El IAVA fue declarado sitio de memoria con la presencia de distintas generaciones de estudiantes y docentes

Homenaje de estudiantes con nombres de desaparecidos bordados, el 27 de mayo, durante la declaración del IAVA como sitio de memoria

El liceo “suma una placa, pero también una responsabilidad, la de seguir buscando”, señalaron desde el gremio de estudiantes.

En medio de los ruidos de la ciudad de un mediodía de mayo, el silencio volvió a estar presente cuando los nombres de 26 exestudiantes del liceo Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay se pronunciaron para que no queden solo en la memoria de algunos. Enseguida, se entonó al unísono la palabra “presente” mientras se alzaban sus nombres en carteles.

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) declaró este miércoles al liceo 35, IAVA, como sitio de memoria. Durante la instancia de reconocimiento se presentó una placa conmemorativa que desde este miércoles se ubica en la entrada del liceo por la calle José Enrique Rodó, frente a la escalinata. “Hoy este liceo suma una placa, pero también una responsabilidad”, señaló Catalina, en nombre del gremio estudiantil, luego de descubrirla: “La de seguir buscando”.

Durante la jornada, colmada de estudiantes, exalumnos, profesores, vecinos del liceo y autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se compartieron algunas reflexiones de profesores del liceo pertenecientes a la Comisión de Memoria del IAVA, entre quienes estuvo Mary Corales, impulsora de la idea de proponer al centro como sitio de memoria. Los profesores, quienes además de agradecer la presencia de las autoridades, entre las que se encontraba el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, recordaron que la CNHSM tiene el objetivo de “recordar, reconocer y preservar los espacios donde las víctimas del terrorismo o de acciones ilegítimas del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales”.

Compartieron que la decisión de declarar al IAVA como sitio de memoria se apoya en que “el liceo constituye un lugar de resistencia histórica al autoritarismo”, y agregaron que a partir “de estas prácticas de recordar y elaborar el pasado se concreta la necesidad de homenajear a las víctimas y, aunque no reemplaza la búsqueda de la verdad, justicia y reparación, la construcción de sitio de memoria puede, sin embargo, desempeñar un lugar clave para acompañar esos reclamos, buscando formas colectivas de narrar la historia y plasmar la memoria”.

Ex estudiantes del IAVA Foto: Alessandro Maradei

Durante el acto también se recordó la “lucha comprometida del movimiento estudiantil y su resistencia al autoritarismo”, y se destacó que el centro educativo ocupó “un lugar relevante” en las luchas impulsadas por este movimiento y que quienes hoy habitan sus aulas también asumen la responsabilidad de sostener las memorias.

En ese sentido, se señaló que el objetivo no es solo homenajear a las generaciones que pasaron por el liceo, sino también reivindicar sus luchas por “la educación pública y popular, la justicia social y el combate a toda forma de autoritarismo”.

Además, se remarcó que, por tratarse de un centro de enseñanza secundaria, el sitio de memoria cuenta con el valor de reunir a múltiples generaciones. La intención de esta declaración, explicaron, es que estudiantes, docentes y familias continúen integrándose a la comisión encargada de trabajar sobre la memoria histórica para dar continuidad a ese proceso de construcción colectiva.

Por otra parte, se indicó que la placa descubierta durante la jornada representa “un paso más” dentro de un proceso más amplio de enseñanza y aprendizaje sobre el pasado reciente. Entre los objetivos planteados por el liceo se encuentra el desarrollo de proyectos de investigación vinculados a la resistencia estudiantil y a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

La jornada culminó con la presentación musical de estudiantes del liceo y del grupo Milongas Extremas.