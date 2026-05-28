Junta Nacional de Drogas y ANEP presentaron documento para el abordaje de consumo de sustancias en centros educativos

Pablo Caggiani explicó que el fin del documento es que los docentes cuenten con “un perímetro más claro de por dónde empezar a abordar los temas” vinculados al consumo de sustancias en centros educativos y “cómo pensarlo desde la lógica de lo educativo”

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Junta Nacional de Drogas (JND), órgano dependiente de Presidencia de la República, presentaron este miércoles por la tarde el documento “Líneas de intervención ante situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en centros educativos”. Surge del trabajo conjunto entre la división de Salud Estudiantil de la Dirección Sectorial de Salud del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP y la JND, y consiste en una serie de recomendaciones enfocadas en la atención y prevención de situaciones de consumo por parte de niños, niñas y adolescentes.

Durante la presentación, la directora de Salud del Codicen, María Laura Rovella, dijo que lo que se busca con la nueva herramienta es “poner criterios y orientaciones” a los equipos de trabajo que deben afrontar situaciones de consumo, casos que “pueden llegar a ser muy dificultosos”. La jerarca destacó que el documento se conformó desde el punto de vista de la prevención, y no uno punitivo, ya que la intención es “tomarlo como una instancia de aprendizaje” para los centros educativos.

Por su parte, el secretario general de la JND, Gabriel Rossi, aclaró que el documento “no es un protocolo”, sino que contiene “líneas de intervención”, un término que “tiene que ver con la flexibilidad y [el] adaptarse a cada una de las situaciones”. “Que no sea algo estanco, [...] porque las realidades que tenemos, tanto en la capital como en el resto del país, son muy variadas”, resumió.

El secretario general de la JND indicó que la forma de trabajo adoptada “parte de un modelo de abordaje” que el organismo construyó a lo largo de los años y expresó su preocupación ante algunos de los resultados arrojados por la última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en estudiantes de enseñanza media. Entre otros, el incremento en el consumo de las bebidas energizantes, que ocupan el segundo lugar en la lista de sustancias más consumidas, con una prevalencia del 54,4%. Aun así, llamó a “reforzar elementos que tienen que ver con lo positivo” y que están relacionados con la prevención y la protección. Dijo que según lo observado, los adolescentes que mantienen buenos niveles de involucramiento con sus referentes afectivos reportan menores niveles de consumo o directamente no los tienen, y remarcó que el problema “no es la sustancia en sí, sino que es el adolescente que consume la sustancia”.

También apuntó que las líneas de trabajo “pueden jugar en otras áreas”, ya que el consumo problemático en nuestro país generalmente viene aparejado a otras problemáticas, como los intentos de autoeliminación. “Todas estas líneas tienen que ver con poder trabajar en distintos escenarios”, aseveró, y las calificó como “una ayuda inestimable” para diferentes mecanismos del Estado. “Cada uno se tiene que hacer cargo de su juego, y tenemos que interactuar para que esta actuación sea lo más adecuado”, consideró.

En tanto, Caggiani expresó su satisfacción con la presentación del documento, el que dijo “trae un conjunto de líneas” y brinda a los docentes “un perímetro más claro de por dónde empezar a abordar los temas” y “cómo pensarlo desde la lógica de lo educativo”.

De forma similar a Rossi, Caggiani dejó entrever que la problemática implica “un montón de jugadores” más allá del sistema de enseñanza, pero reconoció que “los centros educativos son espacios clave” dada su capacidad para “intervenir oportunamente cuando empiezan a pasar algunas cosas”. “Allí es donde van los chiquilines todos los días [...] y, por lo tanto, es en donde muchas veces va a haber un adulto presente en situación de disponibilidad como para darnos cuenta de algunas cosas”, argumentó.

Destacó además que, aunque es “un muy buen instrumento”, el documento “es uno más” de diferentes acciones que la ANEP lleva a cabo junto con la SND, algo que graficó como parte de “un collar de cosas” que tienen que ver con “la relación de la política de drogas con el sistema educativo”, y que existen en nuestro país desde hace varios períodos de gobierno. “Tenemos un conjunto de problemas; pero también efectivamente tenemos un conjunto de fortalezas a nivel institucional y a nivel profesional que nos permiten trabajar estos temas”, concluyó.