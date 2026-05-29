Afuprim denuncia que pérdida de 2.700 cargos en la DGEIP en los últimos años afecta a escuelas y jardines públicos

El sindicato de funcionarios de Primaria reclama que se cubran vacantes y advierte que cada vez se dan más tercerizaciones en el organismo.

La Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim) funciona como una de las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio y tiene en su agenda varias reivindicaciones correspondientes a los distintos roles de trabajadores en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). Por ejemplo, la semana pasada Afuprim se movilizó en reclamo de mejoras laborales y salariales para trabajadores vinculados a las áreas de mantenimiento y choferes de Primaria. Desde el sindicato señalaron que la falta de personal afecta directamente el funcionamiento de los centros educativos.

El presidente de Afuprim, Fernando Prego, indicó en diálogo con la diaria que actualmente existe un “cero presupuesto” para atender algunos de los reclamos planteados por el sindicato, aunque afirmó que la DGEIP presentó una propuesta que consideraron “la más correcta” para “destrabar” el conflicto en el sector de choferes.

Según explicó, la iniciativa plantea que los choferes que actualmente trabajan en comisión sean “absorbidos” de manera definitiva por el organismo, lo que permitiría regularizar la situación funcional de estos trabajadores y liberar recursos sin generar nuevos gastos para el organismo. Eso “dejaría el margen de dinero necesario y no le generaría un gasto a Primaria”, sostuvo.

El dirigente aseguró que esta medida ayuda a reducir la “desigualdad tan grande” que existe entre los salarios de los choferes de Primaria y los del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

Por otra parte, Prego advirtió sobre la situación de la Unidad de Mantenimiento. Según explicó, esta unidad incluye funcionarios como sanitarios, herreros, electricistas y carpinteros y ha sufrido una fuerte reducción de personal en los últimos años, que actualmente deja 81 vacantes sin cubrir en Primaria. “Cada vez hay menos funcionarios públicos y cada vez se terceriza más esta tarea”, afirmó el presidente de Afuprim, quien cuestionó las desigualdades económicas que genera ese proceso.

Entre otros reclamos del colectivo se encuentra la recuperación de esos cargos, así como el pago de compensaciones y extensiones horarias para algunos roles.

El dirigente sostuvo que la falta de personal ya genera consecuencias en distintos jardines y escuelas y, en ese sentido, hizo referencia a algunos centros ubicados en Montevideo donde últimamente se registraron “emergencias sanitarias” debido a problemas de infraestructura. “Hay escuelas y jardines funcionando con un solo baño; en algunos casos no hay cisterna, y en otros hay problemas en las redes cloacales que tienen que ser rápidamente trabajadas y reparadas”, expresó.

Desde el sindicato entienden que la falta de funcionarios de mantenimiento dificulta atender este tipo de situaciones con rapidez y afecta las condiciones en las que estudiantes y trabajadores desarrollan sus actividades. Además, Prego sostuvo que la reducción de personal afecta a distintas áreas de la DGEIP y no únicamente al sector de mantenimiento. “Realmente, me preocupa lo poco que estamos avanzando en materia de logros”, expresó, y compartió algunas situaciones denunciadas durante la administración pasada que “todavía no se han resuelto”. Por ejemplo, mencionó la violación de acuerdos y convenios y denuncias sobre aspectos edilicios de algunos centros educativos que aún continúan vigentes.

Por otro lado, el presidente del sindicato indicó que en los últimos años se perdieron “exactamente 2.700 cargos” en el organismo, contemplando todos los escalafones y áreas de trabajo. Entre ellos, mencionó cargos de profesionales universitarios, personal administrativo, funcionarios especializados en oficios y auxiliares de servicio. “Cuando se habla de la bandera de la educación, también pasa por tener el número correcto de funcionarios en las oficinas, en las escuelas y en las distintas divisiones”, expresó Prego.

A su vez, el dirigente afirmó que una de las áreas más afectadas es la de auxiliares de servicio, quienes se encargan de tareas de limpieza y del funcionamiento cotidiano en los centros educativos. De acuerdo a Prego, en ese sector se perdieron 2.311 cargos, y señaló que la cifra es muy alta.

Por último, el presidente de Afuprim también vinculó la reducción de personal con situaciones de sobrecarga laboral y dificultades en distintas áreas de la DGEIP. En ese sentido, mencionó que actualmente existen pocos funcionarios en sectores técnicos y profesionales y aseguró que el organismo cuenta “solamente con cuatro abogados para todo lo que es Primaria”. Asimismo, recordó el reciente episodio vinculado a una psicóloga del programa Escuelas Disfrutables, quien recibió amenazas de muerte mientras desempeñaba tareas vinculadas a su función.