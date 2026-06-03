ANEP realizará 44 nuevas obras de infraestructura bajo la modalidad PPP que estarán listas entre 2028 y 2029

Durante la jornada de este miércoles, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dio a conocer una serie de nuevos proyectos de infraestructura educativa que se desarrollarán durante lo que resta del quinquenio, con el objetivo de fortalecer y ampliar los espacios destinados a la enseñanza en distintos puntos del país.

Los proyectos, que cuentan con el respaldo de distintos organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Secretaría Nacional del Deporte, se llevarán a cabo bajo la modalidad de participación público-privada (PPP). Este mecanismo implica que el Estado contrata a empresas privadas para el diseño, la construcción y el financiamiento de nuevas infraestructuras, mientras que estas empresas también asumen el mantenimiento de los edificios durante el período previamente establecido en acuerdo con la administración pública.

La construcción de estas obras comprenderá un total de 44 espacios educativos, cuya finalización está prevista entre 2028 y 2029. Entre los proyectos se incluyen dos piscinas cerradas, diez polideportivos, 12 escuelas de tiempo completo y 20 centros educativos distribuidos entre liceos y escuelas técnicas y agrarias. La inversión destinada a estas obras, que estarán ubicadas “a lo largo y ancho del país”, será de 150 millones de dólares, según indicó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. Este monto forma parte de los 325 millones de dólares que el organismo prevé destinar a obras de infraestructura y mantenimiento de centros educativos durante el quinquenio, de acuerdo con su plan de obras.

La primera fase de las obras, informaron Mario Corrales, director sectorial de Infraestructura de la ANEP, y Rodolfo Cabrera, coordinador de operaciones PPP, se realizará entre el primer semestre de 2027 y el segundo semestre de 2028. La segunda etapa comenzará con el llamado público a empresas en el primer semestre del próximo año y se extenderá hasta el segundo semestre de 2029, para cuando está prevista la entrega de las obras. A su vez, agregaron que el trabajo de proyección comenzó a hacerse el año pasado.

Caggiani destacó que la concreción de estas obras no solo supondrá mejoras para la educación pública, sino que también tendrá un impacto en las economías locales mediante la generación de nuevos puestos de trabajo vinculados a su ejecución. “También impacta en la economía local, en los puestos de trabajo y en la circulación de salarios en los diferentes comercios de cada una de estas localidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, también presente durante la jornada, se refirió al valor que representa esta iniciativa y puntualizó que no se trata únicamente de la creación de “edificios”, sino que estas obras son “espacios que desde las políticas públicas generamos para nuestras niñas, niños y adolescentes, para que puedan desarrollar sus capacidades, construir proyectos de vida y acceder a mejores oportunidades”.

En cuanto a la elección de la modalidad de PPP, Corrales sostuvo que se trata de “una herramienta nueva”, que permite “reducir el déficit histórico de infraestructura en un tiempo real”, además de “mejorar la rapidez de ejecución de las obras y la transferencia de riesgo”. Asimismo, las autoridades explicaron que bajo este modelo la ANEP asumirá los riesgos relacionados con los terrenos elegidos para cada obra, así como los asociados a factores arqueológicos o eventuales inclemencias o catástrofes naturales. A su vez, el organismo público continúa siendo el encargado de financiar a sus docentes, auxiliares y de la alimentación, así como de gestionar la política educativa de cada centro.