar a 6% del PIB para la educación más 1% para investigación, y también se reclama que todo el sistema educativo sea autónomo y cogobernado.

Entre algunas necesidades concretas que se plantean en la carta, está la atención de situaciones de violencia en los liceos, que, según se afirma, se “agudizaron” en lo que va del año, lo que convive con dificultades generadas a partir del uso de redes sociales, con efectos negativos “crecientes” en el ámbito escolar. La mesa advierte la importancia de pensar soluciones integrales y, en particular, de “atender las condiciones socioeconómicas de las y los estudiantes mediante políticas que garanticen condiciones de vida dignas y el acceso efectivo a derechos fundamentales incuestionables”.